«Школа фермера» вернулась в Киров. Почти 50 человек пожелали стать сельскими предпринимателями

Во вторник, 23 апреля, в Вятском государственном агротехнологическом университете (ГАТУ) было шумно от большого количества гостей. Их встречали ещё на улице, где устроили регистрацию прибывающих. А уж в коридорах первого этажа было вообще не протолкнуться…

Весь этот ажиотаж случился оттого, что на площадке вуза прошло сразу два важных для области события - открытие Всероссийского туристического конгресса «Ворота Русского Севера» и старт обучающей платформы «Школа фермера».

Несмотря на то что туристический форум позиционировался как всероссийский, вряд ли можно считать его событием, которое коренным образом изменит ситуацию в туристической сфере Кировской области или резко повысит турпоток на вятскую землю. Пафоса много, выхлопа - почти ноль.

А вот обучающая программа для фермеров, запущенная Россельхозбанком еще в 2021 году, способна привлечь в аграрный сектор области новые кадры и расширить те направления сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции, которые у нас недостаточно развиты. Поэтому старт «Школы фермера» можно считать событием более важным для нас.

Есть конкурс на обучение

«Школа фермера» - это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий страны, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства РФ, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров для теоретического и практического обучения профессиональных кадров, занятых в сельском хозяйстве.

- Наша главная цель - помочь людям реализовать себя, дать все возможности для запуска и развития собственного бизнеса на селе, - заявил на открытии «Школы» председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

Проект оказался успешным и востребованным. Он охватил уже свыше 50 российских регионов.

В Кировской области набор на обучение в «Школе фермера» проходит во второй раз. Первый поток слушателей программы был выпущен в 2022 году. Как отметил зампред правительства Кировской области Юрий Терешков, восемьдесят процентов выпускников первого набора остались работать в сельском хозяйстве, что указывает на высокую эффективность этой образовательной программы.

Вот и в этом году интерес к «Школе фермера» оказался высоким. По сообщению куратора программы, директора Института агробизнеса и кадрового обеспечения при Вятском ГАТУ Татьяны Макаровой, на обучение в «Школе» было подано 58 заявок, из которых одобрено 48.

- У нас будут учиться как совсем молодые ребята, 23 - 25 лет, так и люди более старшего возраста. Самому возрастному слушателю 82 года, - отметила Татьяна Павловна. - Они приехали из разных уголков области, и, таким образом, представлены почти все районы. Наибольшую активность проявили южные районы, но не отстали и другие. Есть у нас обучающиеся из Омутнинска, есть из Лузы, есть из Уржума. Пришли заявки даже с тех территорий, где нет крупных аграрных предприятий, как, например, Санчурск и Кикнур.

Обучение будет вестись по трем специальностям: «Фермер-технолог производства и переработки молочной продукции (сыроварение)», «Управление крестьянским (фермерским) хозяйством в области овощеводства (открытый грунт)» и «Агротуризм»». По словам Макаровой, образовательный курс построят таким образом, чтобы не только дать будущим или уже действующим фермерам необходимые знания, но и более плотно свести обучающихся друг с другом, перезнакомить их между собой. Для новичков такое общение будет крайне полезным, так как раскроет широкий диапазон того, чем сегодня занимаются фермеры.

Учиться интересно

Среди слушателей нового набора «Школы фермера» оказался и выпускник первого - Алексей Русских. Два года назад он не только прошел обучение, его проект стал победителем и получил грант от Россельхозбанка. На него Алексей приобрел оборудование для сыроварения, снял помещение и зарегистрировал собственный бренд «Белая нефть Вятки». И сегодня предприниматель с большой теплотой вспоминает времена своей учебы в «Школе».

- Для меня та учёба прошла на одном дыхании, - рассказал он. - Так совпало, что едва у меня появился интерес к занятию фермерством, как открылось обучение в «Школе». И я с удовольствием подал заявку на учёбу. Могу без ложной скромности сказать, что я шёл туда за победой, с проектом, который на тот момент у меня уже существовал. И, как видите, всё получилось. Учиться было интересно. С большим удовольствием слушал людей, которые уже чего-то достигли в своём деле. Важны были для меня и практические занятия, которые проходили в лаборатории сыроварения ГАТУ. Я просто кожей впитывал те навыки, которые там давали. Но это не значит, что другие предметы были бесполезными. Будучи предпринимателем, о многом, о чём нам рассказывали, я уже имел представление. И об оптимизации процессов, и о тайм-менеджменте, и об экономике, да и о прочем. Но услышать об этом более подробно, посмотреть на предмет под другим углом было познавательно и полезно. Я прямо под запись брал то, что говорили, и внедрял у себя.

Проект Алексея «Белая нефть Вятки» стал успешным и продолжает развиваться. Как сообщил предприниматель, он уже вышел за рамки обычной сыроварни и перешел в разряд объектов гастротуризма. За прошлый год в сырном ателье Русских побывало более 700 туристов из разных уголков страны. Это потребовало от Алексея расширения своих знаний в новой для него сфере - агротуризма. И потому он вновь стать слушателем «Школы фермера».

Присутствие Алексея Русских среди слушателей нового потока «Школы» будет во многом полезно не только ему самому. Для тех, кто решил попробовать себя в сыроварении, общение с этим предпринимателем будет интересным и познавательным. Благо у Русских уже есть некоторый педагогический опыт: он проводит на своей сыроварне уроки профориентации для школьников.

- На таких занятиях своей миссией, своей задачей я вижу влюбить детей в профессию сыровара, - отметил фермер. - Я хочу, чтобы ребята поняли, что не только экономистом или юристом быть круто, что огромную радость и удовольствие может приносить производство продуктов для людей.

«Школа» станет регулярной

На торжественном открытии «Школы фермера» было сказано немало громких слов о важности этой программы для развития малого предпринимательства на селе, о том, что каждое новое фермерское хозяйство помогает развивать сельские территории. Об этом говорили присутствовавшие на мероприятии чиновники, об этом же сказал и директор Кировского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Александр Перминов.

- Нам, как банку, важно, чтобы этот проект был эффективным, - сказал он. - Мы смот­рим на то, сколько фермеров прошли обучение и сколько их потом открыли своё дело, остались на селе. Отслеживаем и тех, кто после «Школы» подал заявки на грантовую поддержку в министерство сельского хозяйства или в Фонд развития предпринимательства, чтобы реализовать свои проекты. Но мы не просто наблюдаем за выпускниками, мы находимся с ними в контакте, анализируем, кто на какой ступеньке развития находится.

По словам Александра Перминова, наличие в новом наборе обучающихся выпускников первой волны доказывает, что учеба в «Школе» имеет сквозной характер. Поэтому, окончив один курс, можно продолжить обучение в следующем, дополняя и совершенствуя ранее полученные знания.

Отмечая высокую эффективность реализации проекта «Школа фермера» в 2021 - 2022 годах в Кировской области, руководство кировского филиала Россельхозбанка планирует сделать такую учебу регулярной - два раза в год, весной и осенью.

Сергей СМОЛИН.

Фото автора.