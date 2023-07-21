Стажировка студентов в «Уралхиме»

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» организует стажировку для студентов, обучающихся в вузах и ссузах, которая предполагает трудоустройство на открытое рабочее место на 1,5-3 месяца. За период работы студенты должны разработать проект и защитить его перед комиссией.

Всего за лето стажировку на предприятии пройдут 12 человек: в отделе производственного контроля промышленной безопасности, агролаборатории, экологическом отделе, производственной лаборатории, проектно-конструкторском отделе, в управлении по отгрузке готовой продукции, транспортном отделе, отделе экономической безопасности.

Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и коммуникациям, депутат областного Законодательного собрания:

В отличие от учебных заведений, предоставляющих в основном теоретический материал, на производстве студенты могут попробовать себя в профессии на практике, получить необходимый материал для написания итоговой квалификационной работы.

Так, например, одна из студенток проходила стажировку в агролаборатории, где занималась исследованием накопления марганца в лекарственных растениях при выращивании на загрязненных почвах в условиях искусственного освещения. Проект станет дополнением к ее дипломной работе.