Сплочённость - главное в команде

В центре «Патриот» провели областные соревнования по туармингу, посвящённые подвигу первой манёвренной воздушно-десантной бригады, которая в 1942 году была заброшена в немецкий тыл.

Соревнования состояли из спортивного туризма, ориентирования на местности и элементов допризывной подготовки, в которые входят стрельба, сборка и разборка автомата, передвижение по-пластунски, движение в противогазе и транспортировка раненого.

В этом году заявки на участие в туарминге подали 19 команд из Кирова и Кировской области. Многие ребята участвовали в этом состязании впервые. Так, член команды «Родники» из Афанасьевского района Виктория Шмырина призналась, что, несмотря на долгую подготовку, их команда сильно переживала.

Директор регионального центра «Патриот» Александр Долматов отметил, что с каждым годом команд становится всё больше и соревнование охватывает самые разные уголки области. «У нас 22 команды по туармингу и 15 команд по знамённым группам. Важно не только определиться, кто лучший, но и сделать так, чтобы ребята между собой познакомились, пообщались и сдружились, - сказал директор регионального центра.

Одним из этапов спортивного мероприятия был лыжный кросс. Главный судья Глеб Рычков отметил упорство и рвение участников к победе: «Бывало такое, что могли и без одной лыжи бежать. Бегут они до последнего, сражаются за свою команду».

Капитан команды «Снайпер» села Высокораменское Шабалинского района Дарья Юдинцева рассказала, что соревнования прошли в целом неплохо, но не обошлось и без трудностей. «Сложные моменты были, когда мы ползали по-пластунски. Мы не очень хорошо справились. Думаю, что в будущем будет лучше», - говорит капитан команды.

Главный судья по туармингу Андрей Нейфельд сообщил, что затруднение у участников в прохождении трассы случилось из-за глубокого снега. Как оказалось, изменилось и время выполнения испытания. Если в прошлом году ребята справлялись с ним за 20 минут, то нынче средний показатель был равен 35 минутам.

Юнармейцы убеждены, что сплочённость - это главное в команде, ведь от усилий и поддержки каждого зависит совместный результат.

Все команды показали высокий уровень подготовки и справились с поставленными задачами. Первое место занял сводный многопрофильный отряд «Звезда» из Юрьи, на втором месте оказался военно-патриотический спортивный клуб «Сова» из Нолинска, а замыкает тройку лидеров юнармейский отряд «Рубеж» из Орлова.

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Фото: центр военно-патриотического воспитания «Патриот».