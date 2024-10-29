Спортивный клуб «Олимпия» в Кирово-Чепецке отмечает 60-летний юбилей

Стартовали мероприятия по случаю юбилея кирово-чепецкого спортивного клуба «Олимпия». 60 лет назад коллектив физкультуры ДСО «Химик» Кирово-Чепецкого химического завода стал спортивным клубом «Олимпия», а сейчас это ассоциация массового спорта. АО «ОХК «Уралхим» является членом этой ассоциации и поддерживает спортивный клуб «Олимпия», ежегодно выделяя средства на его деятельность.

В ведении спортклуба находится 25-метровый бассейн, универсальный спортзал со спортивным паркетом и профессиональным освещением, тренажерный зал. Ежегодно на базе «Олимпии» проводится множество соревнований различных уровней, корпоративные спортивные мероприятия.

В минувшие выходные прошли четыре матчевые встречи по разным видам спорта. В волейболе и мини-футболе встретились команды «Уралхима» и сборные города. Прошел баскетбольный матч ветеранов Кирова и Кирово-Чепецка. Для пловцов были организованы шуточные эстафеты. Все участники получили в подарок памятные медали.

Радмир Габдуллин, директор по внешней социальной политике и спорту АО «ОХК «Уралхим»:

Спортивный клуб «Олимпия» вносит значительный вклад в развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни среди населения региона, воспитывает новых чемпионов. «Олимпия» остается одним из ведущих центров подготовки спортсменов, предоставляя условия для достижения наивысших результатов как на региональном, так и на федеральном уровне.

Реклама.