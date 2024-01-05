Сохраним природу вместе. Расскажем о последних новостях в мире экологии

Советский писатель Виктор Астафьев говорил: «Общение с природой есть самая надёжная радость в жизни человека». Сегодня мы расскажем о последних новостях в мире экологии.

Спасти розового фламинго

В Кировской области спасен розовый фламинго. Замерзающую молодую птицу обнаружила жительница поселка Созимский Верхнекамского района. Животное выглядело ослабленным и уставшим. Ранений и увечий, к счастью, у птицы обнаружено не было.

Жители поселка отловили птицу, оказали ей первую помощь и приняли её на временное содержание. О фламинго сообщили районному охот­инспектору, который организовал взаимодействие с ветеринарной службой.

Врачи провели первичный осмотр и организовали доставку спасенной птицы в город Киров. В настоящее время фламинго находится в Центре реабилитации животных «Большое гнездо» на карантине. В последующем птицу отправят в Ижевский зоопарк.

Известный кировский орнитолог В.Н. Сотников пояснил, что нахождение этих птиц, особенно молодых, вдали от мест обитания и пролета вполне возможно. Аналогичные случаи появления фламинго в северных широтах нашей страны фиксировались и ранее.

Птицы, отклонившиеся от курса, вероятнее всего, гибнут. Общая численность вида невелика и продолжает сокращаться. Фламинго занесен в Красные книги России и Казахстана.

Сильные морозы не помеха

Большинство обитающих на территории Кировской области животных приспособлены к зимним погодным условиям.

«У них есть биологические механизмы защиты от морозов, - рассказал замминистра охраны окружающей среды Кировской области Дмитрий Анисимов в эфире радиостанции «Киров Град». - Это и шерсть с полым волосом у лосей, которая позволяет им создавать воздушную прослойку. Это и приспособительные механизмы, такие, как закапывание в лунку на ночёвку у боровой птицы. Все животные успешно переносят морозы, за исключением кабанов, которые теплолюбивы. Для них проблема состоит в добыче корма. Основное усилие по подкормке сейчас состоит на кабанах. Ведётся подкормка. На кормушках вывозят зерно».

Благодаря людям, устанавливающим кормушки, птицы также переживают зиму без особых проблем. «Активность жителей спасает многих птиц от гибели», - сказал Анисимов.

На данный момент, по словам Дмитрия Сергеевича, уже поступили сигналы о появлении волков в населённых пунктах, но, конечно, все сигналы проверяются. Так, например, недавно поступило сообщение, что в Верхнекамском районе якобы обнаружены следы волка. Приехавший на место инспектор уточнил, что вокруг жилого пункта звери ходят, но вот в центре посёлка всё же были собачьи следы.

«Ситуация нами проверяется. В случае если она подтверждается, мы ориентируем местных охотников на максимально оперативную охоту на волков», - сообщил заместитель министра.

Для многих видов животных сроки охоты разнятся. На данный момент одним из самых востребованных является поход на лося и кабана. Сезон охоты на лося открыт до 10 января. Также традиционно в это время ведется добыча зайца. Разрешено охотиться на боровую птицу (глухарь, тетерев, рябчик).

Проблема дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных в последнее время очень возросла, поэтому было принято решение установить сеточное ограждение. «В тот год, когда сетка ещё не была установлена, произошло три ДТП на участке, а спустя год после установки нет ДТП не только на этом участке, но и на близлежащей территории», - пояснил Анисимов.

Мелка река, да круты берега

14 декабря инспекторы минэкологии обследовали реку Черняницу и ее водоохранную зону вблизи деревни Лелековы Котельнического района.

«Осуществлён выезд в деревню Лелековы по обращению о загрязнении реки Черняницы», - сообщила главный госинспектор управления государственного экологического надзора министерства Наталья Халевина.

Недалеко от производственной территории бывшего завода железобетонных изделий обнаружили место сброса стоков из трубы в реку, отобрали пробы сточной и речной воды. Сточные воды будут проверены на маркерные вещества относительно принадлежности их заводу.

При подтверждении загрязнения реки материалы будут направлены в правоохранительные органы для установления виновных лиц и возбуждения дела.

Доступ к пруду

В мае 2023 года сотрудниками министерства охраны окружающей среды Кировской области выявлен факт преграждения свободного доступа к Голодницкому пруду в Кирово-Чепецком районе. Установлено, что заборы возведены на трех земельных участках береговой полосы пруда в деревне Голодница.

В июне 2023 года в адрес собственников участков министерством выданы предостережения по поводу преграждения свободного доступа к водному объекту.

Однако на сегодняшний день ограждения не демонтированы.

Для устранения нарушений водного законодательства министерство обратилось с иском в Кирово-Чепецкий районный суд с требованием обязать собственников земельных участков обеспечить свободный доступ к Голодницкому пруду.

Ведомство напоминает, что возведение ограждений и сооружений, ограничивающих доступ граждан к водному объекту, в границах береговой полосы строго запрещено законом.

Сильные идеи для нового времени

Министерство охраны окружающей среды Кировской области приглашает принять участие в ежегодном форуме «Сильные идеи для нового времени».

Организаторами форума выступают автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с Фондом Росконгресс.

Форум проводится с целью отбора и реализации сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны, укрепление суверенитета и достижение стратегических целей развития России. Форум объединяет лидеров решений в сфере развития городской среды, образования, экономики, технологического и социального развития.

Сбор инициатив и проектов про­длится до 31 января по ссылке: https://идея.росконгресс.рф/.

Узнать более подробную информацию о форуме вы также можете на данном сайте.

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Подготовлено по материалам министерства охраны окружающей среды Кировской области.