Стартовала летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников филиала «КЧХК»
ОБЩЕСТВО
Для детей сотрудников филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» стартовала первая смена детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) «Юность», который работает на базе санатория-профилактория «Перекоп».
В ДОЛ «Юность» в этом году будет четыре смены. В течение лета лагерь планирует принять около 500 детей сотрудников предприятия. Филиал «КЧХК» и профсоюзная организация традиционно оплачивают часть стоимости путевки в «Юность» для детей сотрудников.
Накануне отъезда состоялось организационное собрание для родителей, где педагогический состав, руководство лагеря и санатория-профилактория «Перекоп» ответили на все интересующие вопросы.
Ежегодно ведется серьезная подготовка «Юности» к открытию. Здесь проведена дополнительная обработка от клещей. Действует пропускной режим и строгие правила посещения. Пятиразовое питание в лагере отвечает рассчитанным нормам. В корпусах всегда комфортная температура благодаря автономной системе отопления. Отличительной особенностью «Юности» является возможность пройти курс оздоровительных процедур, направленных на общее оздоровление и укрепление иммунитета: галотерапия (соляная пещера), физиотерапия, массаж, ингаляции, ванны, кислородный коктейль и другие.
Педагогический состав лагеря также подготовил мероприятия, направленные на развитие коммуникативных, творческих и организаторских способностей детей.
Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике, депутат Законодательного Собрания Кировской области:
Сотрудник оплачивает треть стоимости путевки, остальное — это субсидия от региона и софинансирование предприятия. Ежегодно филиал «КЧХК» вкладывает средства в развитие санатория-профилактория и лагеря, чтобы содержать инфраструктуру в хорошем состоянии. Наша задача состоит в том, чтобы дети отлично отдохнули и остались довольны, а родители не волновались за их здоровье и безопасность.
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