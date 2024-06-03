Школьное время чудесное?

Каждый ответит на этот вопрос по-своему, но, думаю, всё же большинство - положительно. В любом случае воспоминаний из этого периода жизни у всех осталось множество.

Вспоминая своё школьное детство, я испытываю только самые светлые и радостные чувства. Да и как не улыбнуться, когда в памяти всплывают весёлые турслёты с ночёвками, общешкольные субботники с музыкой и «полевой кухней», уроки у любимой первой учительницы. А сколько курьёзов случилось за одиннадцать школьных лет - не сосчитать! Но самое важное - то, что нам было безумно интересно учиться и узнавать что-то новое.

Не скрою, моё школьное время выпало на период, скажем так, становления компьютерной и интернет-грамотности населения страны. И, как следствие, рефераты, сочинения, примеры и задачи ещё писались и решались на основе наших собственных, лично полученных и прочно засевших в голове знаний. Наверное, поэтому на вопрос младшего сына, который в этом году пойдёт в первый класс: «Почему раньше пили чай из блюдца?», я с умным и невозмутимым, а главное - уверенным (!) видом ответила: «Сынок, это же физика - седьмой класс! В блюдце площадь поверхности больше, чем в чашке. Как следствие, теплообмен с воздухом происходит быстрее - и чай остывает тоже быстрее».

- Понятно? - спросила, не надеясь на положительный ответ.

- Угу, - сказал отпрыск.

Очень сомневаюсь, что разбудила у ребёнка интерес к физике, но сама в школе, помнится, с нетерпением ждала, когда же перейду в восьмой, потому что именно с восьмого класса изучается химия. Как интересно было тогда складывать формулы кислот, солей, металлов! Мальчишкам же, само собой, больше нравилось экспериментировать с реагентами. В общем, на химии скучно не было никогда.

А сколько пользы приносили школьные уроки - не только с точки зрения получения знаний, но и с практической стороны дела! Например, девчонки проверяли свои кулинарные способности, делая салатики и выпечку. На ком испытать качество приготовленных блюд? Конечно, на одноклассниках мужского пола. Те, в свою очередь, регулярно снабжали класс деревянными указками, старательно выточенными на уроках труда. Невероятно функциональная вещь, скажу я вам: она служила верной помощницей и учителю на уроке, и девчонкам - в качестве орудия наказания обидчиков, отчего указки регулярно обновлялись.

Уроки математики, русского языка, географии и биологии были интересны и понятны, но больше всего, безусловно, запомнились другие, самые важные уроки - добра и нравственности. Дружба и предательство, первая любовь и разочарование - это тоже зачастую оттуда. Порой школьная дружба, как и школьная любовь, становится самой крепкой и тянется через всю жизнь, а бывает и наоборот. Но всё это - бесценный опыт и ещё один урок, жизненный, и насколько полезным он станет, зависит только от самого человека.

Неделю назад прозвенел последний звонок. Ещё немного, и в большую, взрослую жизнь выпорхнет новое поколение будущих созидателей, открывателей, экспериментаторов… Хочется верить, что и у них о школе останутся только самые добрые и тёплые воспоминания. И что уроки, полученные за время учёбы, ими усвоены.

Анастасия МАКСИМОВА.