Спустя пять лет... В Кирове закончилась реставрация «Приказной избы»

«Приказная изба» - одно из старейших каменных зданий Кирова. Каких-то пять лет назад она оказалась на грани разрушения. Но силами неравнодушных кировчан удалось привлечь внимание федеральной власти к ее бедственному состоянию. И вот на прошлой неделе, после годичной реставрации, она открыла свои двери и радует жителей областного центра и гостей города богатой экспозицией из запасников областного краеведческого музея.

Долгожданное событие

Открытие отреставрированной «Приказной избы», как водится, прошло помпезно. На церемонии побывал губернатор Кировской области. В его свите отметились зампред регионального правительства Светлана Шумайлова, министр культуры Даниил Дворцов, директор краеведческого музея Юрий Балыбердин, а также руководители других учреждений культуры областного центра.

Заглянул на огонек и дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Виктор Савиных, который в этот момент проезжал мимо «Приказной избы». Войдя в здание, он произнес сакраментальную фразу: «Ну наконец-то». И это стало самой краткой, но всеобъемлющей оценкой окончания многолетних перипетий исторического строения.

Естественно, больше других радовался событию директор областного краеведческого музея. «Изба» входит в комплекс этого учреждения. И некоторым из прошлых директоров музея за ее аварийное состояние «прилетало» от вышестоящего начальства.

- Здание начали реставрировать ровно год назад - 3 октября прошлого года был заключён контракт. И сего­дня он завершён, - напомнил Юрий Балыбердин. - Заслуга в том, что «Изба» сегодня отреставрирована, принадлежит областному и федеральному правительствам. Оплачивал работы федеральный центр, но выделялись они в рамках подготовки к 650-летию города, над составлением программы которого работала региональная власть. Сегодня здесь открывается постоянная экспозиция, и все желающие смогут её увидеть. Понятно, что какие-то её элементы со временем будут меняться, но в целом она сохранит имеющуюся направленность и наполненность. Мы использовали для её создания предметы из фондов нашего музея, уникальные и интересные для широкого круга людей, которым небезразлична история города. Мы очень ждём наших маленьких посетителей.

В будущем для них (да и для взрослых тоже) здесь будут проводиться различные мастер-классы, костюмированные представления, возможно торговля изделиями народных промыслов. Для этих целей мы будем использовать не только внутренние помещения «Избы», но и прилегающую к ней территорию.

Оценил увиденное и губернатор Кировской области. Он был так им впечатлен, что повторил сказанные на открытии слова тремя днями позже - на еженедельном оперативном совещании.

- Радует, что ремонт выполнен аутентично, - сказал глава региона. - Когда увидел в первый раз проект, очень удивился, что здесь будет деревянная кровля. Но ведь именно с такой кровлей здание было построено. Теперь, после реставрации, «Изба» получила новую жизнь. Сейчас задача руководства краеведческого музея - максимально вовлечь это здание в программу культурных и туристических мероприятий. С точки зрения размещения экспозиции работа ещё не закончена, так как есть планы задействовать и помещение подвала. Тогда экспозиция расширится. Но интерес большой, люди ждали открытия. Экскурсионные программы начнутся уже с субботы, 7 октября, а заявок на экскурсию подано уже на несколько недель вперёд.

С подачи неравнодушных

Глядишь сегодня на обновленную «Приказную избу», и душа радуется. А ведь еще совсем недавно кировская общественность била в колокола из-за ее разрушения и предсказывала историческому зданию трагическую судьбу, если не будут приняты срочные меры по реставрации.

Руководителем инициативной группы горожан, которые болели за будущее «Приказной избы», была журналист Ольга Дёмина. Если бы не она и её соратники, то ещё неизвестно, чем бы закончился для старинного каменного здания период разрухи и запустения.

- Директор краеведческого музея Михаил Судовиков, а до него Сергей Ельшин не раз писали в вышестоящие инстанции, что нужно отремонтировать крышу на «Приказной избе»: там была огромная дыра, - рассказала Ольга. - Эти письма они относили в министерство культуры Кировской области, но там их «клали под сукно». Своё бездействие чиновники оправдывали тем, что «Изба» - памятник федерального значения. Тогда я сама позвонила в Москву, в приёмную Владимира Мединского, который тогда был министром культуры РФ. С самим министром меня не соединили, но я разговаривала с его помощником. Он сообщил мне, что из Кировской области заявки на реставрацию «Избы» не поступало. А ещё добавил, что федеральное министерство об этой проблеме узнало только от меня. Если бы местные чиновники сообщили в Москву о необходимости реставрации этого здания, то оно давно было бы отреставрировано. Три миллиона рублей, которые тогда были нужны для этого, для Москвы не деньги.

По словам общественницы, после ухода с поста директора музея Михаила Судовикова дела у «Избы» пошли еще хуже. В июне 2018 года она была закрыта в связи с аварийным состоянием и начала стремительно разрушаться. А уже с весны 2020 года инициативная группа горожан начала проводить рядом с ней одиночные пикеты, требуя принять срочные меры по спасению здания.

- Полгода мы стояли в этих пикетах, - заметила Ольга Дёмина. - И власть обратила на нас внимание. Уже в ноябре на «Приказную избу» пришли рабочие, которые сделали на ней временную кровлю. Эта временная крыша спасла здание от разрушения.

Позднее, как рассказала неравнодушная кировчанка, инициативная группа внимательно следила за ходом реставрационных работ. Общественники контролировали, чтобы они делались качественно.

- Я ходила сюда каждый день, - сообщила Ольга. - Вникала в каждую деталь восстановления здания.

Потому на открытие обновлённой «Избы» Ольга Дёмина пришла с чувством выполненного долга.

Ветшавшая под грузом лет

«Приказная изба», или «Питейный дом», представляет собой одноэтажную постройку на высоком подклете, вписанную в сложный рельеф склона оврага Засора. Это один из самых старых памятников вятской каменной архитектуры. Предположительно, построена она была в 1740-е годы. Более точная дата неизвестна. Первое упоминание о ней относится к 1771 году.

За время своего существования здание использовалось для различных целей. Долгое время там располагался трактир. С 1865 года здание сдавалось в аренду. В начале XX века здесь был ночлежный дом. В 1924 году здание передали Ленинградскому потребительскому обществу. Позже в нём размещался паточный завод артели «Рекорд», а в 1960-х годах - филиал пивного завода.

Уже в 1960-х годах здание находилось в аварийном состоянии. Первая реставрация была проведена в 1972 - 1977 годах. После реконструкции в 1977-м в здании открыли музей «Вятские народные художественные промыслы».

С 2018 года здание было закрыто для посетителей из-за ненадлежащего технического состояния. Экспонаты располагавшегося в нём музея «Вятские народные художественные промыслы» перевезли в музейно-выставочный центр «Диорама».

И сегодня нельзя не радоваться тому, что все трудности для «Приказной избы» благополучно закончились, чего, к сожалению, нельзя сказать о некоторых других памятниках вятской старины. Кое-какие из них так и не дождались своего часа. А оттого город стал только беднее.

Сергей СМОЛИН.