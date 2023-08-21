Снег не растаял к августу. Как на кануне осени выглядят снежные полигоны Кирова?

В 2022 году Управление дорожно-парковой инфраструктуры администрации г. Кирова провело электронный аукцион на оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Киров» на сумму чуть менее 1 миллиарда рублей, единственным подрядчиком по которому выступил АО «ГДМС».

В составе закупки в перечне дополнительных работ пунктом 91 значилась «Уборка вывоз и утилизация снега на снежной свалке» в количестве 800 000 куб. м. В цене этого вида работ присутствует рекультивация свалки на сумму около 2 млн рублей.

Что мы видим по факту? Снег вывезен и размещен на полигоне (расположен вблизи деревни Пушкари). Но в связи с тем, что высота складирования снежных масс превышала 12 метров, они не растаяли до середины августа. Почва заболочена, перенасыщена талыми водами, покрыта илом и грязью, в связи с чем рекультивация невозможна. При этом при всем работы уже приняты и оплачены заказчиками.

Кроме вопиющего нарушения, связанного с приемкой работ, которые не были выполнены, ужасает экологическая обстановка в месте складирования вывезенных из города снежных масс. Снег тает, мусор гниет, все шлаки стекаются в реку Черевица, тем самым загрязняя окружающую среду. Министерство охраны окружающей среды знает о проблеме, но не принимает мер.

Ситуация со снежным полигоном для вывоза из Нововятска на южном обходе города Кирова (между реками Хлыновка и Мосалиха) аналогичная, кроме того, что он совсем не приспособлен и не оборудован для этих целей.

Добавим, что оба участка находятся в постоянном бессрочном пользовании УДПИ (ныне - Дирекции благоустройства), и такое наплевательское отношение к экологии и порядку приема выполненных работ удивляет. Особенно на фоне заявлений Симакова о тотальном контроле за подрядчиками.