Сотрудники «КЧХК» показали отличные результаты на фестивале ГТО

В Кирово-Чепецке состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов. Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» представляли четыре команды: женская, мужская и две смешанных.

По итогам общего зачета женская и мужская команды заняли первое место, смешанная команда №1 — второе место, смешанная команда №2 — четвертое место. Мужская и смешанная команда №2 взяли золото в перетягивании каната.

По результатам личных зачетов золотым знаком отличия были отмечены Елена Сорокина (пресс, бег 60 метров), Виктор Кашин (пресс) и Константин Щекутьев (бег 60 метров, гибкость).

На правах рекламы