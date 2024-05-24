Сотрудники филиала «КЧХК» — победители и призеры областного конкурса «Лучший молодой специалист»

Сотрудникам филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» присвоены звания «Лучший молодой специалист в области метрологии» и «Лучший молодой специалист в области качества» в областном конкурсе «Лучший молодой специалист».

Конкурс проходил на базе Кировского центра стандартизации и метрологии. Участниками стали сотрудники шести предприятий региона. Филиал «КЧХК» представляли инженер-технолог Алексей Бобров, техник-метролог Мария Логинова, ведущий инженер-химик Ольга Сухих и инженер по техническому контролю Екатерина Погудина.

Соревнования включали три этапа. Первый — самопрезентация, где молодые специалисты показали свои профессиональные и личные качества. Во второй, теоретической, части конкурсанты отвечали на вопросы по специальности. На заключительном этапе метрологи продемонстрировали практические навыки работы с Федеральной государственной информационной системой Росстандарта «Аршин». Специалистам по качеству необходимо было разработать политику в области качества и проанализировать риски различных процессов системы менеджмента качества.

В области метрологии лучшим молодым специалистом стал Алексей Бобров, второе место заняла Мария Логинова. Звание «Лучший молодой специалист в области качества» присуждено Ольге Сухих, второй стала Екатерина Погудина.

Алексей Бобров, инженер-технолог цеха автоматизации, механизации и систем филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Участие в конкурсе — это отличная возможность проявить себя. Подобные мероприятия помогают молодым специалистам повысить уровень профессионального мастерства, стимулируют на творческий подход и инициативность в работе.

Ольга Сухих, ведущий инженер-химик лаборатории аналитических исследований филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Для меня было честью представлять наш филиал на областном конкурсе. У членов комиссии был сложный выбор, так как все участники показали себя оригинальными, целеустремленными и компетентными в своей сфере. Победа в номинации — это результат упорного труда, профессионального опыта и творческой активности.

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