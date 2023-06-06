Сотрудники «Уралхима» приняли участие в ежегодной экологической акции «Добрый росток»

Во Всемирный день защиты окружающей среды в Кирово-Чепецке прошла традиционная акция «Добрый росток», инициатором которой стал филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим».

Участие в ней приняли руководители предприятия и города, депутаты Законодательного собрания Кировской области и городской Думы Кирово-Чепецка, сотрудники экологического отдела завода. В этом году к ней присоединились ветераны предприятия со своими внуками.

Экологическая традиция проводится в седьмой раз. Ее инициаторами стали экологи завода в 2018 году. В этом году территория озеленения расширилась: местом проведения был выбран парк «Южный», за благоустройство которого проголосовали горожане. Высаженные во время акции деревья рябины и засеянный газон были подкормлены удобрениями производства филиала «КЧХК».

Юрий Шульга, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

В юбилейный год для предприятия традиционная экологическая акция не только меняет место проведения, но и выходит на новый уровень. Мы надеемся, что «Добрый росток» объединит как можно больше социально-ответственных предприятий и неравнодушных жителей города. Пусть наше мероприятие станет первым шагом к озеленению парка и совсем скоро мы увидим красивое зеленое и очень уютное пространство, которое наверняка понравится горожанам.

Елена Савина, глава города Кирово-Чепецка:

В парке еще продолжаются работы, так что основная часть озеленения придется на осень, а тем временем мы разработаем дендроплан и обсудим его с жителями и социальными партнерами. Чем больше горожан примет участие в этих мероприятиях, тем больше «добрых ростков» появится в нашем городе.

Заместитель директора филиала «КЧХК» по персоналу и коммуникациям, депутат Законодательного собрания Кировской области, председатель комитета по экологии и природопользованию Елена Перминова передала ежегодный экологический отчет филиала «КЧХК» Елене Савиной и подчеркнула, что для предприятия важно оставаться информационно открытым, в том числе и в вопросах экологии. Отчет о результатах природоохранной деятельности предприятия будет направлен надзорным органам, в библиотеки и школы города.