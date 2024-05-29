Сотрудники «Уралхима» приняли участие в акции «Добрый росток»

В Кирово-Чепецке прошла традиционная акция «Добрый росток», инициатором которой стал филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим».

В мероприятии приняли участие представители администрации города, депутаты Законодательного собрания Кировской области и городской Думы Кирово-Чепецка, а также руководство и сотрудники экологического отдела «КЧХК».

Акции «Добрый росток» семь лет. Ее инициаторами стали экологи филиала. В этом году продолжилось озеленение парка «Южный». Высаженные во время акции яблони, рябины и сирень были подкормлены удобрениями производства филиала «КЧХК».

Юрий Шульга, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Идея наших экологов живет и развивается. В этом году мы завершаем большую работу по озеленению парка. Мы видим, как преобразилось это общественное пространство, оно стало местом притяжения горожан разных возрастов. Вместе мы делаем наш город более зеленым, уютным и красивым.

Все посадки зеленых насаждений осуществляются под контролем дендролога в соответствии с планом, который был составлен с учетом особенностей местности, климатических условий и запросов жителей города.

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