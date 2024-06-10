Спорный мандат. Кировских справороссов оставили без места в Госдуме

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На этой неделе из сообщения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации стало известно, что депутатское кресло Вадима Белоусова в Государственной думе РФ займет Марина Ким. Интрига этой рокировки заключается в том, что Белоусов был избран по территориальному списку партии «Справедливая Россия - За правду» («СР») от Кировской области и Удмуртской Республики, тогда как Ким представляет Дальний Восток.

Для вятских справороссов решение руководства партии стало полной неожиданностью. Они до последнего были уверены, что белоусовский мандат отойдет кому-то из местного территориального списка.

И тут нужно напомнить: Вадим Белоусов в 2021 году был избран депутатом Госдумы от Кировской области уже во второй раз. Он один из самых богатых людей в России и, как говорят, был спонсором партии. Но после возбуждения против него уголовного дела о взяточничестве олигарх подался в бега и свои депутатские полномочия не исполнял. В октябре 2023 года его лишили мандата.

Почти сразу после такого резонансного решения на место Белоусова в Госдуме была выдвинута главврач Кировской инфекционной больницы Олеся Редькина. Но занять депутатское кресло ей не дали. Накануне отъезда в Москву ее задержали правоохранительные органы по обвинению в совершении коррупционного преступления. И этот демарш шокировал ее коллег, да и всю вятскую публику. Он оказался неожиданным для всех, в том числе для самой Редькиной, которая к тому времени уже успела сдать мандат депутата Законодательного собрания Кировской области.

Уголовное дело против Редькиной до суда не дошло, но судьба белоусовского места в Госдуме оказалась в подвешенном состоянии. И так продолжалось до последнего времени.

На протяжении года центральный аппарат «Справедливой России - За правду» никак не мог определиться с выбором кандидатуры. А принятое им решение передать мандат дальневосточнице Марине Ким повергло вятских справороссов в шок. Как оказалось, москвичи не согласовали это решение ни с одним кандидатом из партийного списка. А ведь в нём значатся такие заметные на региональном политическом поле фигуры, как Альберт Бикалюк, Надежда Сураева и Павел Дорофеев. И, как выяснилось, ни один из них от возможности стать депутатом Госдумы не отказывался.

- Вероятнее всего, - прокомментировал произошедшее одному из региональных телеграм-каналов Альберт Бикалюк, - когда эсеры подавали рекомендации в ЦИК, они приложили документы с нашими подписями, но, повторюсь, я ничего не подписывал! Я был в шоке, когда мне сказали, что федеральное руководство партии не видит перспектив в выстраивании отношений с нами, с теми, кто принёс «СР» один из лучших результатов в стране на выборах в ОЗС и ГД (Государственную думу. - Ред.). Мне с этой партией больше не по пути!

Вслед за Бикалюком раскритиковал решение центрального аппарата справороссов и лидер фракции «Справедливая Россия - За Правду» в областном Заксобрании Дмитрий Русских.

- Партийцы поимели партийцев. Это так, что ли, получается? - не стесняясь в выражениях, заявил он. - Мандат честно заработан избирателями Кировской области и Удмуртии, которые отдали свои голоса на тех выборах за «СР». Наш вклад, реготделения, - две трети по объёму голосов в эту победу по тергруппе номер 16. И это был один из лучших результатов в стране. Безусловно, я с нашими людьми, все четверо пахали тогда на выборах, внесли огромный вклад в победу партии, и их попросту обманули - кинули.

Поддержал мнение своих однопартийцев и руководитель регионального отделения партии «СР» Константин Русских.

- Как гражданин, как житель Кирова, как депутат и как руководитель реготделения, я поддерживал назначение Олеси Александровны Редькиной на освободившийся мандат после лишения депутатских полномочий Вадима Белоусова. Свою позицию я менять не намерен, - высказал он своё решение.

Таким образом, решение судьбы депутатского мандата Вадима Белоусова обозначило раскол внутри «Справедливой России». Регионалы выступили против своих московских однопартийцев. И это плохой знак для справороссов. Особенно в преддверии новых думских выборов 2026 года.

Партия на уровне области может лишиться ряда знаковых фигур, а разгорающийся скандал нанесет урон имиджу «СР».

Сергей СМОЛИН.