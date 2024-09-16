Сошлись три юбилея

В сентябре Вятское художественное училище имени А.А. Рылова отмечает свое 60-летие. Знаменательно, что этот юбилей совпал с 650-летием города Кирова и со 105-летием художественного образования на Вятке.

Славная и интересная история предшествовала появлению в Кирове художественного училища. И началась она еще на заре советской власти.

В. Феофилактов. «В кузнице». 1976 г.

От мастерских до училища

Первое профессиональное учебное заведение художественного профиля было создано на Вятке в 1919 году. Это были Государственные областные художественно-промышленные мастерские. Основал их художник Алексей Иванович Деньшин - уроженец Вятки, получивший образование в Москве и учившийся в том числе у Аполлинария Михайловича Васнецова.

В художественно-промышленных мастерских тогда преподавали вятские художники: живописец Михаил Афанасьевич Демидов, мастер рисунка и декоративной игрушки Алексей Иванович Деньшин, живописец-новатор Алексей Иванович Столбов, скульптор Зинаида Дмитриевна Клобукова. Большую поддержку им оказывал Николай Николаевич Хохряков.

В 1922 году учреждение было преобразовано в Вятский художественно-промышленный техникум с дневной и вечерней формой обучения.

С 1924 года художественное обучение включает в себя также педагогическую подготовку, что способствовало присоединению техникума в 1930-е годы в качестве художественного отделения к педагогическому техникуму при педагогическом институте имени В.И. Ленина.

В дальнейшем педагогический техникум был преобразован в физкультурно-педагогическое училище с художественным отделением, а затем - в физкультурно-художественное педучилище.

С началом Великой Отечественной войны, в 1941 году, физкультурно-художественное педучилище закрыли.

В 1964 году было открыто художественно-педагогическое отделение при музыкальном училище, которое с появлением нового отделения получило и новое название - Кировское училище искусств.

Основным организатором учебного процесса на художественном отделении становится опытный педагог, живописец А.А. Потехин, преподававший рисунок, живопись и композицию. Большую помощь училищу искусств оказывал председатель правления Кировского отделения Союза художников РСФСР, скульптор М.М. Кошкин, который преподавал скульптуру. Графику и акварельную живопись преподавал ученик М.А. Демидова и выпускник Вятского художественно-промышленного техникума В.А. Нелюбин.

И, наконец, в 1974 году по приказу министра культуры РСФСР художественное отделение Кировского училища искусств было преобразовано в Кировское художественное училище (ныне - Вятское художественное училище, ВХУ).

Ф. Халиков. «Нива-83». 1983 г.

Знакомьтесь - выпускники

Нынче одним из мероприятий, приуроченных к памятной дате училища, стало открытие в Выставочном зале Вятского художественного музея (ВХМ) имени В.М. и А.М. Васнецовых экспозиции «Территория творчества. ВХУ - 60». На ней представлены около ста полотен и планшетов выпускников училища.

Здесь нашли свое место выпускные работы живописцев и дизайнеров разных поколений, начиная с 70-х годов прошлого века. В результате зритель может увидеть, как за все эти годы менялись тематика произведений и художественные стили. Хотя нельзя не отметить, что преемственность поколений красной нитью проходит через каждый холст. И, что особенно приятно, нынешние выпускники вновь возвращаются к теме труда и Великой Отечественной войны.

- Эта выставка свидетельствует, какая у нас талантливая молодёжь, - сказала на открытии экспозиции директор Вятского художественного музея Анна Шакина. - А ещё она говорит о том, что в нашем художественном училище работают талантливые педагоги. Все вы, - подчеркнула Шакина, обращаясь к собравшимся, - продолжаете художественные и культурные традиции, которые сложились в области более чем за сто лет. И очень хотелось бы, чтобы эта линия продолжалась и далее.

Е. Петрова. «Возрождение». 2022 г.

Директор ВХУ Максим Наумов, сам выпускник этого учебного заведения, в своем обращении к студентам и педагогам сделал акцент на современном состоянии художественного образования.

- Я благодарен нашим педагогам, которые многие годы работают с молодыми дарованиями, - начал он своё выступление. - Они дарят студентам и своё время, и свой талант, часто жертвуя ради этого своим творчеством. Это настоящий подвижнический труд.

По словам Наумова, за последние пять лет училище стало более современным. Оно полностью соответствует веяниям и требованиям времени, но при этом хранит традиции вятского художественного образования и вятского изобразительного искусства.

Может быть, потому и выставка организована таким образом, что открывают ее для зрителя работы нынешних выпускников училища и лишь в последнем зале показана ретроспектива работ выпускников прежних лет.

Работы выпускников 2024 года зрители уже могли видеть на открытой защите дипломов, которая проходила в Выставочном зале ВХМ в июне этого года. Тогда эти ребята еще широко открытыми глазами смотрели в неизведанное будущее, а сегодня они уже приступили к работе или получают образование в специализированных вузах.

- Юноша, который представлял на защите работу под названием «Репетиция», работает сейчас в Кирове, - сообщил Максим Наумов. - Ещё пять девочек поступили в высшие учебные заведения и учатся в столичных вузах.

Д. Останина. «Портрет мамы». 2021 г.

Об особой роли художественных училищ говорил выпускник 1995 года Максим Харлов - заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств, секретарь Союза художников России.

- Есть целая плеяда наших легендарных художественных вузов - Строгановка, Суриковский институт, Петербургская академия. Они не умрут никогда и всегда будут выдавать гениальных художников. Но все их достижения связаны с тем, что туда приходят выпускники художественных училищ. Таких, как наше, и других. Поэтому никогда нельзя забывать, что среднее звено художественного образования - неотъемлемый компонент подготовки высококлассных специалистов.

По словам Харлова, училище закладывает фундамент творческой жизни живописца. Поэтому тому, кто решил посвятить себя искусству, нужно напряженно работать весь период обучения, чтобы потом наиболее полно проявить себя.

Как отметил Максим Харлов, нынешнее поколение молодых художников добрее и эмоциональнее предыдущих, но у своих предшественников ему неплохо было бы поучиться целеустремленности.

- Через двадцать лет уже не мы, а вы будете определять, как будет выглядеть художественная жизнь нашего города. Да и не только его одного, но и всей страны, - подытожил своё выступление Максим Харлов.

Сергей СМОЛИН.

Фото Вятского художественного училища и автора.