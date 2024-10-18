«Связь - всегда святое дело, а в бою - ещё важней…» Военные связисты - это нервы армии, от которых зависят координация, безопасность, точность и оперативность работы всех её частей

В знак признания заслуг военных специалистов связи в обеспечении обороны и безопасности государства 20 октября в России отмечается День военного связиста.

20 октября 2024 года - 105-я годовщина образования войск связи. Этот праздник был учреждён в 2006 году по инициативе Министерства обороны Российской Федерации «в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства». До этого он отмечался как День связи Вооружённых сил России.

Дата 20 октября была выбрана неслучайно: в этот день в 1919 году подразделения связи выделили в самостоятельные специальные войска, тем самым была заложена структура современных войск связи.

Значение работы военных связистов невозможно переоценить. Это постоянный, ежедневный, ежеминутный тяжёлый труд, который направлен в том числе и на защиту государства. Именно связисты ответственны за то, чтобы задачи командования были точно и в срок доведены до военнослужащих на местах, а подразделения могли оперативно взаимодействовать в боевых условиях. И ещё очень важно не допустить утечки секретной информации, поэтому военные связисты должны быть в курсе последних технологий связи и иметь глубокие познания в области радиосвязи, сетей передачи данных и криптографии.

Понятно, что без хорошо налаженного взаимодействия боевая слаженность в армии невозможна, а нарушение коммуникаций неизбежно приведёт к дезорганизации и к неоправданным потерям на поле боя. Неслучайно Войска связи РФ иногда называют нервами армии - потому, что связисты не могут себе позволить расслабиться ни на минуту, и потому, что их деятельность похожа на работу нервной системы, обеспечивающей эффективное функционирование всего организма.

Военные связисты героически проявляли и проявляют себя на поле боя - как во время Великой Отечественной войны, так и сейчас, выполняя боевые задачи вне пунктов постоянной дислокации, обеспечивая работу каналов связи зачастую ценой собственной жизни.

В настоящее время, ко­гда Вооружённые силы РФ активно защищают государственный суверенитет и территориальную целостность Российской Федерации, требования к качеству связи как никогда высоки: это свое­временность, достоверность и безопасность.

У военных связистов есть лозунг: «Без связи нет управления, без управления нет победы!» Это на самом деле так.

День военного связиста традиционно отмечают с семьёй или с коллегами. Так что этот праздник - отличный повод собраться за праздничным столом и поблагодарить связистов за их непростую службу.

В преддверии праздника хочется пожелать военным связистам выдержки и терпения в нелёгком труде! С праздником, товарищи!

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.