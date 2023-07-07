Сотрудники «Уралхима» вошли в состав государственных экзаменационных комиссий в вузах и ссузах Кировской области

Сотрудники филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в качестве председателей и членов вошли в состав государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) в Вятском автомобильно-промышленном колледже (ВАПК) и Вятском государственном университете (ВятГУ).

Предприятие сотрудничает с ВАПК в части профориентационной работы с учащимися школ и их родителями, проводит совместные мероприятия для выпускников, оказывает материальную помощь в техническом оснащении колледжа. Ежегодно в филиал «КЧХК» устраиваются на работу более 20 выпускников ВАПК. Сотрудники предприятия также принимают участие в разработке программ обучения, становятся председателями и членами комиссий в конкурсах профессионального мастерства.

С ВятГУ налажена системная работа, в частности с Институтом химии и экологии. Филиал «КЧХК» выделяет средства на пополнение материальной базы и проведение научных конференций, а также заключает с вузом договоры целевого обучения.

Сергей Завьялов, руководитель направления по охране труда, промышленной безопасности, ГО и ЧС филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

В своих проектах студенты показывают все, чему научились за период обучения. В основном это теоретическая база. Но есть и те, кто уже проходил стажировку или практику на предприятиях. Это видно сразу. Нам, как работодателям, очень важно посмотреть и оценить уровень подготовки выпускников. Возможно, предложить лучшим из них рассмотреть наше предприятие в качестве будущего места работы.