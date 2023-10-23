Сотрудники «КЧХК» показали отличные результаты на фестивале ГТО
СПОРТ
В Кирово-Чепецке состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов. Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» представляли четыре команды: женская, мужская и две смешанных.
По итогам общего зачета женская и мужская команды заняли первое место, смешанная команда №1 — второе место, смешанная команда №2 — четвертое место. Мужская и смешанная команда №2 взяли золото в перетягивании каната.
По результатам личных зачетов золотым знаком отличия были отмечены Елена Сорокина (пресс, бег 60 метров), Виктор Кашин (пресс) и Константин Щекутьев (бег 60 метров, гибкость).
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