Школьники посетили музей завода «Сельмаш». Визит на предприятие организован в рамках профориентации подростков

На этой неделе на промышленном предприятии «Сельмаш» побывали учащиеся девятого класса кировской школы № 73. Инициатором экскурсии молодых людей на завод стал руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Кировской области Александр Лялин.

Заводской музей «Сельмаша» был образован по приказу директора Ю.Д. Виноградова от 20 ноября 1974 года «в целях сохранения истории завода, показа роста его материально-технической базы и кадров, а также учитывая инициативу группы ветеранов», а открыт спустя год. Совсем скоро музею исполнится 50 лет. Учитывая почтенный возраст, его решили обновить. Экспонаты переехали в просторные помещения, были обновлены экспозиции, добавлены памятные фотографии и награды.

Учащиеся 73-й школы стали первыми посетителя обновленного музея. Экскурсию для них провела хранительница его фондов, председатель Совета ветеранов завода «Сельмаш» Ирина Павловна Шмарина. Именно она занималась переездом основных фондов, оформлением стендов, расположением зон в музейном пространстве.

Среди экспонатов - множество архивных документов и фотографий, трудовые книжки рабочих далеких 1940-х годов, первая деревянная обувь, которую выдавали заводчанам, образцы гражданской продукции послевоенного времени, награды и кубки, образцы современных заводских изделий.

Ирина Павловна уже не первый год проводит экскурсии для школьников и гостей завода. Она буквально всё знает о любом экспонате, а о каждой фотографии может с интересом рассказать уникальную историю.

- Завод «Сельмаш» строился с нуля в 1939 году на голом месте. Летом сюда был назначен первый директор по строительству, хотя самого завода по факту ещё не существовало. Когда началась война, темпы работ были ускорены, начало поступать первое оборудование, строили деревянные корпуса под цеха. Много времени уделялось и строительству жилья для рабочих. Оно располагалось недалеко от завода. Уже в 1942 году заводчане трудились по 11 часов, именно столько длилась смена, а жили рабочие в бараках неподалёку, - так начала свой рассказ Ирина Павловна, удивляя подростков описанием быта и условий, в которых трудились люди в сороковые.

Услышали ребята не только об истории возникновения завода, но и о социальных проектах «Сельмаша». Силами рабочих предприятия были построены целый жилой квартал и такие социальные объекты, как кинотеатр «Дружба», школа № 32, детские сады, санаторий и многое другое.

Узнали школьники о непростых для завода временах, когда царил недостаток заказов и, как следствие, были невыплаты зарплаты, обветшание основных фондов, образовались долги по платежам. Затем «Сельмаш» силами нового руководства стал выходить из кризиса и на сегодняшний день занимает одно из ведущих мест среди предприятий Кировской области. Численность сотрудников сейчас составляет почти четыре тысячи человек.

После экскурсии по музею школьники посетили несколько цехов, где увидели активный рабочий процесс, «живые» станки и настоящих профессионалов.

- Мне понравился завод в целом. На этом предприятии есть много разных интересных специальностей, которые можно рассматривать в будущем для работы. Сейчас растёт интерес именно к таким профессиям, которые даёт «Сельмаш», причём здесь могут найти работу и люди с высшим образованием, например инженеры, и со средним специальным. Мне было очень интересно на этом заводе, и я подумаю насчёт того, чтобы тут работать, - рассказал учащийся девятого класса Кирилл.

По словам организаторов экскурсии, визит на предприятие был спланирован заранее. Профессиональная подготовка кадров - задача ЦОПП. Рабочие специальности в современных реалиях не просто востребованы в промышленности, но и хорошо оплачиваемы. Высоко ценятся работники, занимающие инженерно-технические должности, чей труд является высококвалифицированным.

По словам Ирины Шмариной, график экскурсий на предприятие уже расписан. На следующей неделе завод посетят две группы старшеклассников из разных школ.

Л. СЕМЁНОВА.

Фото автора.