Средняя явка - 34,03 процента
ОБЩЕСТВО
В Кировской области подвели итоги единого дня голосования. Прошли выборы 60 депутатов и нескольких глав в 15 муниципальных образованиях региона.
Так, в посёлке Демьяново (Подосиновский район) на выборах главы победил самовыдвиженец Артём Заболотских, участник специальной военной операции. За него проголосовали 63,10 процента принявших участие в выборах, что составило 954 голоса.
Также состоялось несколько местных референдумов, в том числе в п. Донаурово Уржумского района по вопросу отнесения Донауровского сельского поселения к территории Кильмезского района. Руководитель избирательной комиссии Кировской области Галина Буркова рассказала, что в этом референдуме приняли участие свыше половины зарегистрированных избирателей. Большая часть проголосовавших поддержала инициативу перейти в состав Кильмезского района.
Средняя явка избирателей на выборах в единый день голосования по Кировской области составила 34,03 процента. Галина Буркова также отметила самую высокую явку - 82,86 процента - на дополнительных выборах в Пиксурскую сельскую думу Даровского района. Кроме того, большую активность показали жители Богородского района.
По итогам выборов 60 депутатских мандатов распределились следующим образом: кандидаты от партии «Единая Россия» получили 51 мандат, кандидаты от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - четыре, от КПРФ - два, от ЛДПР - один. Два мандата получили самовыдвиженцы. Партии «Новые люди» и «Гражданская инициатива» не смогли набрать достаточного количества голосов для получения мандатов.
Контроль за ходом голосования обеспечили 120 наблюдателей, назначенных Общественной палатой Кировской области, избирательными объединениями и кандидатами. Члены штаба общественного наблюдения при Общественной палате Кировской области и сотрудники облизбиркома посетили в ходе голосования семь избирательных участков.
Глава облизбиркома особо отметила, что жалоб, влияющих на итоги голосования и на выбор избирателей, в избирательные комиссии не поступало. Голосование проходило штатно, при полном соблюдении законов.
По материалам избирательной комиссии Кировской области.
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