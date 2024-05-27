Скоро сказка сказывается… Проблема строительства нового моста через Волмангу

Мост, построеный "Агроснабом".

Есть проблемы, которые в Опаринском районе (ныне - муниципальный округ) не решаются годами. Взять хотя бы многострадальный посёлок Чурсья. Кажется, ещё один вопрос рискует обрести статус вечного: строительство нового моста через Волмангу.

Ещё в 2019 году жители посёлка Верхняя Волманга жаловались в самые разные инстанции на то, что мост через речку Волмангу является аварийным. На место выезжал специалист отдела жизнеобеспечения администрации Опаринского района.

30 апреля 2019 года мост был обследован специализированной организацией ООО «Земпроект», составлен технический отчёт о его текущем состоянии. Официальное заключение: «Данный мост нуждается в капитальном ремонте или реконструкции».

Проезд закрыт.

В то время в районе в реконструкции нуждались 15 деревянных мостов, находившихся на автомобильных дорогах общего пользования и пребывавших в предаварийном состоянии. Администрация Опаринского района направила в правительство Кировской области обращение о возможности выделения из регионального бюджета средств на реконструкцию этих мостов, а также на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ.

Министерством транспорта области мост через Волмангу был включён в актуализированный перечень аварийных и предаварийных мостовых сооружений региона, направленный в Росавтодор в целях подготовки предложений в правительство РФ. Решение о финансировании из федерального бюджета принято не было. В связи с ограниченностью бюджетных средств муниципального дорожного фонда Опаринского района проектирование и реконструкция данного моста в 2019 году также не были выполнены.

27 мая 2022 года. Заседание Думы Опаринского муниципального округа первого созыва. Выступает И.Ф. Бобров, первый заместитель главы администрации округа. Вопрос о мосте через Волмангу с повестки дня не снимается. Сказано следующее: «Ремонт моста, вероятней всего, будет производиться через проектно-сметную документацию повторного использования. Сроки работ ещё не определены».

1 июня 2023 года. Сообщение от администрации округа: «Движение по старому мосту запрещено, он находится в аварийном состоянии. Пока по данному объекту сделана предпроектная документация».

Что значит «предпроектная», скоро выясним. Об этом чуть ниже.

10 апреля 2024 года. «Администрация Опаринского муниципального округа сообщает: с 10.04.2024 на время половодья прекращается транспортное сообщение с посёлком Верхняя Волманга. В целях организации перевозки людей и грузов выделен дежурный автомобиль».

Так что же с предпроектной документацией? Оказывается, ничего построить или отремонтировать с ее помощью нельзя. Почему? Обратимся еще к одному пояснению администрации: «С документацией предпроекта новый мост не построить. Для строительства необходимо войти в программу, а для этого нужен проект, на который требуются очень большие средства. В настоящее время денежные средства на разработку ПСД и прохождение госэкспертизы отсутствуют в бюджете округа. Работа в этом направлении ведётся».

На вопрос, для чего же в таком случае эта документация разрабатывалась, мне ответили: «Татьяна, предпроектную документацию разрабатывали для того, чтобы войти в программу по проектированию и строительству мостов. Но в данной программе предусмотрено строительство бетонных мостов и, к сожалению, к населённым пунктам с большой численностью жителей. Это главный критерий».

А разве населенные пункты с малым количеством жителей не имеют права на полноценное жизнеобеспечение?

В социальных сетях 10 - 11 мая появилось несколько постов Елены Филимоновой в адрес администрации и в защиту своих родных и всех земляков-верхневолмангцев. Это настоящий крик души, не услышать который невозможно.

«Почему люди должны страдать, что нет моста? Вы, администрация, говорите, что есть временный мост. Но его топит каждую весну! Что случись, скорая не проедет!

«У меня там живут родители, родные, в конце концов, земляки. Они все люди, как и вы! И хотят, чтобы у них был нормальный мост! Чтобы автобус их забирал в центре, а не чтобы они шли за мост, чтобы в Опарино уехать! Мой отец - пожилой человек, ноги плохо ходят. А ему каждый месяц надо ездить в больницу!»

«Наши дети на лето ездят в деревню к бабушкам и дедушкам. В конце концов, мы к родителям ездим. В апреле ездила к родителям, друг мой как дельфин проехал по этому временному мосту, а на следующий день уже не проехали. Ладно хоть у родни машина с более высокой посадкой - проехал, а машину свою у моих родителей пришлось оставить!»

«Как весна, или река разливается, люди страдают, им нужно идти к Субарю, чтоб уехать в Опарино! А если кто не может ходить на долгие расстояния, как быть? Люди ходят через аварийный мост - не дай боже, что-то случится! И на чьей это совести будет? Очень переживаю за всех!»

«У нас что, люди - дельфины? Должны с одной стороны нырнуть, с другой вынырнуть, чтоб на автобус успеть?»

Объездной мост затопило.

Администрация муниципального округа дала ответ на эмоциональные, но справедливые высказывания Елены:

«Елена, проезд в Верхнюю Волмангу по объездному мосту возобновлён, движение приостанавливалось только на время паводка, в настоящее время вода спала, движение восстановлено по другому мосту, к нему имеется подъезд из железобетонных плит».

Оказывается, всё просто, хотя главный вопрос остался без ответа! Но где гарантия, что половодье не повторится в следующем году, что мост простоит ещё долго и не рухнет, что никто не пострадает, пытаясь пройти по нему? Не пора ли к изучению ситуации подключиться прокуратуре, и не только района, но и области?

А меня, как автора, очень занимает вот что: живем в лесном краю, так почему нельзя строить деревянные мосты к небольшим населенным пунктам? Хозспособом или еще каким путем: построило же такой мост в 2012 году ООО «Агроснаб» по договору с ДЭП-14 через реку Чалбун по дороге на Молому.

Или вокруг Верхней Волманги все леса уже повырубили? Или плотники у нас перевелись с умелыми руками? Или нет лесных предприятий, способных выделить древесину для постройки моста? Хотя теперь так нельзя: нужен аукцион, торги, добросовестный (или не очень) подрядчик, контракты и прочее и прочее. А мост - это не главное! Жили люди без него и еще поживут… Так, что ли?

Татьяна ТУНГУСОВА,

«Опаринская сорока» (vk.com/oparino_soroka).