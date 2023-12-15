Стань заводским рабочим! В 2024 году Кировский машиностроительный завод 1 Мая отмечает свой юбилей - 125 лет со дня основания

«Машинка» - не только один из старейших заводов Кировской области, но и один из крупнейших по числу работников.

«Работают профессионалы, специалисты, приветливые и отзывчивые люди. Очень рад, что работаю с такими людьми. Есть чему учиться, приобретать опыт. Счастье - это когда с утра хочется на работу, после работы - домой», - пишет в «Яндекс. Отзывы» Илья Соловьёв.

Мы пообщались с начальником отдела кадров Кировского машиностроительного завода 1 Мая Мариной Художидковой и узнали, на какие вакансии открыт набор, из чего складывается успех сотрудника и какими качествами должен обладать настоящий заводчанин.

Конечно, в первую очередь набор идет на производственные специальности: инженер-конструктор, инженер-наладчик, гальваник, заточник инструмента, аппаратчик очистки сточных вод, грузчик, каменщик и т. д.

Если вы давно хотели попробовать свои силы в рабочей специальности, но у вас нет опыта работы, то не спешите грустить. Вас всему обучат.

«Опыт работы необязателен, но, конечно, приветствуется. На данный момент мы набираем ребят и сами обучаем их прямо на рабочих местах», - рассказывает Марина Сергеевна. Также на предприятии проходят производственную практику студенты, получающие среднее профессиональное и высшее образование. Обучающиеся могут начать попутно работать в стенах машзавода, набираясь опыта и приобретая стаж.

Наравне с мужчинами

На предприятии работает немало женщин. И среди них много высококлассных специалистов. 11 марта 1981 года юная и беспечная Елена Журавлёва пришла устраиваться на работу гальваником. «Сначала я была учеником, а потом мне начали присваивать разряды, по мере того как я работала, проявляла себя и показывала», - вспоминает Елена Николаевна.

На протяжении всей трудовой деятельности женщину окружали грамотные, квалифицированные специалисты. «У нас была очень интересная и развёрнутая учёба. Я очень благодарна тем людям, которые меня выучили, вырастили и воспитали. Это Локтина Галина Васильевна, Колосова Наталья Николаевна. Это моя наставница Ефремова Антонина Николаевна. Мы про­шли очень большой путь», - делится воспоминаниями заслуженный ветеран труда. Елена Николаевна рассказала, что у завода были непростые времена, но, несмотря ни на что, трудовой коллектив всегда оставался единым.

Елене Николаевне присвоен пятый разряд. Кроме специальности гальваника женщина освоила профессию корректировщика. Работница довольна своим профессиональным развитием.

«Она выросла от девчонки до профессионала. Елена Николаевна знает свою работу от начала и до конца. Она всё понимает с полуслова, выполняя все сложные задачи. Выдумывает различные приспособления и как это сделать, потому что гальваническое отделение - это очень тяжёлый труд, требуется много знаний», - рассказывает начальник механосборочного цеха № 1 Алексей Фоминых.

В 2007 году Елену Николаевну выбрали председателем цехового комитета. По сей день оставаясь на этом посту, женщина уверяет, что самое важное - это люди и их судьбы, дети и семьи.

Елена Журавлёва трудится на машзаводе 1 Мая уже больше 40 лет. «Спустя столько лет я остаюсь верна заводу. Я чувствую это. Спасибо людям», - с улыбой заканчивает свой рассказ эта удивительная женщина.

По словам начальника отдела кадров Марины Художидковой, практику у них проходят в том числе и девушки, которые наравне с парнями стоят за станками и выполняют свою работу.

Вверх по карьерной лестнице

Карьера - это не только про бизнес и про ведущую должность в компании. Карьера - это в первую очередь про рабочие специальности. Благодаря целеустремленности, профессионализму, неиссякаемой силе и упорству, на заводе можно легко и уверенно подняться по карьерной лестнице, начиная с рабочего, а заканчивая мастером. Немаловажным фактором является поддержка и помощь руководства, которое заинтересовано в развитии потенциала сотрудника.

Возможен ли карьерный рост на заводе 1 Мая? Естественно! «Самое главное - чтобы было желание чего-то добиться. Если у человека есть желание, то мы со своей стороны предоставим ему все возможности для того, чтобы он здесь развивался. Мы готовы ему предоставить и личного наставника, и обучение. Можно добиться многого, если есть воля и стремление работать», - говорит Марина Художидкова.

Социальный пакет, предоставляемый работнику, помимо прочего включает в себя новогодние подарки для детей сотрудников, детские путевки в оздоровительные лагеря. Для сотрудников на предприятии введена компенсация расходов на питание, а также на территории завода есть здравпункт, проводящий физиопроцедуры для работников предприятия и их детей. К тому же возможно предоставление брони от мобилизации. «У всех сотрудников производственной специальности стоят брони. В случае призыва они продолжат работать дальше на заводе», - отметила Марина Сергеевна.

Cпорт и труд рядом идут

Вы спортсмен? Хотите привести себя в порядок к лету, но нет времени на поход в зал? Вы обратились по адресу! Дело в том, что машзавод славится не только своей продукцией, но и спортивными традициями. Так, например, футбольная команда «Машиностроитель» стала чемпионом премьер-лиги Кировской областной федерации футбола. Не стоит забывать и про команду «Машинка», которая в октябре 2023-го заняла второе место в соревнованиях по настольному теннису. Организаторами того спортивного мероприятия выступало объединение «Лига здорового бизнеса». Под эгидой этой организации проходили соревнования между командами крупных предприятий по различным видам спорта. Тогда за победу бились восемь команд, и «Машинка» уверенно вышла в финал. Вот видите, спортивная жизнь здесь бьет ключом! Присоединяйтесь!

Марина Художидкова уверена, что машзавод 1 Мая открыт для всех, кто хочет зарабатывать честным и добросовестным трудом: «Мы ждём ответственных, трудолюбивых и благородных людей, у которых есть желание развиваться, а мы им в этом поможем!»

Напомним, пройти собеседование можно по адресу: город Киров, улица Розы Люксембург, 100.

Телефон 8 (8332) 23-84-86.

Ксения АФАНАСЬЕВА.