Штаб поддержки Президента. В Кирове состоялось первое заседание Штаба общественной поддержки Президента РФ

В состав штаба вошли представители ведущих кировских вузов, региональных отделений Союза женщин России (СЖР), Комитета семей воинов Отечества, «Молодой гвардии Единой России», Общественной палаты, благотворительного фонда «За Вятку», волонтерских организаций. Членами штаба также являются депутаты Государственный думы и областного Законодательного собрания.

Председателем штаба стал губернатор области, его первым заместителем - председатель Заксобрания Роман Береснев. Участники штаба выразили поддержку курса президента.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, председатель Кировского регионального отделения организации «Союз женщин России» Ирина Морозова отметила, что приоритетом для всех членов СЖР являются традиционные семейные ценности, которые также обозначил приоритетными Владимир Путин.

- Мы горды тем, что президент оценил нашу работу: в 2018 году мы стали общероссийским общественным объединением. Все наши программы направлены на укрепление института и статуса семьи. В начале ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила 2024 год обозначить Годом семьи, и президент поддержал эту инициативу. Когда есть поддержка главы государства - это важно. И мы должны поддержать президента, - сказала Ирина Морозова.

Председатель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Анастасия Борцова также заявила, что жёны, матери, сёстры воинов готовы сплотиться вокруг президента.

- Я жена бойца. Я каждый день общаюсь с жёнами, матерями, сёстрами наших бойцов. Нам нелегко, но нашим мужчинам тяжелее. Поэтому мы должны быть сплочённым тылом для наших воинов. Мы чувствуем поддержку местных органов власти, депутатов, общественных организаций и нашего президента.

Владимир Путин сказал: «Наш долг - поддержать семьи воинов Отечества. Я хочу, чтобы вы знали, что мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы вы чувствовали плечо рядом».

- Мы чувствуем эту поддержку, и все мы поддерживаем нашего президента и верим, что победа обязательно будет за нами, но для этого нужно сплотиться, - отметила Анастасия Борцова.

Руководитель Кировского регионального отделения организации «Молодая гвардия Единой России» Илья Катаев тоже подчеркнул, что молодогвардейцы поддерживают президента и его курс.

- Президент призвал поддерживать бойцов и их родных. Мы активно поддерживаем наших воинов, участвующих в специальной военной операции. Мы участвуем в гуманитарных миссиях на новых территориях. Мы являемся лидерами в стране по отправке волонтёров, 59 волонтёров посетили новые территории. Мы развозим гуманитарную помощь, помогаем оформлять паспорта, помогаем больнице. Мы понимаем, что волонтёров нужно готовить, и поэтому мы приняли решение открыть Центр подготовки волонтёров гуманитарных миссий, - рассказал Илья Катаев.

Ректор Вятского госуниверситета Валентин Пугач напомнил, какой путь прошла наша страна за 20 лет: тогда стоял вопрос сохранения государственности. Благодаря президенту этот вопрос был решён.

- Я вижу нашу роль в поддержке президента. В своём послании Владимир Путин сформулировал, что в нашей системе образования назрели изменения, но с сохранением уникального опыта советской системы образования. Сейчас перед нами стоит задача подготовки кадров для развития экономики страны. Мы с ректорами подготовим ряд инициатив и направим их губернатору для учёта в разработке социально-экономической стратегии региона, - сказал Валентин Пугач.

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.

Подготовлено по материалам СМИ.