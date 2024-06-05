Стартовала летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников филиала «КЧХК»

Для детей сотрудников филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» стартовала первая смена детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) «Юность», который работает на базе санатория-профилактория «Перекоп».

В ДОЛ «Юность» в этом году будет четыре смены. В течение лета лагерь планирует принять около 500 детей сотрудников предприятия. Филиал «КЧХК» и профсоюзная организация традиционно оплачивают часть стоимости путевки в «Юность» для детей сотрудников.

Накануне отъезда состоялось организационное собрание для родителей, где педагогический состав, руководство лагеря и санатория-профилактория «Перекоп» ответили на все интересующие вопросы.

Ежегодно ведется серьезная подготовка «Юности» к открытию. Здесь проведена дополнительная обработка от клещей. Действует пропускной режим и строгие правила посещения. Пятиразовое питание в лагере отвечает рассчитанным нормам. В корпусах всегда комфортная температура благодаря автономной системе отопления. Отличительной особенностью «Юности» является возможность пройти курс оздоровительных процедур, направленных на общее оздоровление и укрепление иммунитета: галотерапия (соляная пещера), физиотерапия, массаж, ингаляции, ванны, кислородный коктейль и другие.

Педагогический состав лагеря также подготовил мероприятия, направленные на развитие коммуникативных, творческих и организаторских способностей детей.

Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике, депутат Законодательного Собрания Кировской области:

Сотрудник оплачивает треть стоимости путевки, остальное — это субсидия от региона и софинансирование предприятия. Ежегодно филиал «КЧХК» вкладывает средства в развитие санатория-профилактория и лагеря, чтобы содержать инфраструктуру в хорошем состоянии. Наша задача состоит в том, чтобы дети отлично отдохнули и остались довольны, а родители не волновались за их здоровье и безопасность.

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