Студентка Кировского педагогического колледжа Елизавета Попылькина получила сертификат на машину.



Девушка заполнила опросный лист по проекту «Формирование комфортной городской среды» и стала обладательницей новой «Нивы».



Мы поговорили с Елизаветой сегодня утром, подробности смотрите в ролике.



Напомним, опрос-анкетирование проходит с 15 по 17 марта. Сегодня пройдет третий этап отбора. У тех, кто ещё не принял участие в опросе, ещё есть шанс стать обладателем квартиры, машины или сертификата. Приходите в пункты для голосования!