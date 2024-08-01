Стал известен состав «Олимпии»

Фото ХК «Олимпия».

Кирово­чепецкий хоккейный клуб «Олимпия» опубликовал состав команды на просмотровые сборы к предстоящему сезону 2024/2025 в ВХЛ.

Клуб сделал ставку на сочетание в составе опытных и перспективных молодых хоккеистов. При этом особое внимание уделено игрокам, выступавшим в молодёжной команде «Олимпия», и воспитанникам кировского хоккея ­ в составе много знакомых имён.

Главным тренером команды «Олимпия» в сезоне 2024/2025, который команда проведёт в ВХЛ, утвердили Юрия Култынова. Чепецкий клуб одним из последних в лиге объявил о составе тренерского штаба. Радикальных изменений не произошло: должность главного тренера оставили за Юрием Култыновым, который вёл команду последние три молодёжных сезона. Его ассистентом остался Алексей Демаков, с которым они хорошо сработались в последние два года.

Вратарской линией занимается Денис Перетягин, в начале текущего года сменивший на позиции в связи с травмой Дмитрия Якимова.

Есть в тренерском штабе и новые лица: вторым ассистентом главного тренера сделали Максима Трунёва, который с весны помогает директору команды Максиму Медовикову в переговорах с игроками.

Появилась и новая должность для выходца из нашего хоккея. Видеотренером утвердили Якова Ященкова ­ именно ему предстоит отвечать за подбор видеоматериала для разбора прошедших матчей и подготовки к сопернику.

Фото ХК «Олимпия».

Чепецкую хоккейную команду в «вышке» ждёт плотный график выступлений ­ 64 матча запланированы с сентября по март.

Каждая команда сыграет с каждым из соперников в «регулярке» по два матча: дома и на выезде. Для «Олимпии» выступление в «вышке» начнётся с четырёх домашних игр. Первыми соперниками станут «Динамо» из Санкт­Петербурга (5 сентября), «Звезда» (7 сентября) и «Юнисон­Москва» (9 сентября) из Москвы и «СКА­Нева» из Санкт­Петербурга (11 сентября).

Между тем, кирово­чепецкий ледовый дворец не готов принимать игры чемпионата ВХЛ, а одним из центральных вопросов остаётся установка системы Видеогол. К середине лета никакие работы в «Олимп­Арене» не только не начались, но неизвестны даже объёмы финансирования со стороны региона. Утвердить бюджетные поправки в правительстве Кировской области должны к августу, но неизвестно, окажутся ли там средства для работ в ледовом дворце.

«Олимп­Арену» вынуждены ремонтировать спонсоры ­ региональный бюджет не справляется с поддержанием в должном виде ледового дворца с четырнадцатилетней историей. Благодаря участию «Уралхима», «Сельмаша», «Химзащиты», «АК­Сервиса» и ПК «Реутик» удалось привести в порядок несколько помещений и инфраструктуру. Так, проведён добротный ремонт в раздевалке юношеской команды и команды «Олимпия», приведён в нормальный вид медпункт, заделаны ямы на дороге к дворцу, проведена ревизия на участке лотка труб с хладагентом.

Бизнес ­ единственный, кто пока участвует в ремонтах областного учреждения. Ситуация с поддерживающими ремонтами «Олимп­Арены» усугубилась во время пребывания в структуре кировской спортшколы «Дымка». Полный ремонт учреждения оценивается в полмиллиарда руб­лей, которые региональная власть просит в федеральном бюджете.

Ситуация вокруг ледового дворца складывается парадоксальная: в развитие хоккея в Чепецке и регионе щедро вкладывается бизнес, но в нём слабо участвует региональная власть. Совокупные годовые вложения спонсоров в клуб «Олимпия» и одноимённую детскую хоккейную школу приближаются к 200 миллионам рублей.

Если регион не займётся текущим ремонтом и обновлением «Олимп­Арены», участие «Олимпии» в ВХЛ в принципе или проведение матчей в Кирово­Чепецке могут оказаться под угрозой. Может сложиться ситуация, при которой чепецкая команда из­за бездействия руководства региона будет вынуждена играть домашние матчи в другом городе.