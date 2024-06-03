Штраф за отписку. Для чиновников предусмотрена статья о наказании за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан

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Чиновники в кабинетах ведут жизнь, весьма отличающуюся от той, что свойственна людям, не облечённым властью. У больших и маленьких начальников даже язык свой, малопонятный простым гражданам. Порой закрадывается подозрение, что «чиновничий русский» так замысловат только для того, чтобы запутать окружающих. И хотя бюрократ обязан в установленный законом срок дать ответ на любой запрос, направленный гражданином, проку от этого официального разъяснения обычно мало. Потому что это чиновничья отписка.

Но в России создан прецедент: суд оштрафовал на пять тысяч рублей начальника правового управления администрации крупного города, некоего гражданина Д. Он ответил на жалобу местной жительницы стандартной отпиской, мол, ваше обращение рассмотрено всесторонне и полностью, доводы вашей жалобы не подтвердились, всего вам хорошего.

Однако, как сообщает «Российская газета», последовавшая проверка доказала правоту гражданки. Она жаловалась обоснованно, поднятая женщиной проблема была решена.

Остались вопросы к направившему ей отписку чиновнику. «Начальником правового управления администрации Д. обращение гражданки должным образом не рассмотрено, проверка по факту ее обращения надлежащим образом не проведена, что повлекло предоставление заявителю недостоверных сведений, - сказано в решении суда. - В нарушение закона не было обеспечено объективное, всестороннее рассмотрение обращения с участием заявителя, что повлекло повторное обращение гражданки к властям».

Оказывается, в Кодексе РФ об административных правонарушениях давно есть статья для нерадивых чиновников, предусматривающая наказание за нарушение порядка рас­смотрения обращений граждан. Ранее статью применяли при затягивании сроков ответа. Но теперь ее применение решили расширить. Неужели будут штрафовать за бездушие и бессердечность? Получается, что да. В нашем случае проверки подтвердили правоту гражданки, что доказало бездействие чиновника: он палец о палец не ударил, рассматривая заявление. А это уже дело подсудное.

Кандидат юридических наук, адвокат Вячеслав Голенев напоминает, что в прошлом году Верховный суд в своем обзоре судебной практики дал специальное разъяснение, как бороться с формализмом чиновников. Главное - судьи сами не должны проявлять формальный подход. Необходимо проверять, ответили чиновники по существу или дали отписку. Суды обязаны вникать в суть дела. Так называемые отписки, когда из государственных инстанций пришел пустой по содержанию ответ, также могут быть предметом обжалования. И если чиновники проявили формализм, суды должны защитить гражданина.

«Теперь кассационные суды начали на практике внедрять подобные правовые позиции», - говорит Вячеслав Голенев.

В свою очередь, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что Верховный суд РФ последовательно внедряет в судебную практику правовые подходы, повышающие защищенность граждан в споре с представителями органов власти.

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Ситуацию с отписками прокомментировал «Российской газете» Дмитрий Журавлёв, политолог, директор Института региональных проблем:

«Наказывать чиновников за отписки надо обязательно. Инициатива, в принципе, абсолютно правильная, вопрос только в механизме её осуществления.

Хорошо, если в качестве доказательства повторной проверки гражданину не прислали ещё одну злополучную отписку. Когда у вас в руках появляется чиновничий ответ, по нему чаще всего сразу понятно, рассказывает этот документ о каких-то действиях или не рассказывает. Второй вариант - это и есть отписка.

Просто надо понимать, что, как только мы переходим в область содержания, эффективность контроля за чиновником резко падает. Поэтому так важен институт по оценке этих самых отписок. Если письмо было, к примеру, спущено чиновником-руководителем ниже и пролежало на столе чиновника-подчинённого месяц без каких-либо продвижений - это уже нарушение закона о порядке рассмотрения обращений граждан. И проверить такую ситуацию довольно легко: надо просто посмотреть на компьютере, когда письмо пришло. Выходил ли ответ? Если нет - тогда чиновник должен быть наказан. В этом случае механизм контроля очень удобный.

А вот если мы уже переходим непосредственно к содержанию, здесь сложнее что-либо доказать. Ведь отписка - это когда чиновники формально ответили: «Ваш вопрос прорабатывается». Как с таким текстом быть? Это ведь может означать и что чиновники действительно что-то начали делать, и что вообще не начинали и не собираются.

Благо, что сегодня при министерствах существуют общественные советы, которые могут проверить, был ли ответ. Но гражданину ведь от этого не стало легче.

Куда жаловаться, если прислали письмо и ничего не пообещали сделать? На самый верх. Жалоба всё равно спустится вниз, но с резолюцией. Если письмо приходит чиновнику неподписанное, он его воспринимает как тот царь из сказки: «Моё слово, сам дал - сам взял обратно». А вот если приходит с сопровождением из высших инстанций, чиновник, возможно, более ответственно к вашей просьбе отнесётся».

Егор ГОРОХОВ.