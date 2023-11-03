Со знаком отличия. В Кировской области у ветеранов труда появилась своя награда

Недавно в Кировской области появился новый нагрудный знак - «Ветеран труда». Он представляет собой металлический медальон круглой формы золотистого цвета диаметром 30 мм. В верхней его части на зеленом эмалевом поле с золотистой окантовкой по окружности расположена надпись: «Ветеран труда». В центре - рель­ефное изображение герба Кировской области, а под ним надпись: «Кировская область», выполненная золотистыми рельефными буквами. В нижней части медальона - золотистый рельефный полувенок из двух переплетающихся лавровых ветвей.

Знак крепится к одежде с помощью ювелирной булавки. Он вручается тем, кто имеет статус ветерана труда и проживает в Кировской области. При этом не важно, получен ли этот статус на федеральном уровне или на региональном.

Этот знак был учрежден по инициативе ветеранов из Яранска. И одной из первых получила его руководитель яранской ветеранской организации Галина Созонова, за плечами которой 49 лет трудового стажа. Что же заставило ее выйти с такой инициативой?

Не стареют душой

Ветераны - народ неугомонный. Это только кажется, что после выхода на пенсию у человека пропадает интерес к активной жизни, что, получив пенсионное удостоверение, сидит он дома и смотрит телевизор да внуками занимается. Безусловно, кого-то и такая жизнь устраивает, но далеко не всех. Вот для таких активных пенсионеров и существуют ветеранские организации, а в них бьет ключом своя жизнь, которая не всегда бывает видна посторонним.

Очень важно, чтобы во главе такой организации стоял человек инициативный и неравнодушный. И в этом плане яранским ветеранам повезло: Галина Созонова как раз из таких людей.

Галина Александровна может говорить о яранских ветеранах много и охотно. И действительно, их районная организация на фоне других отличается активностью, что, кстати, не преминул отметить руководитель областной организации ветеранов войны и труда Александр Галицких.

Сама же Созонова отмечает, что её подопечные учатся компьютерной грамотности, часто встречаются с молодёжью, а бюро организации ездит по деревням и работает на местах с пожилыми людьми. Даже создали на районном уровне координационный совет общественных организаций ветеранов и инвалидов. В общем, делают всё, чтобы не чувствовать себя оторванными от современной жизни.

- Моя внучка как-то сказала: «Бабушка, вы, наверное, отстаёте от жизни», - рассказывает Галина Александровна. - Тогда я предложила ей показать, в чём мы отстаём. «Ну, например, в компьютерах хуже разбираетесь», - говорит. А я ей отвечаю: «У нас для этого организовано обучение, мы учимся и уже неплохо разбираемся в этой технике. Проекты я с тобой пишу. В чём тут отсталость?»

Так что ломают ветераны молодежные стереотипы не хуже учителей. А еще яранские пенсионеры участвуют во всех «движухах», которые проходят в районе и области. Одно из таких массовых мероприятий как раз и навело их на идею о необходимости нагрудного знака «Ветеран труда».

- Нас попросили как-то собрать колонну ветеранов труда для демонстрации в честь

1 Мая, - говорит Созонова. - Но как сделать так, чтобы видно было, что в этой колонне именно ветераны труда? Если первым ветеранам вручали соответствующую медаль, то с 90-х годов её не стало (официально медаль «Ветеран труда» была отменена в 2006 году. - ред.). И до последнего времени не было даже никакого отличительного знака. Вообще ничего, кроме удостоверения. А его на лацкан не прицепишь. А ведь те, кто получал статус ветерана труда в 90-е, были не менее трудолюбивыми, чем прежнее поколение. Вот и появилась мысль, что нам нужен сегодня такой знак. А тут, на удачу, к нам, в Яранск, приехал губернатор. Мы ему и рассказали о нашей идее. И он её поддержал.

Так и появился нагрудный знак «Ветеран труда», первое награждение которым уже прошло в октябре 2023 года. И сегодня остается только вручить его всем, кто имеет на это право.

Школьные годы чудесные

В прежние времена много было разговоров о роли личности в истории. Догматический марксизм, который сложился в последние десятилетия существования СССР, ее значение почти начисто отрицал. Но времена изменились, и сего­дня никто не будет спорить, что некоторые люди способны менять ход истории.

Если приземлить эту точку зрения, то можно сказать: часто успех тех или иных общественных начинаний, развитие предприятий, не говоря уж о научных открытиях, обязательно связаны с качествами того человека, который возглавляет все эти дела. Так и с ветеранскими организациями. Где-то вся их активность происходит только на бумаге, а где-то они реально работают. Главное - что за человек возглавляет организацию.

Галина Созонова сама прошла долгий трудовой путь и знает ветеранские нужды не понаслышке.

Родилась она в деревне, расположенной на границе Кикнурского и Яранского районов. Как все деревенские дети, ещё будучи подростком, активно помогала взрослым.

- В деревне дети вообще сызмальства приучаются к труду, - говорит Галина Александровна. - Сначала на огороде, в своём хозяйстве, а потом и к взрослым работам привлекают. У нас было большое хозяйство: и корову держали, и поросёнка, и гусей, и куриц. Так что работы хватало всем. А лет с десяти мама стала брать меня на ферму (она у меня дояркой была), выделяла коров десять, вот за ними я и ухаживала.

С большой теплотой вспоминает ветеран школьные годы. Хотя, послушаешь её, так лёгкими они точно не были. До средней школы от деревни, где жила семья Галины Созоновой, было девять километров. Интернат при школе не вмещал всех, кто в нём нуждался, так что приходилось Галине и в снег, и в слякоть преодолевать весь этот путь. Иногда на лыжах, иногда на велосипеде, а бывало, и пешком. Впрочем, вспоминается ей совсем другое.

- Из школьных лет мне больше всего запомнилось моё участие в агитбригадах. Летом выезжали в поля, а в зимнее время давали представления в клубах. При этом каждая такая программа была рассчитана, как сейчас говорят, на целевую аудиторию. Для доярок она была одна, для комбайнёров - другая, а для тех, кто был на покосе, - третья. И каждый раз у нас получалось сделать её интересной и весёлой. Наши выступления радовали не только зрителей, но и нас самих. Мы как бы чувствовали свою сопричастность к взрослой жизни.

Сегодня мы как-то больше говорим о трудностях тех лет, но упускаем из виду, что их преодоление готовило молодежь к взрослой жизни. И тот заряд, который тогда получали школьники в классах и за их пределами, они несли потом через всю жизнь, что случилось и с Галиной Созоновой.

Когда ученики тоже пенсионеры

После школы Галина поступила в Советское педагогическое училище, по окончании которого получила специальность учителя начальных классов и десять лет работала в Яранской школе-интернате.

Без отрыва от работы Галина Александровна заочно окончила Кировский пединститут. И до пенсии почти сорок лет была заместителем директора Детского дома творчества.

Но что значат эти короткие упоминания о местах работы и учебы? Они достойны разве что трудовой книжки. А ведь за ними - жизнь и судьба человека, которая никогда не бывает простой. Так было и с Галиной Созоновой.

- Во мне всегда жил комсомольский задор, - делится она своими воспоминаниями. - В те времена мне казалось, что мимо меня проходят главные исторические события. Все комсомольские стройки мимо прошли. А хотелось чего-то большого, значимого. Тут и подоспело предложение поработать на Нововятском лыжном комбинате. И хотя были мы там недолго, да и поручали нам только что-то убрать или что-то принести, но ощущение причастности к большой жизни осталось.

Такую активную жизненную позицию Галина Александровна сохранила до сих пор, что здорово помогает в сегодняшней работе на посту председателя ветеранской организации.

Оглядываясь назад, Созонова не сожалеет о прожитом. Лишь лёгкая грусть присутствует в её словах, когда она рассказывает о том, как встречается со своими бывшими учениками.

- Не так давно у нас была встреча с выпускниками школы-интерната. Вспоминали прежние времена, и я как-то вскользь обронила, что уже не такая резвая, как раньше. А они меня утешают: «Вы не волнуйтесь, мы ведь уже тоже пенсионеры». И тут мне подумалось: вот как долго я работаю, что уже мои ученики на пенсии.

Такой вот человек возглавляет организацию ветеранов в Яранске. И кто скажет, что она не понимает нужды пожилых людей, когда и сама прошла такой же путь?

Сергей СМОЛИН.