Сотрудники «Уралхима» приняли участие в Открытом туристическом слете

Сотрудники филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» приняли участие в седьмом Открытом туристическом слете, организованном первичной профсоюзной организацией «КЧХК».

На берегу реки Быстрица собрались 23 команды: сотрудники «Уралхима», а также гости с других предприятий и регионов.

Цель турслета — командообразование, популяризация здорового образа жизни и туризма. Двухдневная программа включала несколько состязаний: спортивное ориентирование, техника пешеходного и водного туризма, кулинарный конкурс и другие активности. Для детей была организована отдельная развлекательная программа.

В основной группе все призовые места заняли команды филиала «КЧХК»: лучший результат у коллектива «Дикий бульдозер» (капитан Елена Сорокина). В группе «семьи с двумя детьми» первое место тоже у представителей «КЧХК» — команда «Копари» (капитан Артем Кривцев).