Стройте дом смело. Дачники вправе начинать строительство дома на своем участке без предварительного разрешения

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Дачники вправе начинать строительство дома на своем участке без предварительного разрешения и даже не уведомляя чиновников. Такие правовые позиции закреплены в одном из свежих постановлений пленума Верховного суда РФ.

Как подчеркивается в документе, «возведение объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или садового дома без разрешения на строительство либо до направления уведомления о планируемом строительстве не является основанием для признания его самовольной постройкой».

Проще говоря, нельзя сносить дачный домик только на том основании, что хозяин не спросил разрешения заранее. С формальностями можно разобраться и позже. Более того, до 1 марта 2031 года, срока окончания дачной амнистии, зарегистрировать такие строения будет проще.

Бумаги - позже

Как указывает Пленум Верховного суда РФ в постановлении «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при применении норм о самовольной постройке», до этого срока зарегистрировать постройки на участках для садоводства, ИЖС или на приусадебных участках можно и на основании только технического плана, декларации и правоустанавливающего документа на участок. Так что придать законный статус дачному домику можно без лишней волокиты. Но, конечно, дом должен быть построен правильно. То есть безопасно, без нарушения градостроительных норм.

Эксперты добавляют, что, в принципе, любые хозяйственные постройки можно начинать строить без лишних бумажек. Оформить документы на какой-нибудь сарай можно и потом. Однако в наши дни есть уникальная возможность заняться и дачами.

«По общему правилу построить без соблюдения административных процедур (разрешение на строительство, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, уведомление о планируемом строительстве, уведомление об окончании строительства) можно любые хозяйственные постройки и гаражи, то есть это правило закреплено в Градостроительном кодексе по умолчанию и не ограничено сроком действия закона», - пояснил вице-президент Гильдии российских адвокатов, заведующий Бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов.

По его словам, объекты ИЖС и садовые дома подпадают под дачную амнистию и до 1 марта 2031 года их также можно строить без необходимости направления уведомлений о планируемом строительстве, а по завершении строительства - уведомления об окончании строительства. «При этом разрешение на строительство и разрешение на ввод объектов в эксплуатацию на такие объекты также получать не нужно, за исключением случая, когда строительство объекта ИЖС осуществляется с привлечением денежных средств участников долевого строительства, - отмечает Филиппов. - Ещё есть так называемая гаражная амнистия, но она больше касается вопроса узаконивания уже построенных объектов и оформления земельных отношений».

Совет юриста

Адвокат дал советы, как юридически грамотно построить дом на своем дачном участке.

«Это сделать достаточно просто, - говорит Никита Филиппов. - Во-первых, нужно найти кадастрового инженера. Если не знаете, где искать, можно обратиться на сайт Росреестра. Заодно там можно проверить, действующий у него статус или нет. Также рекомендуется подготовить декларацию об объекте недвижимости по форме, утверждённой Росреестром. Но, если это будет сложно, можно попросить заполнить её кадастрового инженера».

На основании представленных документов и по результатам проведения замеров кадастровый инженер готовит технический план и сдает его в Росреестр (если договором с ним предусмотрена такая обязанность кадастрового инженера). Это - во-вторых. За регистрацию необходимо уплатить государственную пошлину в размере 350 рублей.

Есть и еще одно важное уточнение Пленума Верховного суда РФ, на которое обращает внимание адвокат: даже при наличии вступившего в законную силу решения суда о сносе самовольной постройки или о приведении ее в соответствие с установленными требованиями выбор способа исполнения решения суда определяется должником. Иными словами - приговор дому еще не окончателен. Дачник может махнуть рукой и вызвать бульдозеры. Или взять себя в руки и оформить нужные документы.

«Если должник до 1 марта 2031 года исполнит решение суда путём приведения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствие с установленными требованиями, он вправе подать документы на регистрацию права собственности на построенный объект, в том числе без необходимости получения уведомлений об окончании строительства», - поясняет адвокат. Таким образом, дом станет несносным. В хорошем смысле.

Снос - крайняя мера

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что дела о самовольных постройках имеют особую социальную значимость. «При рассмотрении подобных споров необходимо соблюдать баланс: с одной стороны, не допускать неоправданной легализации опасных объектов, с другой - снос должен быть крайней мерой, применяемой лишь в тех случаях, когда он действительно необходим», - сказал он.

По его словам, несоблюдение ряда требований само по себе не может быть причиной для сноса. Собственник земельного участка может возводить на нём здания и сооружения, осуществлять их реконструкцию или снос, разрешать строительство на своём участке другим лицам.

«В принятом постановлении разъясняется, что постройка может быть признана самовольной на любом этапе её строительства, начиная с возведения фундамента. Лицо, осуществившее возведение самовольной постройки, не приобретает на неё право собственности и не вправе распоряжаться ею и совершать какие-либо сделки до признания такого права судом. Таким образом, самовольную постройку нельзя ни продать, ни подарить», - пояснил Владимир Груздев.

О земельных участках на границах населённых пунктов

Дачный участок определяется кадастровыми границами. С февраля 2024 года вступили в силу изменения в градостроительный кодекс РФ. Согласно этим поправкам, Росреестр может вносить в ЕГРН сведения о земельных участках, когда их границы пересекаются с границами населённого пункта. Теперь пересечение между собой границ земельных участков не будет препятствием для установления границ населённых пунктов, территориальных зон и внесения сведений о них в ЕГРН.

Новые правила подачи данных для расчёта земельного налога

С 1 января 2024 года при подаче в налоговую службу уведомления для расчёта земельного налога нужно указывать площадь всех построек на участке и их кадастровый или инвентарный номер. Учитываются и жилые, и нежилые постройки.

А также, если дачный домик был разрушен пожаром или другим стихийным бедствием, с 2024 года его владельцу не нужно подавать об этом сведения в налоговую службу. Информация об этом придёт в ФНС автоматически, и налог на имущество перестанут начислять.

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.

Подготовлено по материалам «Российской газеты» (rg.ru).