Становится больше мер социальной поддержки населения Кировской области

Для участников СВО в Кировской области проезд в автобусах будет бесплатным, а их родителям компенсируют санаторно-курортное лечение.

Правительство Кировской области поэтапно расширяет меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей в зависимости от их потребностей. Теперь участники СВО, прибыв в отпуск, смогут бесплатно ездить на общественном транспорте на территории региона, предъявив лишь свой отпускной билет.

Сейчас при предъявлении удостоверения, полученного в МФЦ, бесплатно ездить на общественном транспорте смогут не только родители, супруги участника СВО и их несовершеннолетние дети, но и совершеннолетние дети в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся очно в колледжах и вузах региона, а также совершеннолетние дети, ставшие инвалидами детства до 18 лет.

Благодаря новым мерам поддержки, введенным в Кировской области, поправить свое здоровье в санатории теперь могут и родители участников спецоперации. По новому постановлению родителям участника СВО полагается компенсация расходов на оплату санаторно-курортного лечения в размере фактически понесенных в 2023 или 2024 годах расходов, но не более 15 тысяч рублей. Отдохнуть родители могут в любых санаторно-курортных организациях, расположенных не только в Кировской области, но и в других регионах нашей страны.

Подать документы можно в МФЦ или орган социальной защиты населения. Для оформления компенсации необходимы: договор на санаторно-курортное лечение (договор должен быть заключён после вступления в силу постановления); документ, подтверждающий оплату, после проведённого отдыха.

Также постановлением предусматривается, что, если участник СВО не воспользовался в текущем году сертификатом на предоставление санаторно-курортного лечения, право на него сохранится в 2024 году, даже если сертификат уже получен, но семья не отдохнула.

Напомним, санаторно-курортное лечение (отдых) предоставляется самому участнику СВО, в том числе совместно с супругой и детьми, на основании сертификата, выдаваемого органом социальной защиты населения, на бесплатный отдых продолжительностью от двух до десяти дней в организациях Кировской области. На данный момент выдано уже 355 сертификатов, а 74 участника СВО, в том числе с супругами и детьми, получили санаторно-курортное лечение.

За всё время с начала специальной военной операции в Кировской области было введено 33 меры поддержки для участников СВО и членов их семей. Вся работа проводится адресно, с учётом индивидуальной потребности каждой семьи, и находится на особом, постоянном контроле всех ведомств.

Телефоны для консультации: 122 (кнопка 2), 32-13-51, 67-86-62.

Компенсация аренды жилья

В Кировской области семьи с детьми могут компенсировать расходы на оплату аренды жилого помещения. Подать заявление можно в центрах «Мои документы» региона.

Обратиться за услугой может один из родителей (единственный родитель, усыновитель, опекун, попечитель) ребенка (детей), заключивший договор найма (поднайма) жилого помещения, состоящий на учете в одном из муниципальных образований в качестве нуждающегося в обеспечении жилым помещением по договору социального найма.

Для того чтобы претендовать на компенсацию, семья должна соответствовать следующим критериям:

- проживать в муниципальном образовании Кировской области, в помещении, предоставленном по заключённому на срок не менее одного года договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, договору поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма;

- иметь размер среднедушевого дохода, не превышающий величину прожиточного минимума;

- владеть движимым и недвижимым имуществом в пределах установленной нормы.

Для получения услуги через МФЦ гражданину необходимо пре­д­ставить:

- оригинал и копию паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность;

- копию договора найма жилого помещения, содержащего информацию о государственной регистрации найма жилого помещения, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (в случае заключения договора найма жилого помещения);

- копию договора поднайма жилого помещения (в случае заключения договора поднайма жилого помещения);

- справку с места работы заявителя и членов его семьи о неполучении денежных средств для оплаты жилого помещения по договору найма (поднайма) жилого помещения;

- документ, подтверждающий внесение платы по договору найма (поднайма) жилого помещения.

Остальные сведения будут запрошены посредством электронного межведомственного взаимодействия.

При положительном решении компенсация будет предоставлена в следующих размерах:

- 30 процентов от размера ежемесячной платы за наём жилого помещения (но не более пяти тысяч рублей), если в малообеспеченной семье один ребенок,

- 50 процентов (но не более семи тысяч рублей) - если двое детей,

- 100 процентов (но не более 10 тысяч рублей) – если в семье трое и более детей.

Выплата компенсации назначается на 12 месяцев с месяца обращения. Решение принимается управлением социальной защиты населения.

Узнать подробную информацию о порядке получения услуги и записаться на прием в МФЦ можно по телефонам: 8 (800) 707-43-43 и 27-27-50.

Деньги или участок?

Многодетные семьи получают выплаты взамен бесплатного земельного участка

С 2022 года введена мера социальной поддержки, которая дает право выбора - получить бесплатно земельный участок либо целевую денежную выплату в размере фактических расходов на улучшение жилищных условий, но не более 130 тысяч рублей.

Компенсация предоставляется семьям, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних детей. По итогам прошлого года данной мерой поддержки в Кировской области воспользовались более 800 семей, в 2023-м - почти 500 семей.

Единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно можно получить:

- на полное или частичное погашение уже действующих ипотечных кредитов;

- на приобретение земельного участка для индвидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства либо садового участка;

- на приобретение жилого помещения (садового дома) на земельном участке;

- на строительство, ремонт или реконструкцию жилого помещения;

- на уплату первоначального взноса при предоставлении ипотечного жилищного кредита.

Для предоставления выплаты семья должна состоять на учете в органах местного самоуправления для получения земельного участка. Реестр семей сформирован на основании сведений органов местного самоуправления по дате постановки на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно.

Гражданам, включённым в список на выплату в текущем году, органами социальной защиты населения направляется уведомление о праве на получение едино­временной денежной выплаты, содержащее информацию о порядке и сроках обращения заявителя за предоставлением выплаты. После получения уведомления граждане представляют согласие в орган социальной защиты населения по месту жительства. Заявление о предоставлении выплаты и документы необходимо подать в орган социальной защиты населения по месту жительства либо в МФЦ.

Поскольку данная мера поддержки является региональной, жилое помещение или земельный участок должны быть приобретены на территории Кировской области, в любом муниципальном образовании.

По вопросам предоставления мер социальной поддержки можно обратиться по телефону (8332) 32-13-51.

Подготовлено по материалам пресс-центра правительства Кировской области.