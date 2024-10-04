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Сегодня - День учителя, праздник людей, тесно связавших свою судьбу с педагогикой, школой и детьми.

За этим, казалось бы, сухим определением кроются настоящие профессионалы, которые вместе с уроками географии, математики и литературы преподают самые важные уроки - нравственности и справедливости, оставляя тем самым в судьбах своих учеников неугасимый след.

Помните одну хорошую традицию, которая до сих пор соблюдается в День учителя в некоторых наших школах? Ну конечно, это день самоуправления, когда в роли педагогов выступают старшеклассники. Возможно, именно этот первый забавный опыт учительства помог некоторым из ребят определиться в выборе профессии и связать жизнь с работой в школе.

Между тем учительство - это большая ответственность, которая ложится на плечи педагога: не просто рассказать материал на уроке, а заинтересовать, привить любовь и тягу к знаниям - главная цель, к которой стремится настоящий педагог. Если бы учителям, как в единоборствах, давали пояса за мастерство, то в данном случае педагог удостоился бы наивысшего - чёрного - пояса по умению приобщать ребёнка к познанию мира.

Сегодня, дорогие учителя, ваш день, и мы, коллектив редакции газеты «Вятский край», с радостью поздравляем вас с профессиональным праздником! Спасибо за щедрость ваших сердец, за безграничное терпение и понимание, за преданность делу и за любовь к ученикам. Желаем оптимизма, здоровья, бодрости тела и духа. Пусть ученики вас уважают и любят, а родители помнят, кто привёл их детей в страну знаний!

Коллектив редакции газеты «Вятский край».