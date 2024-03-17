Студентка Кировского педагогического колледжа Елизавета Попылькина получила сертификат на машину
ОБЩЕСТВО
Студентка Кировского педагогического колледжа Елизавета Попылькина получила сертификат на машину.
Девушка заполнила опросный лист по проекту «Формирование комфортной городской среды» и стала обладательницей новой «Нивы».
Мы поговорили с Елизаветой сегодня утром, подробности смотрите в ролике.
Напомним, опрос-анкетирование проходит с 15 по 17 марта. Сегодня пройдет третий этап отбора. У тех, кто ещё не принял участие в опросе, ещё есть шанс стать обладателем квартиры, машины или сертификата. Приходите в пункты для голосования!
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