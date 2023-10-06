Школьники Кировской области стали призерами российских конкурсов и соревнований

В Государственной Думе состоялась церемония награждения победителей и призёров Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели», которая уже 10 лет подряд собирает на своей площадке лучшие изобретательские и научно-технические проекты школьников.

В этом году в оргкомитет конференции поступило более 800 индивидуальных и коллективных детских работ из 85 регионов России. 480 одаренных детей и 280 педагогов-наставников приняли участие в торжественном мероприятии. В состав делегации от Кировской области вошли восемь лауреатов конкурса: Иван Сунцов, Фёдор Раджапов, Мария Ширяева, Дарья Шмырина, Семён Глухов, Дмитрий Ившин, Всеволод Серебряков, Даниил Кошевой.

Обладателем Гран-при X всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» стал ученик «Кванториума» г. Кирова Иван Сунцов, разработавший проект орбитальной станции ремонта и обслуживания космических аппаратов «Аврора». Иван первым выступил с докладом о своем проекте на сцене Дома Союзов. Его работа была признана лучшей и удостоена спе­циальной награды от Роскосмоса. Её Ивану вручил Дмитрий Шишкин, директор административного департамента Роскосмоса.

- Я был очень удивлён, что взял Гран-при, наверное, это моя самая крупная победа. Также впервые выступал на широкую аудиторию, ещё и на такой большой сцене. Было приятно получать награду от Дмитрия Александровича, ведь он оценил мой проект как человек, который работает в космической отрасли. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, - поделился Иван Сунцов.

Проект направлен на решение проблемы засорения орбиты вышедшими из строя космическими аппаратами. Иван предлагает в качестве решения ремонт спутников непосредственно на орбите. По задумке автора, орбитальная станция должна выполнять задачи доставки сломанных аппаратов, их ремонта и обслуживания, а также обратной отправки на орбиту.

Над проектом Иван работал в течение года в детском технопарке «Кванториум» в г. Кирове под руководством педагогов Александра Бояринцева и Галины Смирновой.

Наследники славных традиций

Школьница из Белой Холуницы стала победителем «Зарницы Поволжья»

15 сентября на плацу Оренбургского президентского кадетского училища состоялась торжественная церемония закрытия 10-го юбилейного окружного финала юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья-2023».

Финальный этап игры, проходящей под патронатом полпреда Президента России в ПФО Игоря Комарова, собрал 180 юношей и девушек в составе лучших команд из 14 субъектов округа, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Кировские юнармейцы достойно проходили все испытания, шли бок о бок с сильными командами. На протяжении пяти дней они состязались в беге, силовой гимнастике, метании гранаты, разборке и сборке макета автомата Калашникова, стрельбе из пневматической винтовки, демонстрировали навыки строевой подготовки, тактической игры на местности и знания основ безопасности жизнедеятельности.

Участница команды юнармейского отряда «Наследники славных традиций» из Белой Холуницы Дарья Белова показала лучший результат и заняла 1-е место в метании гранаты на дальность среди девочек.

«Зарница Поволжья-2023» запомнится ребятам не только соревновательной программой, но и познавательными экскурсиями по историческим местам Оренбурга, знакомством с настоящим армейским бытом.

Всем участникам «Зарницы Поволжья-2023» вручены памятные часы от полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Творчеству нет преград

Воспитанники детских домов из Кировской области стали лауреатами окружного фестиваля поддержки детских домов «Вернуть детство»

В Уфе состоялось торжественное закрытие окружного фестиваля по поддержке и социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство» и награждение участников.

Участие в фестивале принимала делегация Кировской области в составе 29 человек из школы-интерната для обучающихся с ОВЗ № 1 г. Кирова, школы-интерната с. Верховонданка Даровского района, детского дома-школы с. Великорецкое Юрьянского района и школы-интерната г. Сосновки Вятскополянского района. Они стали победителями региональных отборочных этапов, в которых приняли участие дети из 12 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Интеллектуалы Приволжского федерального округа показывали уровень своих знаний и боролись за звание самых эрудированных. Победителем игры «Ума палата» стала команда «Нью Вятка» школы-интерната г. Сосновки Вятскополянского района.

Дипломами и ценными подарками были отмечены участники фестиваля детского творчества «Звезды детства», которые продемонстрировали свои таланты на окружном гала-концерте.

Лидером в «оригинальном жанре» признан коллектив театра моды «Каприз» школы-интерната для обу­чающихся с ОВЗ № 1 г. Кирова.

В конкурсе «Кулинарное мастерство», в котором участники демонстрировали свои умения по направлению «карвинг», третье место заняла Дарья Головкова из школы-интерната для обучающихся с ОВЗ № 1 г. Кирова.

Все участники окружного фестиваля получили дипломы, ценные призы и подарки. Но, как признались сами ребята, главное, что они увезут из Уфы, - это приятные впечатления и надежду на новую встречу в следующем году.

Подготовила Анастасия Четвергова.