Суровая вятская страда. АПК Кировской области завершили уборочную кампанию

8 октября вся страна отмечала День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. А 10 октября в правительстве Кировской области прошло торжественное мероприятие по этому поводу. На нём порядка 90 тружеников АПК получили награды различного уровня.

В Кировской области, зоне рискованного земледелия, не проходило еще ни одной такой кампании, которая была бы похожа на предыдущие. Но, судя по количеству награжденных, региональное сельское хозяйство смогло преодолеть все трудности.

«Вятский край» попросил прокомментировать итоги уборки руководителей, которые определяют сегодняшнее лицо вятской аграрной отрасли.

Трудности преодолели

Евгений Софронов, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области:

- У нас, действительно, нет повторяющихся уборочных кампаний. И нынешняя - не исключение. Но к колебаниям погодных условий сегодня добавилась непростая экономическая ситуация в России. Цены на основные виды сельхозпродукции - на зерно и молоко - упали и находятся на низком уровне. А к этому добавился ещё рост цен на дизельное топливо. По сравнению с июнем этого года они повысились на 35 процентов, а с прошлым декабрём - почти на 50 процентов. Это привело к значительному увеличению затрат на проведение уборочной кампании. И всё же наши сельскохозяйственные предприятия достойно вышли из этой ситуации.

В текущем году неплохой валовый сбор зерна, хотя урожайность чуть ниже прошлогодней. Здесь сказалась засуха в южных районах области - Вятскополянском, Малмыжском, Уржумском. С мая по июль там практически не было осадков. В некоторых хозяйствах этих районов отмечается значительный недобор зерна. Если брать в сравнении с прошлым годом, то падение составило до трети.

Корма заготовлены в полном объёме. Зимовка животных обеспечена. Скот не останется голодным даже там, где со своих площадей недобрали кормов. Хозяйства уже приобрели необходимый запас у соседей. К тому же кое-где имеется ещё переходящий остаток с прошлой зимовки.

С нынешней уборкой и с преодолением экономических трудностей лучше других справились хозяйства Кумёнского, Зуевского и Оричевского районов. Нельзя не отметить, что руководители отдельных сельхозпредприятий, таких, например, как племзавод «Октябрьский», загодя отреагировали на тенденцию к снижению закупочных цен на молоко и нашли выгодные для себя точки сбыта продукции. И таковых немало. Есть у нас руководители, которые смот­рят на шаг-два-три вперёд, работают на перспективу.

Часто для оценки развития сельского хозяйства используется такой показатель, как рост посевных площадей. У нас же в последние годы в этом наблюдается стабильность. В основном хозяйства работают на тех площадях, которые у них есть. Повышают их плодородие за счёт грамотного внесения удобрений, известкования и фосфоритования почвы, высевают качественные семена. Всё это ведёт к увеличению урожайности и валовых сборов продукции растениеводства. Поэтому резкого роста площадей у нас нет. Каждый год вводится в оборот от полутора до семи тысяч гектаров.

С кадрами на селе ситуация сложная. Все последние годы отмечается уменьшение сельского населения. И переломить ситуацию быстро не получится. Специалистов за год не вырастишь, а потребность в них велика. Хотя позитивные «звоночки» всё же есть. В этом году при наборе в наш агротехнологический университет был конкурс на каждое место. Но, чтобы люди начали возвращаться в село, нужно ещё работать и работать. И мы этим занимаемся.

Переработка переработке рознь

Фаат Хайруллин, руководитель АСК «Вяткаплем», член Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства РФ, член Общественной палаты Кировской области:

- В целом уборочная прошла неплохо, но пришла пора задуматься о развитии переработки сельхозпродукции. Среди того же картофеля, который нынче собран, много мелочи. Почему бы не перерабатывать её у нас. Выпускать, например, крахмал или что-то иное.

Или взять то же сырое молоко, цена на которое в этом году резко упала. Область сегодня производит его в два раза больше, чем перерабатывает. Значит, нужно искать регионы, где молока не хватает. Развивать свою переработку. Нужно производить не только обычный ассортимент - молоко, ряженка, кефир и тому подобное, но и инновационную продукцию, такую, например, которая нужна для фармакологии или для спортивного питания. Важно внимательно посмотреть, какие виды товаров в связи с санкция­ми перестали поступать в страну. В Воронежской области, к примеру, уже построили завод по производству спортивного питания. И в нашем регионе также нужно определиться с тем, что мы можем производить и что востребовано на рынке.

Кстати, некоторые наши молокоперерабатывающие предприятия работают не на полную мощность. Может, стоит посмотреть, что надо сделать, чтобы они были загружены на все сто?

Раз уж мы упомянули санкции, то нельзя обойти стороной и ещё одну проблему. В прежние годы наши хозяйства купили много импортной техники, тех же тракторов. А сегодня из-за известных событий у нас проблема с запчастями. Поэтому нужно или организовывать параллельный импорт, или создавать цеха нестандартного оборудования по выпуску запчастей. Они могли бы ставить на ход импортную технику.

Впрочем, у нас есть федеральная программа № 1432, которая даёт льготы на приобретение новой техники, и есть субсидии из областного бюджета на возмещение 15 процентов таких затрат. Я понимаю, что всего этого в современных условиях недостаточно. Руководители хозяйств хотели бы, чтобы такая поддержка была хотя бы в 30 процентов. Но пока это неосуществимо в силу ограниченности бюджетных возможностей.

Партнёрство для развития

Галина Михеева, председатель Кировской областной организации Профсоюза работников АПК РФ:

- Профсоюз - это прежде всего о людях. Именно они трудятся на полях и фермах, именно они определяют те итоги, которые мы имеем.

2023 год объявлен Годом укрепления и развития социального партнёрства в сфере АПК России. У нас в области есть немало предприятий, в которых доля работников - членов профсоюза составляет сто процентов. Это АО «Красное знамя» (Кумёнский район), СХПК имени Кирова (Оричевский район), СПК племзавод «Новый» (Зуевский район) и другие.

Примером успешного социального партнёрства я хотела бы назвать ЗАО племзавод «Октябрьский» Кумёнского района. Это хозяйство, будучи одним из крупнейших аграрных предприятий области, также на сто процентов состоит из членов профсоюза. Совместная работа проф­организации и руководства помогает обеспечить гарантии работников и служит под­спорьем в работе с молодёжью. И это крайне важно. В «Октябрьском» сегодня работники в возрасте до 35 лет составляют 21 процент от общего числа сотрудников.

На областном уровне заключено отраслевое соглашение между минсельхозом и нашей профорганизацией. Благодаря такому сотрудничеству и взаимопониманию, растёт заработная плата работников АПК, улучшаются условия труда, уделяется внимание оздоровлению трудящихся. Последнее имеет очень важное значение, так как сельский труд очень интенсивный.

Ежегодно 27 тружеников сельского хозяйства могут поправить своё здоровье в санаториях Кировской области. Для этого на каждого из них выделяется субсидия в 20 тысяч рублей. В свою очередь, каждый санаторий для членов нашего профсоюза делает скидки - от 10 до 20 процентов от стоимости путёвки.

По итогам смотра-конкурса «Лучший по профессии» за 2023 год семь членов нашего профсоюза признаны победителями, и их фото появятся на Аллее Славы Кировской области.

Но социальное партнёрство нужно не только для того, чтобы обеспечить гарантии людям труда. Оно помогает решать проблемы, которые есть сего­дня в аграрной отрасли. В частности, оно направлено на снижение оттока кадров из села. Наш профсоюз уже давно продвигает идею распределения выпускников вузов, которые учились за бюджетный счёт. На мой взгляд, трёхгодичная отработка на предприятиях региона позволила бы снять остроту кадровой проблемы в сельском хозяйстве. Очень надеюсь, что наш голос услышат.

Сергей СМОЛИН.