Стаж важен. На главные вопросы отвечает управляющий отделением СФР Николай Пасынков

- Сегодня в Кировской области пенсию всех видов по линии Социального фонда получают более 405 тысяч жителей региона и почти 132 тысячи получателей ЕДВ (ежемесячной денежной выплаты. - Ред.). Николай Владимирович, поскольку именно СФР занимается пенсионным и социальным обеспечением граждан, то давайте поясним с самого начала: какие ключевые параметры влияют на установление пенсии?

- Вообще, пенсия устанавливается с учётом одного из трёх обстоятельств: в связи с инвалидностью, с потерей кормильца и по достижении пенсионного возраста.

С инвалидностью и потерей кормильца всё достаточно понятно: пенсия по инвалидности назначается после того, как из органов медико-социальной экспертизы через систему ГИС ФРИ (Федеральный реестр инвалидов. - Ред.) в СФР поступают сведения об установлении гражданину инвалидности, а по потере кормильца - после подтверждения факта его утраты.

Что касается пенсии по старости, для её назначения необходимо соблюсти три условия - достигнуть пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин), накопить определённое количество пенсионных коэффициентов (не менее 30-ти) и выработать не менее 15 лет страхового стажа.

- В каком возрасте будущие пенсионеры смогут выйти на пенсию в 2024 году?

- Из-за действия переходного периода в рамках повышения пенсионного возраста в 2023 году, так же как в 2025 и 2027 годах, пенсия по старости не назначается. Женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года, уже вышли на пенсию в 2022 году. Пенсионный возраст для них наступил в 56 с половиной и 61 с половиной лет. В следующем году на пенсию смогут выйти женщины в 58 лет и мужчины в 63 года со страховым стажем не менее 15 лет. Также должно быть накоплено не менее 28,2 пенсионного коэффициента.

- Может ли гражданин узнать, сколько у него накоплено коэффициентов и сколько выработано лет стажа в течение жизни?

- Вы, наверное, уже знаете, что СФР проактивно информирует граждан о накопленных пенсионных правах. Они получают данные о страховом стаже, о количестве индивидуальных пенсионных коэффициентов и о размере пенсии, которая рассчитана исходя из их количества. Обладая такой информацией, человек может повлиять на формирование пенсионных прав и предпринять шаги по их увеличению, если это необходимо.

Информация направляется в личный кабинет гражданина на портале госуслуг в день достижения женщиной 40 лет и мужчиной 45 лет. В дальнейшем сведения поступают раз в три года.

- Вы сказали: 60 лет для женщин и 65 для мужчин - время выхода на пенсию. Только в таком возрасте человек может выйти на пенсию или же есть возможность выйти пораньше?

- Страховая пенсия по старости может быть назначена ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста в некоторых случаях.

Во-первых, тем, кто трудится на работах с вредными и опасными условиями труда, например в шахтах или на лесозаготовках. Лётчики, врачи, педагоги, актёры тоже имеют право на досрочную пенсию при выработке определённого количества лет профессионального стажа. Требования для досрочного выхода на пенсию по каждой категории работ свои.

Во-вторых, право на досрочную пенсию можно получить за длительный стаж: для женщин - не менее 37 лет, для мужчин - не менее 42 лет. Такой большой стаж позволит выйти на пенсию на два года раньше. При этом учитываются только периоды работы, служба в армии по призыву и участие в СВО. Учёба и период ухода за ребёнком до полутора лет не считаются при определении права на досрочную пенсию в связи с длительным стажем.

В-третьих, можно выйти на пенсию по социальным мотивам. Например, многодетные мамы имеют право на досрочную пенсию - мама с тремя детьми может выйти на пенсию на три года раньше общеустановленного пенсионного возраста, то есть в 57 лет, мама четырёх детей - на четыре года раньше, то есть в 56 лет, а мама с пятью и более детьми может выйти на пенсию на десять лет раньше - в 50 лет.

Также мама или папа ребёнка - инвалида с детства могут оформить пенсию на десять лет раньше, в 50 и 55 лет соответственно.

Ещё один повод выйти раньше на пенсию - это проживание и работа в районах Крайнего Севера.

К этим категориям граждан также применяются требования по наличию определённого количества лет страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента.

- Правда, что человек без стажа или без коэффициентов при достижении пенсионного возраста может остаться без пенсии?

- У тех граждан, которые всегда работали официально и получали «белую» зарплату, проблем со стажем и с коэффициентами быть не должно. Но если у гражданина не будет их хватать для назначения пенсии, то у него есть возможность доработать, чтобы набрать необходимый минимум. В противном случае будет назначена социальная пенсия по старости, но на пять лет позже: женщине - в 65 лет, а мужчине, соответственно, в 70.

Если пенсионных коэффициентов не хватает, чтобы выйти на заслуженный отдых, их можно докупить. Причём для покупки не обязательно ждать приближения возраста выхода на пенсию. Их можно купить в любой момент. Речь идёт о добровольном вступлении в правоотношения по пенсионному страхованию.

- Планируется ли повышение пенсий и социальных выплат в следующем году?

- В этом году индексаций было две: страховых пенсий - с 1 января на 4,8 процента, государственных пенсий - с 1 апреля на 3,3 процента. В 2024 году тоже будут проиндексированы все выплаты. В частности, увеличение страховых пенсий для неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года запланировано на 7,5 процента.

- Изменятся ли размеры выплат для работающих пенсионеров?

- Выплата страховых пенсий работающим пенсионерам происходит без учёта индексации. Таким образом, с 1 января 2024 года сумма пенсии, которую они получат, останется без изменений.

Увеличение размеров пенсий работающим гражданам следует ожидать с 1 августа каждого года после беззаявительного перерасчёта, который производится из заработанного за год количества пенсионных коэффициентов. При этом максимальное значение учитывается в размере не выше трёх коэффициентов.

- Куда обращаться, если размер пенсии даже после индексации меньше прожиточного минимума?

- Если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (в нашем регионе это 11 тысяч 358 рублей), то устанавливается социальная доплата к пенсии. При подсчёте общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды пенсий, срочная пенсионная выплата, ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг), дополнительное материальное обеспечение и другие меры социальной поддержки. Социальная доплата устанавливается одновременно с назначением пенсии по заявлению гражданина.

- В июле подписан закон о программе долгосрочных сбережений, который вступит в силу в 2024 году. Можно о нём поподробнее рассказать?

- Это будет новый сберегательный инструмент, который позволит копить деньги, получать софинансирование от государства и использовать налоговые вычеты. Программу долгосрочных сбережений (ПДС) разработали совместно Центробанк и Министерство финансов. Это новый финансовый инструмент, который поможет самостоятельно сформировать пенсионные накопления.

Для участия в программе нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. Сбережения будут формироваться сразу из нескольких источников: это самостоятельные взносы, которые делает владелец счёта; государственное софинансирование, благодаря которому первые три года можно получать до 36 тысяч рублей; ранее сформированные пенсионные накопления, которые можно также перевести в ПДС.

Также предусмотрена возможность получения налоговых вычетов. Использовать накопленные деньги можно будет через 15 лет либо по достижении определённого возраста: 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. В экстренной ситуации деньги разрешено снимать досрочно без потери дохода. Такой порядок установят для оплаты дорогостоящего лечения и при потере кормильца.

Сбережения будут застрахованы на сумму 2,8 миллиона рублей. Участие в программе - добровольное.

А. БРОДИН.