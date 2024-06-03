Штраф за отписку. Для чиновников предусмотрена статья о наказании за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан
ПОЛИТИКА
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Чиновники в кабинетах ведут жизнь, весьма отличающуюся от той, что свойственна людям, не облечённым властью. У больших и маленьких начальников даже язык свой, малопонятный простым гражданам. Порой закрадывается подозрение, что «чиновничий русский» так замысловат только для того, чтобы запутать окружающих. И хотя бюрократ обязан в установленный законом срок дать ответ на любой запрос, направленный гражданином, проку от этого официального разъяснения обычно мало. Потому что это чиновничья отписка.
Но в России создан прецедент: суд оштрафовал на пять тысяч рублей начальника правового управления администрации крупного города, некоего гражданина Д. Он ответил на жалобу местной жительницы стандартной отпиской, мол, ваше обращение рассмотрено всесторонне и полностью, доводы вашей жалобы не подтвердились, всего вам хорошего.
Однако, как сообщает «Российская газета», последовавшая проверка доказала правоту гражданки. Она жаловалась обоснованно, поднятая женщиной проблема была решена.
Остались вопросы к направившему ей отписку чиновнику. «Начальником правового управления администрации Д. обращение гражданки должным образом не рассмотрено, проверка по факту ее обращения надлежащим образом не проведена, что повлекло предоставление заявителю недостоверных сведений, - сказано в решении суда. - В нарушение закона не было обеспечено объективное, всестороннее рассмотрение обращения с участием заявителя, что повлекло повторное обращение гражданки к властям».
Оказывается, в Кодексе РФ об административных правонарушениях давно есть статья для нерадивых чиновников, предусматривающая наказание за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Ранее статью применяли при затягивании сроков ответа. Но теперь ее применение решили расширить. Неужели будут штрафовать за бездушие и бессердечность? Получается, что да. В нашем случае проверки подтвердили правоту гражданки, что доказало бездействие чиновника: он палец о палец не ударил, рассматривая заявление. А это уже дело подсудное.
Кандидат юридических наук, адвокат Вячеслав Голенев напоминает, что в прошлом году Верховный суд в своем обзоре судебной практики дал специальное разъяснение, как бороться с формализмом чиновников. Главное - судьи сами не должны проявлять формальный подход. Необходимо проверять, ответили чиновники по существу или дали отписку. Суды обязаны вникать в суть дела. Так называемые отписки, когда из государственных инстанций пришел пустой по содержанию ответ, также могут быть предметом обжалования. И если чиновники проявили формализм, суды должны защитить гражданина.
«Теперь кассационные суды начали на практике внедрять подобные правовые позиции», - говорит Вячеслав Голенев.
В свою очередь, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что Верховный суд РФ последовательно внедряет в судебную практику правовые подходы, повышающие защищенность граждан в споре с представителями органов власти.
Фото u.9111s.ru.
Ситуацию с отписками прокомментировал «Российской газете» Дмитрий Журавлёв, политолог, директор Института региональных проблем:
«Наказывать чиновников за отписки надо обязательно. Инициатива, в принципе, абсолютно правильная, вопрос только в механизме её осуществления.
Хорошо, если в качестве доказательства повторной проверки гражданину не прислали ещё одну злополучную отписку. Когда у вас в руках появляется чиновничий ответ, по нему чаще всего сразу понятно, рассказывает этот документ о каких-то действиях или не рассказывает. Второй вариант - это и есть отписка.
Просто надо понимать, что, как только мы переходим в область содержания, эффективность контроля за чиновником резко падает. Поэтому так важен институт по оценке этих самых отписок. Если письмо было, к примеру, спущено чиновником-руководителем ниже и пролежало на столе чиновника-подчинённого месяц без каких-либо продвижений - это уже нарушение закона о порядке рассмотрения обращений граждан. И проверить такую ситуацию довольно легко: надо просто посмотреть на компьютере, когда письмо пришло. Выходил ли ответ? Если нет - тогда чиновник должен быть наказан. В этом случае механизм контроля очень удобный.
А вот если мы уже переходим непосредственно к содержанию, здесь сложнее что-либо доказать. Ведь отписка - это когда чиновники формально ответили: «Ваш вопрос прорабатывается». Как с таким текстом быть? Это ведь может означать и что чиновники действительно что-то начали делать, и что вообще не начинали и не собираются.
Благо, что сегодня при министерствах существуют общественные советы, которые могут проверить, был ли ответ. Но гражданину ведь от этого не стало легче.
Куда жаловаться, если прислали письмо и ничего не пообещали сделать? На самый верх. Жалоба всё равно спустится вниз, но с резолюцией. Если письмо приходит чиновнику неподписанное, он его воспринимает как тот царь из сказки: «Моё слово, сам дал - сам взял обратно». А вот если приходит с сопровождением из высших инстанций, чиновник, возможно, более ответственно к вашей просьбе отнесётся».
Егор ГОРОХОВ.
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