«Сириус» отменили. КСП проверила организацию дополнительного образования

Была в советское время такая передача - «Алло, мы ищем таланты!». Сегодня этой передачи нет, но таланты, особенно среди детей, остаются востребованными обществом. И выявлять их помогает система дополнительного образования.

Недавно Контрольно-счетная палата Кировской области (КСП) провела проверку использования бюджетных средств, направленных в рамках государственной программы Кировской области «Развитие образования» и муниципальных программ на организацию дополнительного образования, выявление и поддержку одаренных детей.

Результаты этой проверки вскрыли серьёзные проблемы с внешкольным обучением детей и подростков. И не только по части организационной, но и в финансировании этого направления.

И дают мало, и тратят плохо

Дополнительное образование сегодня официально рассматривается как вид образовательной деятельности, направленный «на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании». Оно призвано дать ребёнку возможность раскрыть свои таланты, усовершенствовать свои знания и навыки в предметах, которые не входят в школьную программу.

Ранее этим занимались в основном Дома пионеров, кружки при ДК, художественные и музыкальные школы, а сегодня - специализированные учреждения. Но вот беда - финансирование всех программ дополнительного образования, поскольку они не относятся к обязательной школьной программе, идёт, что называется, по остаточному принципу.

Вот и в Кировской области за два года - 2022-й и 2023-й, на допобразование было выделено почти 650 млн рублей, львиная доля которых шла из областного бюджета. Еще 416 с половиной миллионов рублей было выделено на 2024 год.

Аудиторы Контрольно-счетной палаты отмечают, что такие вливания имели положительный эффект. На эти деньги в 24 общеобразовательных организациях проведен ремонт спортзалов, создано более 1,8 тысячи новых мест для реализации программ дополнительного образования, в систему персонифицированного финансирования включено 740 организаций, в которых по сертификатам ежегодно обучается более 95 тысяч человек. Но, как пишется в отчете КСП, этих денег недостаточно для того, чтобы залатать многочисленные дыры в материально-техническом оснащении и решить проблему дефицита кадров.

А вот теперь ответьте себе: как можно допустить огрехи в расходовании даже тех незначительных сумм, что выделяются на каждое отдельное учреждение дополнительного образования? И тут главное - не терять веру в наших чиновников, людей, которые способны споткнуться и на совершенно ровном месте. А уж если они несутся, заплетаясь ногами, исполнять волю высокого начальства, то можно не сомневаться - соберут все шероховатости.

И в этом чиновничьем гандикапе муниципалы хоть и спотыкаются чаще, зато по мелочи. А вот их региональные коллеги если уж и грохаются оземь, то по полной и от всей души.

Впрочем, судите сами.

По мелочи, но много

Как пишут аудиторы КСП, с признаками нецелевого использования бюджетных средств областными и муниципальными учреждениями дополнительного образования за два с половиной года произведены расходы на общую сумму один миллион и почти 700 тысяч рублей. При этом средства, выделенные на текущий ремонт зданий, направлялись на покупку оборудования и на капитальный ремонт, неправомерно возмещались расходы местных бюджетов, осуществлялось незаконное строительство сооружений.

И тут нет ничего удивительного. Контрольно-счётная палата уже не раз отмечала низкую профессиональную грамотность муниципальных чиновников. Так, несколько лет назад в Белой Холунице решили отремонтировать крышу на библиотеке, а потом посчитали, посмотрели и решили, что денег хватит на замену балок и расширение чердака. В результате, когда туда заглянули аудиторы КСП, то обнаружили вместо ремонта крыши её реконструкцию, а это уже другая статья расходов. Как следствие, такие траты были признаны нецелевыми. А всё почему? Да потому, что для чиновников низового уровня большой разницы между ремонтами нет. Кто ж их учил видеть разницу между ремонтом, капитальным ремонтом и реконструкцией?

Ну а уж о том, что при нищенских окладах педагогов и других работников допобразования органам местного самоуправления приходится наизнанку выворачиваться, чтобы хоть как-то поднять планку оплаты их труда, и говорить не приходится. Хотя не обходится тут и без назначения любимчиков. И мимо этого КСП также не прошла.

Как указывают аудиторы, проверкой затрат на оплату труда работников установлены факты неэффективного и необоснованного расходования средств, грубые нарушения трудового законодательства. Без соответствующего обоснования выплачивались зарплаты и премии, завышались расходы на содержание управленческого аппарата. Всего неправомерные, необоснованные и завышенные расходы на оплату труда работников областных и муниципальных учреждений составили свыше 15 млн рублей. Зато отдельным категориям работников, наоборот, денежные начисления осуществлялись не в полном объеме.

После проведения проверки, как пишется в отчёте Контрольно-счётной палаты, нарушения на сумму более четырёх миллионов рублей были устранены, в том числе произведены доначисления заработной платы на сумму свыше 760 тыс. рублей, возвращены неправомерно предоставленные работникам доплаты на общую сумму почти 230 тыс. рублей, оформлены подтверждающие предоставление выплат документы на общую сумму три с лишним миллиона рублей.

«Сириус» отменили

На этом фоне отказ (со всеми вытекающими из него последствиями) регионального министерства образования от строительства здания центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус», которое должно было находиться в Кирове за высот­кой «Алые паруса» на Октябрьском проспекте, выглядит гораздо более существенным нарушением, чем «левые» премии и неграмотные ремонты. Ведь для этого центра был не только выделен земельный участок, но и закуплено оборудование на сумму более 15 млн рублей. И это оборудование, как указывает КСП, уже несколько лет лежит без дела и не используется.

Тут нужно напомнить, что решение о строительстве в Кирове центра «Сириус» было принято в 2019 году. Создание региональных подразделений федерального образовательного центра поддержки талантливых детей «Сириус» в то время активно лоббировали федеральный центр и лично вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

В большинстве регионов страны такие образовательные площадки были созданы. Но у нас, в Кировской области, в 2022 году произошла смена руководства, и место «Сириуса» в мечтах нового губернатора занял кампус мирового уровня. От строительства же самого «Сириуса» за «Алыми парусами» было решено отказаться. К тому времени земельный участок под него уже был передан в федеральную собственность, и о возвращении его области никто из нынешнего состава регионального правительства даже не заикается.

Как пояснил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов на одном из заседаний социального комитета регионального Заксобрания, новый «Сириус» войдет в состав кампуса мирового уровня. Он также сказал, что решение о строительстве указанного кампуса в Кирове на месте бывшего авиационно-технического училища указанного кампуса российское правительство примет «со дня на день» (хотя мы же все помним, что разговорами об этом кампусе нам заполняют эфир вот уже два года). Первый зампред пообещал, что дорогостоящее оборудование на 15 «лимонов» передадут в другие организации допобразования, чтобы оно не лежало без дела.

Можно верить или не верить словам Дмитрия Курдюмова, но вопрос остается: а если бы проверка Контрольно-счетной палаты не обнаружила это оборудование, оно так бы и продолжило пылиться на складе? Вот и выходит, что качество управления системой образования в целом и доп­образования в частности находится у нас на низком уровне. А потому даже не удивляет, что после ремонта кровли во Дворце творчества - Мемориал обнаружились многочисленные протечки, которые аудиторы КСП также тщательно запротоколировали.

Иван ТРОФИМОВ.

Фото: «Яндекс.Карты».