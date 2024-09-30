Школы задыхаются от эффективности

Игорь Олин, директор средней школы п.Вахруши Слободского района:

«Сегодня к процедурам, призванным характеризовать результаты деятельности школ, относятся: ежегодное проведение оценки эффективности деятельности образовательных организаций по семи критериям с 47 показателями; ежеквартальный мониторинг достижения целевых показателей по 39 позициям; мотивирующий мониторинг с 23 показателями; ежегодная независимая оценка качества образования или условий осуществления образовательной деятельности с обязанностью школ привлечь к анкетированию около 60 процентов родителей.

Периодически школы проверяются региональным министерством на соответствие показателям качества оказания государственных услуг общего образования, кои включают в себя 14 критериев и 38 индикаторов.

Существует управление надзора и контроля, которое призвано оценивать соответствие учебных заведений лицензионным требованиям при осуществлении образовательной деятельности, соблюдение ими законодательства в сфере образования, соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту.

Есть конкурс на грантовую поддержку учреждений, обеспечивающих высокое качество образования, со своими критериями, отличающимися от всех предыдущих. Кроме того, школы обязаны ежегодно составлять отчёт о самообследовании, состоящий из аналитической части и 40 цифровых показателей, утверждённых федеральным министерством.

Чтобы не перегружать читателя информацией, опущу перечисление мониторингов по частным вопросам - от профилактики асоциальных проявлений в подростковой среде до каких-нибудь антикоррупционных мероприятий, ибо нет им числа.

В условиях конкурентной среды определение эффективности и составление рейтингов, наверное, оправданно, но при соблюдении нескольких «если». Если применяемые методики продуманы и непротиворечивы, нацелены на важное и фундаментальное в школьной работе, а не на конъюнктурное, сиюминутное, с постоянной сменой «правил игры». Если методики оценки исходят не из принципа «вынь да положь», а учитывают имеющиеся у школ и у их руководителей организационные, кадровые, материальные и прочие ресурсы. Если они действительно направлены на мотивацию и стимулирование, а не на привитие непреходящего чувства вины. И если они оставляют для школы достаточную степень свободы, чтобы быть своеобразной, особенной, с приложением усилий в сферы, совсем не обязательно отслеживаемые начальством, но значимые для данного коллектива.

Предлагаемые же критерии эффективности часто вызывают удивление. В качестве примера приведу несколько пунктов.

«Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет».

Это ещё можно было бы принять, стой за воротами младое племя, рвущееся в школы. Только школы годами не могут закрыть имеющиеся вакансии, уговаривая пенсионеров ещё поработать. Кажется, учителей физики или технологии вообще больше нет: после ликвидации в Кирове педагогического института таких специалистов в регионе не выпускают. Школа не может предоставить ни жильё, ни привлекательную зарплату на нормальную, физически выносимую для молодого организма нагрузку. Все, конечно, рады молодёжи, но после повышения пенсионного возраста, когда многие учителя вынуждены продлевать трудовую карьеру, введение подобного критерия не выглядит ли издевательским?

«Наличие педагогов, прошедших процедуру выявления профессиональных дефицитов».

Возможно, это важно и нужно, но есть опасения, что механизм превратится в то, во что уже превращены большинство дистанционных курсов, олимпиад и конкурсов: в профанацию, когда за сто рублей можно стать обладателем всероссийского диплома, а за сто с полтиной - международного. Вообще, отвлечения учителей от учебных занятий приобрели системный характер (бесконечный поток мероприятий к датам и по поводам, тестирования и мониторинги и т.п.), так что всякая новая попытка усугубить эту тенденцию должна тщательно взвешиваться.

«Наличие программ профессионального роста педагогов; плана мероприятий, обеспечивающего безопасность организации; внутренней системы оценки условий осуществления деятельности; внутренней системы оценки профориентации и дополнительного образования; системы оценки качества образования; системы отслеживания динамики индивидуальных образовательных результатов учащихся»...

У нас ещё мало документов, что требуется срочно написать кучу новых? Безусловно, речь идёт об обязательных задачах, которые стояли всегда, но зачем эффективность топить в очередных стопках бумаг? К слову, единственное, что сегодня, на мой взгляд, нужно для обеспечения профессионального роста педагогов, - это их свободное время. Чтобы они могли посещать театры, концерты и музеи, читать книги и журналы, встречаться друг с другом, иметь хобби, интересоваться веяниями, близкими школьникам, интересоваться своими учениками, не обделяя вниманием собственные семьи. А именно в этом большой дефицит.

«Проведение в полном объёме перечня инструктажей по охране труда».

А почему, к примеру, не финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счёт сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве?

«Наличие современных учебных кабинетов, доступной образовательной среды согласно Паспорту доступности объекта социальной сферы».

Эти позиции зависят больше от школьного коллектива или всё же от бюджетного финансирования?

«Наличие медалей, полученных на национальных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills (для школьников от 16 лет) и «Абилимпикс» (для школьников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов)».

Тут вовсе без комментариев, словно мы в другом мире живём.

В беседах с родителями мне ни разу не приходилось сталкиваться с тем, чтобы кто-то из них требовал достижения вышеприведённых показателей. Родителей беспокоит совсем другое: дети с нежеланием идут на отдельные занятия потому, что на них учителя кричат, общаются в форме, которую они воспринимают как унизительную, что им занижают оценки. Дети, даже если они не самые яркие и одарённые, очень хотят, чтобы их в школе любили. Хотят, чтобы на них обращали внимание, чтобы к ним относились доброжелательно, чтобы ими и их делами, проблемами и радостями интересовались, чтобы учителя иногда говорили с ними по душам, чтобы их ценили такими, какие они есть. Дети хотят жить полнокровной жизнью.

А администрации и учителям всё некогда. Для нас чем дальше, тем всё больше дети - циферки в отчётах. Эффективность современной школы в трактовке чиновников вообще не предполагает полноценного общения педагогов с учениками. По-моему, это странно».

Выдержки из комментариев под публикацией

Светлана Юрченко:

«А как же многочисленный паразитический чиновничий класс оправдает своё существование, если отчётов не будет? Работать придётся!»

Юрий Кузьмин:

«Прочитал статью Игоря Олина. Она достаточно интересная и вызывает крайнее удивление с ситуацией в школах с отчётностью и проверками. Ужасная ситуация в нашем современном образовании. В 1970­е годы мне доводилось работать и директором сельской школы, и заведующим сельским районо. Но такого беспредела в то время не было».

Любовь Чиркова:

«Главное ­ вовремя сдать отчёты и заполнить мониторинги, иначе ты не работаешь. Учителя ведут по полторы­две ставки, чтобы более­менее держаться на плаву. Оптимизация в образовании коснулась только школ, но не чиновников».

Ирина Фёдорова:

«Спасибо Вам! Хорошо, что есть ещё директора, которые видят и говорят. А значит, делают что могут».

Юрий Матушкин:

«Да вам просто работать не дают, одна отчётность. Это просто ужас! Когда же он прекратится…»

(Опубликовано на личной странице И. Олина в соцсети «ВКонтакте».)