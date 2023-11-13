Скажем телефону «нет». Госдума рассмотрит законопроект о запрете гаджетов в школах

«Такие ограничения - вполне оправданная мера, - прокомментировала законодательную новацию первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова. - Запрет предлагается ввести в интересах самих учеников, чтобы они не отвлекались от занятий».

Главная цель законопроекта - поддержание дисциплины на занятиях. Инициатива также усиливает «главенствующую роль педагога в процессе обучения и воспитания в образовательной организации».

«И сами педагоги признаются, что порой просто боятся идти в класс, жалуются, что находятся иногда в уязвимом положении и никак не защищены от цифровых угроз», - отметила один из авторов законопроекта, первый зампред комитета по просвещению Яна Ланратова. По словам депутата, бывают случаи, когда школьники включают телефон, снимают видео, оскорбляя учителя, провоцируя его на реакцию, доводя до слёз и проблем с сердцем.

В апреле 2022 года Министерство просвещения РФ уже рекомендовало школам собирать у учеников телефоны перед входом в класс. Глава ведомства Кравцов также советовал использовать телефоны только с разрешения педагога в рамках учебного процесса. В августе того же года рекомендации по гаджетам вошли в новые санитарные правила Роспотребнадзора: ученикам запретили использовать телефоны во время урока вместо планшета или компьютера из-за маленького размера экрана. В Минпросвещения тогда поясняли, что это провоцирует нарушение осанки и напряжение органов зрения. Сам Сергей Кравцов утверждает, что речь идет не о запретах, а о том, что школьникам можно будет пользоваться телефоном только с позволения учителя. По словам министра, дети всегда будут на связи с родителями в случае чрезвычайных ситуаций.

Еще один автор законопроекта - лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев - напомнил о том, что в начале октября 72 процента родителей поддерживали запрет смартфонов в школах. После того как началась общественная дискуссия, этот процент, согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, увеличился до 83 процентов. Нечаев подчеркнул, что между использованием телефонов и качеством образования есть прямая связь: с каждым годом способность детей к концентрации падает. «Даже самый талантливый учитель может удерживать внимание ребёнка 10 - 15 минут максимум. Теперь ученику на смартфон каждые пару минут приходят уведомления. Сосредоточиться очень сложно», - сказал он.

На Вятке одобряют

Своим мнением о данном нововведении поделился уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин. «Телефон на уроке мешает ученикам и учителю. На него могут приходить звонки, уведомления и сообщения. В практике многих школ уже есть специальные ящики и полки, куда ученики перед уроком кладут телефоны. Сейчас же пытаются данную процедуру привести в общераспространённый вид», - прокомментировал законопроект Владимир Валерьевич.

Кроме того, уполномоченный по правам ребенка уверен, что даже то­гда, когда данного законопроекта вовсе не существовало, уровень образования в Кирове был гораздо выше, чем в столичных учебных заведениях. «У нас один из самых высоких показателей образования в стране, поэтому я надеюсь, что он таким и останется. Думаю, что этот уровень не понизится оттого, что не будет телефонов», - рассказал «Вятскому краю» Владимир Шабардин.

Это вопрос не только дисциплины, но и уважения к учителю, считает заместитель председателя Молодежного парламента при Закcобрании Кировской области Данил Козлов.

«Когда я учился в старших классах, этой возможностью - посидеть в телефоне - в школе не злоупотребляли. Это базовые нормы поведения в обществе, которые должны воспитываться прежде всего в семье и подкрепляться уважением к учителю. С одной стороны, это верное решение. Но надо учитывать и потребности здоровья учеников. Есть ребята, которые с помощью смартфонов следят за уровнем сахара в крови. Если формулировки закона позволят учесть все потребности детей, то я только за», - говорит Данил Козлов.

«Если сравнивать малокомплектную сельскую и городскую школы, понятно, что в сельской школе с небольшими классами проще и дисциплину держать, и следить за использованием телефонов во время урока. Для городской школы инициатива очень актуальная», - считает директор средней школы села Сорвижи Арбажского района Ольга Чикишева.

По мнению педагога, совсем запрещать телефоны в школах не стоит, их использование в образовательных целях - положительный момент. Например, дети могут считать QR-код и перенестись в музей или в картинную галерею, найти нужную информацию.

Мнения родителей

Сами же родители «поколения гаджетов» разделились на два лагеря. Одни уверяют, это абсолютно нормально, что их чадо носит телефон с собой в школу, ведь так ребенок всегда на связи.

«Не вижу ничего плохого в том, чтобы носить телефон с собой в школу. Чтобы не переживать, что мой ребёнок отвлекается на уроках, я сразу настроила ему родительский контроль. Там я создаю расписание, как и когда мой сын пользуется телефоном. Например, с 8-15 до 15-00 он может только звонить: мне, папе и классному руководителю. Я знаю, что ребёнок на связи, но не зависает в играх. Предложение сдавать телефоны перед входом в школу или класс сложно реализовать. В нашем классе уже был такой опыт, и он оказался плачевным: на третий день эксперимента кто-то неудачно бросил смартфон в коробку и разбил другой гаджет. Если школы решат собирать телефоны, кто будет нести за них ответственность? Мне пока непонятно», - поделилась своим мнением одна из родительниц в опроснике сайта об образовании и воспитании детей «Мел».

Другая же половина родителей негативно настроена по отношению к использованию средств мобильной связи во время уроков. По их словам, дети должны учиться и не отвлекаться на посторонние вещи. «Если бы ввели такое правило, дети бы лучше учились, были внимательнее, общались друг с другом, а не сидели в гаджетах. И по своей дочери вижу, что результат есть. Периодически она ходит в школу без смартфона - конечно, сначала возмущается, но потом наступает принятие. В результате ребёнок спокоен, успеваемость выше, замечаний меньше, общения с одноклассниками больше. А если все дети будут без гаджетов на время уроков, эффект будет ещё лучше», - рассказала мама семиклассницы.

А как у них?

Тотальным табу на использование всевозможных средств связи во время учебного процесса славится Франция. С 2010 года в стране введён запрет на планшеты и телефоны на школьных занятиях. Однако с 1 сентября 2018 года власти ужесточили данное требование. Ученикам запретили приносить любые устройства, подключённые к сети Интернет. В список запрещённых гаджетов попали не только планшеты и телефоны, но и «умные часы».

Жан-Мишель Бланкер (в то время - министр образования Франции) заявил тогда, что главная цель закона - помочь детям сосредоточиться на уроках, научиться общаться друг с другом и сократить использование социальных сетей. По его словам, запрет на использование гаджетов с доступом к Сети должен был сократить случаи интернет-буллинга, а также окончательно решить вопрос с кражами дорогих аппаратов.

Инициативу правительства в тот момент не поддержал ряд экспертов, среди которых были и учителя. По их мнению, это привело бы к изоляции учеников от мира, где интернет играет одну из важнейших ролей.

«Для того чтобы подготовить детей к жизни в XXI веке, мы должны помочь им овладеть точными и гуманитарными науками, культурой поведения в обществе и социальных сетях, умением вести дискуссии и уважать мнение собеседников», - пояснил пять лет назад один из экспертов.

При этом сами французские школьники не спешат соблюдать данный закон. В анонимной беседе с журналистами ученица восьмого класса парижской школы заявила, что она продолжает снимать своих друзей в учебном заведении и выкладывать снимки в социальные сети. Но теперь она делает это тайно.

«Я бы могла оставить смартфон дома и забрать его после школы, но я бы не чувствовала себя нормально», - заявила школьница и пояснила, что когда ее гаджета нет с ней, то она чувствует себя опустошенной и близкой к депрессии.

С момента принятия закона о прекращении использования электроники во время уроков прошло уже более пяти лет, школьники Франции всё так же учатся, не запутываясь во время занятий во Всемирной паутине.

Обсуждаемый российский законопроект, безусловно, принесет свои плюсы в образование наших детей. Но пройдет ли именно такое обучение безболезненно для самих школьников, у которых сегодня буквально весь мир в этой крошечной коробочке с кнопками?

Ксения АФАНАСЬЕВА.

(При подготовке использованы материалы СМИ.)