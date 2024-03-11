Созидатели мира. В России прошел Всемирный фестиваль молодёжи

Фото: федеральная территория «Сириус»

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам церемонии открытия Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ). Глава государства отметил, что в этот день на фестивале Россия смогла объединить посланников разных стран и народов, на форум пришли сотни тысяч заявок из 190 стран мира.

«Сейчас на этой арене собрались представители почти трёхсот разных народов. Мы в России хорошо знаем, каким богатством является такое многообразие, каким мощным позитивным зарядом развития и духовного взаимообогащения оно обладает», - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия сложена из сотен культур, языков, традиций и братство народов всегда было и остается ее главной опорой. «Оно выручало нас на всех поворотах истории, помогало покорять новые вершины в науке, искусстве и просвещении, одержать победу во Второй мировой войне и сокрушить нацизм», - заявил Владимир Путин.

Ценности России разделяет абсолютное большинство жителей Земли. «Говорю о равенстве и справедливости, о традициях крепкой семьи и взаимопомощи, о служении своему Отечеству и об ответственности за его судьбу!» - сказал российский лидер.

Президент отдельно обратился к молодому поколению. «Вы мечтаете о том, каким может и должен быть безопасный, справедливый мир, и именно вам его созидать. Фестиваль даст вам возможность обсудить это со своими сверстниками», - сказал президент.

Владимир Путин выразил уверенность, что участники фестиваля возвратятся в свои страны с любовью к России.

Масштабное открытие

Главная тема открытия фестиваля была обозначена так: «Мир меняется, потому что меняюсь я».

Художественную часть церемонии открытия посвятили Году семьи. Главные герои шоу - Аделина и Андрей - взрослеют, учатся и сталкиваются с трудностями по дороге к мечте. Полноправным участником шоу стал искусственный интеллект, голос которому подарил актер Константин Хабенский. Шоу объединило танцевальные, музыкальные и хоровые номера в исполнении артистов из разных стран.

Участники постановки визуализировали на сцене сложные и близкие для молодежи темы - это поиск своего предназначения, выбор жизненного пути, превращение ограничений в возможности, стремление к исполнению мечты, взаимодействие со старшим поколением, любовь и ее воплощение в семье.

В финале шоу тысячи участников ВМФ-2024, взявшись за руки под композицию A Million Voices в исполнении общественного посла фестиваля Полины Гагариной, показали, что они готовы объединиться ради общего будущего.

Всемирный фестиваль молодежи собрал на федеральной территории «Сириус» более 20 тысяч молодых студентов из 188 стран мира. На протяжении всего фестиваля они принимали участие в тематических активностях, встречались с известными спикерами и повышали свои компетенции в научной, культурной, спортивной, экологической, общественной, социальной сферах.

Наши в деле

Кировскую область на Всемирном фестивале молодёжи представили 30 волонтёров и 90 молодых лидеров различных сфер: активисты «Движения первых» и различных молодёжных объединений, студенты, педагоги, врачи, предприниматели, журналисты, участники специальной военной операции, мастера народных художественных промыслов, спортсмены.

«Я невероятно рад представлять наш регион на таком масштабном событии. Всемирный фестиваль молодёжи - прекрасная возможность для молодых людей со всего мира собраться вместе и поделиться своими идеями, опытом и культурой. Надеюсь, что он поможет укрепить взаимопонимание и дружбу между народами, а также вдохновит молодёжь на активное участие в общественной жизни, в решении глобальных проблем», - отметил Александр Лутошкин, участник ВФМ-2024 в направлении «Молодые представители медиасферы».

Добровольцы Кировской области отправились на фестиваль еще в конце февраля, а на площадке крупнейшего международного молодежного мероприятия получили экипировку и прошли узкоспециализированное обу­чение на объектах ВФМ-2024.

В числе членов делегации ВятГУ на фестивале были и иностранные студенты: Аль-Хемьяри Абдулазиз Баггаш Мохаммед, Деагбо Жулиен Амбунга, Кизиамина Мэрди Мбаки, Диёра Умарходжаева и Элсаид Бабикер Хайдар Халип.

Ребята прошли все этапы отбора - от подачи заявки до прохождения собеседования и обучения, показали высокую мотивацию и стремление стать частью самого масштабного молодёжного события года.

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Фестивали дружбы

История всемирных молодежных форумов насчитывает уже почти 80 лет. За это время проведено 19 фестивалей, три из которых принимала Россия.

Первый Всемирный фестиваль молодёжи и студентов прошёл в Праге с 25 июля по 16 августа 1947 года. По мнению историков, Прага тогда не случайно стала местом его проведения. Здесь осенью 1939 года состоялись демонстрации тысяч студентов и преподавателей против фашистской оккупации, и многие из них были арестованы и отправлены в концлагеря. Поэтому фестиваль был проведён как символ глобальной солидарности молодёжи в борьбе за демократию, против войны и империализма. И, конечно, в память обо всех, кто погиб от рук фашистов. В нём тогда приняли участие 17 тысяч молодых людей из 71 страны.

Сначала фестивали проводились с периодичностью раз в два года. После Праги они прошли в столицах стран Европы: в 1949 году ­ в Будапеште, в 1951­м ­ в Берлине, в 1953­м ­ в Бухаресте, в 1955­м ­ в Варшаве.

VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 1957 года прошёл в Москве и стал самым массовым за всю историю фестивального движения. В нём участвовали 34 тысячи человек. Они представляли 131 страну мира, что в то время стало рекордом. На последующих фестивалях число участников оказалось меньшим, однако рекорд по числу стран, представленных на форуме в Москве, был побит.

Интересный факт: открывался фестиваль 1957 года песней композитора Василия Соловьёва­Седого на слова Михаила Матусовского «Подмосковные вечера», которая до сих пор узнаваема во всём мире.

Зарубежных делегатов сопровождали в специальных открытых грузовиках от ВДНХ до стадиона «Лужники». Он и был построен к этому знаменательному событию. Также к фестивалю был приурочен выпуск автомобиля ГАЗ­21 «Волга» и микроавтобуса РАФ­10. А еще впервые прозвучали песни «Если бы парни всей земли», «Зори московские» и «Звенит гитара над рекою», которые сразу стали хитами.

Эмблемой московского фестиваля 1957 года стал цветок с пятью лепестками­континентами и глобусом­сердцевиной с надписью: «За мир и дружбу». Придумал ее художник­график Константин Кузгинов.