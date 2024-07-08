Сотрудники «Уралхима» вошли в состав государственных экзаменационных комиссий в вузах и сузах Кировской области
ОБЩЕСТВО
Сотрудники филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в качестве председателей и членов вошли в состав государственных экзаменационных комиссий в Вятском государственном университете (ВятГУ) и Вятском автомобильно-промышленном колледже (ВАПК).
Они оценивали знания, навыки и умения будущих лаборантов, сварщиков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике. А также выпускников по специальности: «Химическая технология».
Предприятие сотрудничает с ВАПК в части профориентационной работы со школьниками и их родителями, проводит совместные мероприятия для выпускников, экскурсии для учащихся, оказывает материальную помощь в техническом оснащении колледжа. Ежегодно в филиал «КЧХК» устраиваются на работу выпускники ВАПК. Сотрудники предприятия преподают отдельные дисциплины и принимают участие в разработке программ обучения, становятся председателями и членами комиссий в конкурсах профессионального мастерства.
С ВятГУ налажена системная работа, в частности с Институтом химии и экологии. Третий год студенты ВятГУ проходят стажировку на предприятии. Филиал «КЧХК» выделяет средства на пополнение материальной базы и проведение научных конференций.
Алексей Арапов, ведущий инженер-проектировщик филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:
Участие в экзаменационных комиссиях дает возможность представителям «КЧХК» познакомиться с выпускниками, оценить уровень их знаний. Возможно, кто-то из них в будущем придет работать на предприятие. Я был рад принять участие в защитах дипломных работ, чтобы поддержать своего стажера и других студентов.
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