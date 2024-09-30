Спектакль окончен. Гастроли продолжаются

Фото kirovreg.ru.

Отгремел колокольным звоном, фейерверками, пролетами боевых самолетов и концертами второй тур празднования 650-летия Хлынова - Вятки - Кирова. И главным героем этого осеннего праздника стал не город и его жители, а губернатор Кировской области. Причем практически в одиночестве.

Стиль управления действующего главы региона с самого начала напоминал театр одного актера. И уже два года самолично, позируя фото- и видеокамерам собственной пресс-службы, губернатор «решает проблемы населения», собирая пожелания жителей Кировской области в ходе вояжей по районам. И следующие за главным действующим лицом статисты из числа зампредов и министров в этих спектаклях редко получают хотя бы по одной фразе текста. Таким же спектаклем одного актера знаменуется утро каждого понедельника, когда глава региона проводит планерку, после которой пресс-релизы разлетаются во все кировские СМИ. И в каждом - он сам, он решил, он дал поручение. Между прочим, ходит слух, что каждой губернаторской планерке предшествует репетиция с основными участниками действа.

Но вернемся к поручениям. Практически каждый пресс-релиз облправительства начинается фразой: «По поручению губернатора…» Доходило до того, что и нацпроекты в Кировской области, оказывается, реализуются по его поручению.

А в начале этого года формулировку решили расширить. И с тех пор она звучит еще более пафосно: «По поручению губернатора, в рамках празднования 650-летия города Кирова…» Иногда еще добавлялось «впервые в истории Кировской области». Складывалось ощущение, что даже солнце восходит «по поручению губернатора». И этот факт почти подтвердился, когда Киров неожиданно назначили «столицей рассветов». Конечно же, произошло это «в рамках празднования».

Фото автора.

Перестановка дат

А что с юбилеем? Чем ближе становился День города, дата которого в умах кировчан неизменно выпадала на 12 июня, тем сильнее недоумевали жители города. Притом что всё в области происходило «по поручению» и «в рамках празднования», никаких заметных подвижек в благоустройстве города-юбиляра не было. Фасады домов начинали подкрашивать, но вяло и неспешно. Дороги кое-где ремонтировали, но опять же без особого энтузиазма. Закрадывалось подозрение, что 12 июня «красиво не будет».

Не до Кирова было исполнителю главной роли, нужно было показать себя на выставке «Россия», работавшей в Москве. Нам ежедневно рассказывали, какой замечательный стенд открыла Кировская область на ВДНХ, сколько министров, депутатов Госдумы и простых губернаторов удалось заманить на просмотр чучел динозавров и дойку ростового макета коровы. И брачующихся туда возили кольцами на камеру обмениваться, и делегации районов области просто попозировать. Всё для «увеличения туристической и инвестиционной привлекательности Кировской области». Ну явно не до юбилейных работ было губернатору и его статистам. А время шло.

И тут талантливый режиссер областной жизни делает хитрую рокировку: в архивах выискиваются неоднозначные исследования историка Низова, в которых, как по заказу губернатора, автор высказывает мнение, что город на реке Вятке был основан новгородцами не весной и не летом 1374 года, а осенью - то ли 20, то ли 22 сентября. Какая удача! Ведь эта дата, в отличие от 12 июня, идеально втискивается в напряженные графики членов Правительства России, патриарха Кирилла, а также глав и губернаторов соседних респуб­лик и областей. Именно их ждал кировский губернатор на праздник, к их приезду город должен был засиять новизной краски на фасадах, подсветкой зданий и чистотой свежепереложенной в третий раз тротуарной плитки. А кировчанам, в «народный» день юбилея города 12 июня, вполне хватило хорошей погоды.

Фото автора.

Бурная подготовка

Работа кипела. За два летних месяца объем ремонтных работ в Кирове переплюнул среднегодовые показатели. О том, как разительно отличаются фасады от внутренних поверхностей после такого экспресс-ремонта, «Вятский край» писал на прошлой неделе. Правильно, высоким гостям - красоту, жителям города - стабильность. Писали мы и об утере архитектурных элементов на исторических зданиях. Ну какая тут реставрация? Не до того, юбилей близко. Последние леса снимали со зданий 19 сентября, накануне губернаторского бенефиса.

Между делом в городе переименовали пару площадей, установили на одной из них, напротив Вятской филармонии имени П.И. Чайковского, памятник Александру Невскому, а на второй - фанерные «Ворота Русского Севера». Но не открыли, потому что памятник ставили для того, чтобы его открыл патриарх, а ворота - для открытия представителями светской власти, должными прибыть из Москвы на праздник губернатора.

Прилетела в Киров пилотажная группа «Стрижи», начали готовить площадки для запуска фейерверков и для выступления группы «Любэ». Людей предупредили о перекрытии движения почти по всем улицам старого центра города, включая подъезд к старому мосту через Вятку. Практически всё было готово, чтобы послужить фоном и массовкой для главного героя - губернатора Кировской области. И даже капризная вятская погода, казалось, благоволила показу спектакля, не зарядив мелким дождиком. Казалось, уже прозвучал третий звонок…

Зритель проголосовал ногами

И тут всё пошло не по плану. Всё, что так настойчиво делалось «по поручению и в рамках празднования», оказалось ненужным, напрасным и бесполезным. Разумеется, не для горожан, которые «на халяву» рады любым кунштюкам облправительства. Бесполезно всё стало для исполнителя главной и единственной роли в этом спектакле - для нашего губернатора. Что случилось? Да просто никто из званых гостей не приехал на премьеру.

Изначально в Кирове ждали если не самого премьер-министра РФ Михаила Мишустина, то уж точно вице-премьера Дмитрий Чернышенко, который в правительстве курировал подготовку к юбилею города. Как уже упоминалось, особо ждали патриарха Кирилла. Предполагали, что на праздник приедут чуть ли не полсотни губернаторов и глав республик.

Патриарх прислал своего управделами митрополита Григория, предпочтя вятским спектаклям освящение Преображенского собора в Салехарде. По долгу службы приехал полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Вместо глав регионов прибыли руководители парламентов, да и то только Поволжья. Лично присутствовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Да еще в дни празднования 650-летия Кирова на Вятскую землю прибыла делегация из 11 молодых граждан Нигерии.

Кто-то говорит, что высокие гости сочли неуместными пафосные торжества, задуманные кировским губернатором, в сложное время СВО, потому и не поехали. Что довольно спорно. Некоторые резонно указывают, что любые поездки первых лиц региона обязательно согласовываются с администрацией Президента и если гости не прибыли в Киров - значит, не получили добро из Москвы. Что должно весьма насторожить кировского губернатора. Но факт остается фактом: нужные главе региона зрители его бенефис проигнорировали. Народ не в счет, он политического веса не добавляет. Да он, благодаря погоде и перекрытым для транспорта улицам, ничего, кроме фейерверка и боевых самолетов в небе, и не увидел.

Что же дальше? Вероятно, кировчанам остается наблюдать, как осенний дождь смывает наспех нанесенную на дома штукатурку, и ждать очередного представления. Ведь впереди у нас новый спектакль: Киров назначен новогодней столицей России.

Егор ГОРОХОВ.