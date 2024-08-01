Стал известен состав «Олимпии»
СПОРТ
Фото ХК «Олимпия».
Кировочепецкий хоккейный клуб «Олимпия» опубликовал состав команды на просмотровые сборы к предстоящему сезону 2024/2025 в ВХЛ.
Клуб сделал ставку на сочетание в составе опытных и перспективных молодых хоккеистов. При этом особое внимание уделено игрокам, выступавшим в молодёжной команде «Олимпия», и воспитанникам кировского хоккея в составе много знакомых имён.
Главным тренером команды «Олимпия» в сезоне 2024/2025, который команда проведёт в ВХЛ, утвердили Юрия Култынова. Чепецкий клуб одним из последних в лиге объявил о составе тренерского штаба. Радикальных изменений не произошло: должность главного тренера оставили за Юрием Култыновым, который вёл команду последние три молодёжных сезона. Его ассистентом остался Алексей Демаков, с которым они хорошо сработались в последние два года.
Вратарской линией занимается Денис Перетягин, в начале текущего года сменивший на позиции в связи с травмой Дмитрия Якимова.
Есть в тренерском штабе и новые лица: вторым ассистентом главного тренера сделали Максима Трунёва, который с весны помогает директору команды Максиму Медовикову в переговорах с игроками.
Появилась и новая должность для выходца из нашего хоккея. Видеотренером утвердили Якова Ященкова именно ему предстоит отвечать за подбор видеоматериала для разбора прошедших матчей и подготовки к сопернику.
Фото ХК «Олимпия».
Чепецкую хоккейную команду в «вышке» ждёт плотный график выступлений 64 матча запланированы с сентября по март.
Каждая команда сыграет с каждым из соперников в «регулярке» по два матча: дома и на выезде. Для «Олимпии» выступление в «вышке» начнётся с четырёх домашних игр. Первыми соперниками станут «Динамо» из СанктПетербурга (5 сентября), «Звезда» (7 сентября) и «ЮнисонМосква» (9 сентября) из Москвы и «СКАНева» из СанктПетербурга (11 сентября).
Между тем, кировочепецкий ледовый дворец не готов принимать игры чемпионата ВХЛ, а одним из центральных вопросов остаётся установка системы Видеогол. К середине лета никакие работы в «ОлимпАрене» не только не начались, но неизвестны даже объёмы финансирования со стороны региона. Утвердить бюджетные поправки в правительстве Кировской области должны к августу, но неизвестно, окажутся ли там средства для работ в ледовом дворце.
«ОлимпАрену» вынуждены ремонтировать спонсоры региональный бюджет не справляется с поддержанием в должном виде ледового дворца с четырнадцатилетней историей. Благодаря участию «Уралхима», «Сельмаша», «Химзащиты», «АКСервиса» и ПК «Реутик» удалось привести в порядок несколько помещений и инфраструктуру. Так, проведён добротный ремонт в раздевалке юношеской команды и команды «Олимпия», приведён в нормальный вид медпункт, заделаны ямы на дороге к дворцу, проведена ревизия на участке лотка труб с хладагентом.
Бизнес единственный, кто пока участвует в ремонтах областного учреждения. Ситуация с поддерживающими ремонтами «ОлимпАрены» усугубилась во время пребывания в структуре кировской спортшколы «Дымка». Полный ремонт учреждения оценивается в полмиллиарда рублей, которые региональная власть просит в федеральном бюджете.
Ситуация вокруг ледового дворца складывается парадоксальная: в развитие хоккея в Чепецке и регионе щедро вкладывается бизнес, но в нём слабо участвует региональная власть. Совокупные годовые вложения спонсоров в клуб «Олимпия» и одноимённую детскую хоккейную школу приближаются к 200 миллионам рублей.
Если регион не займётся текущим ремонтом и обновлением «ОлимпАрены», участие «Олимпии» в ВХЛ в принципе или проведение матчей в КировоЧепецке могут оказаться под угрозой. Может сложиться ситуация, при которой чепецкая команда изза бездействия руководства региона будет вынуждена играть домашние матчи в другом городе.
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