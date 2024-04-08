Символы Игоря Сметанина

Фото: Союз художников России.

Игорь Сметанин - имя в культурных кругах вятской общественности известное. Во-первых, потому, что он является председателем регионального отделения Союза художников России. А еще он многим известен как преподаватель кировской детской художественной школы (хотя для него сегодня это уже пройденный этап) и Вятского художественного училища имени А.А. Рылова. Игоря Анатольевича также часто можно увидеть на открытии выставок в Вятском художественном музее имени В.М. и А.М. Васнецовых (ВХМ). Да и перепутать его с кем-либо в толпе нельзя: невысокого роста, коренастый, с рыжими кудрями и такой же яркой бородкой.

А вот творчество Сметанина как художника известно гораздо меньше. Не так уж часто его картины появляются на выставочных площадках. А если и появляются, то только в совместных выставочных проектах. Хотя его коллеги-художники высоко оценивают мастерство Игоря Анатольевича в плане композиции и отмечают наличие у него собственного, ни на кого не похожего стиля.

Пользуется Сметанин авторитетом и среди молодого поколения кировских художников.

"Глоток воды".

Минимум средств - максимум выразительности

Мне повезло - я знаю Сметанина уже больше десяти лет. Не сказать, что наши отношения с ним носят дружеский характер, но и поверхностными их не назовешь. Мы часто встречаемся на художественных выставках. Иногда я обращаюсь к нему за комментариями относительно творчества того или иного художника, отдельных событий в культурной жизни региона.

А однажды мы встретились в его творческой мастерской. Это произошло летом 2022 года, когда в Выставочном зале ВХМ проходила совместная выставка Сметанина и мастерицы дымковской игрушки Анны Лалетиной и я готовил статью об этом событии. В тот момент Игорь Анатольевич раскрылся мне не только как художник, но и как человек, имеющий свои взгляды на искусство и творчество.

Еще тогда я заметил, что работы Сметанина смотрятся легко, даже несерьезно, как будто написанные за час-два, на что он мне ответил: это не совсем так.

- Бывают, конечно, случаи, когда от момента задумки до конечного результата проходит совсем мало времени, - заметил Игорь Сметанин. - Так было, например, когда я преподавал в художественной школе и моя ученица Евгения Шилова - она сейчас учится в «Мухе» (Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В.И. Мухиной, позднее - Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица. - Ред.) - принесла мне эскиз по результатам летней практики. Маленький, нарисованный шариковой ручкой на каком-то из уроков в школе. Она мне объясняет, что хотела передать, а я понимаю, что вижу совершенно иную картинку, просто абсолютно отличную от того, что она говорит. И я взял этот эскиз (с её разрешения, конечно) и, прибежав в мастерскую, сделал с него гуашевой краской картон. Но так бывает крайне редко. В основном любая моя картина создана по полной технологии живописи - начиная с эскиза, создания полноразмерного картона и лишь на финише перенесения изображения на холст.

По словам художника, кажущаяся легкость работ связана с принципом, который он исповедует в своем подходе к творчеству: создавать максимум выразительности при минимуме средств выразительности. Этим и обусловлен уход Сметанина в «наив», то есть в наивный стиль живописи. Последний, к слову, отличают отсутствие линейной перспективы, несоблюдение правил построения предметов, некоторая плоскостность изображения и диспропорции фигур. Яркими представителями этого стиля были художники-самоучки Нико Пиросмани и Анри Руссо. Вот только в отличие от них Сметанин переносит приемы наивного стиля в свои работы намеренно.

"Затмение".

Выражая себя

Сюжеты для своих картин Сметанин находит везде. Где-то их дает сама жизнь, где-то подсказывают библейские истории или книги, а иногда и сказки.

- Если посмотреть на творчество, оглянуться назад, то практически все мои мощные, знаковые композиции взяты из библейских сюжетов или сказок, - говорит художник. - Сказка, как и библейская притча, для меня - это концентрированный итог размышления людей, что такое хорошо и что такое плохо.

Но Сметанина такие сюжеты привлекают не только идея­ми, которые в них заложены. Его творчество своей иносказательностью сродни тем же сказкам или библейским сюжетам. В его работах, помимо намеренного упрощения образов, присутствует символизм.

- Для меня всегда было важно найти форму, через которую я могу донести до зрителя некую свою идею, - рассказывает он. - Я не отрицаю реализм как жанр. Он нужен, чтобы сохранить традиции живописи. Но я хочу сократить путь от меня, от моей идеи до зрителя. И «наив», как мне кажется, - это самый краткий путь. Наше современное общество разучилось понимать язык высокого искусства. У нас есть мастодонты реалистической живописи - такие, как Виктор Георгиевич Харлов или Вера Ивановна Ушакова. Это просто мастера с большой буквы. Но они для кировчан остаются незамеченными, неоценёнными. Обывателю они неинтересны. Что видит он в их работах - берёзки, стожки, лужки, и всё. А идею за этим не видит. С таким зрителем художнику сложно найти общий язык. Разве что опуститься до его уровня - вода мокрая, трава зелёная, небо синее. Но тогда о творчестве можно забыть. Значит, нужно найти способ донести до человека то, что хочешь сказать, помимо того, что очевидно.

По словам Игоря Анатольевича, он не ищет популярности у публики. В работах он пытается выразить свои идеи, мысли и чувства. Если зритель их увидит, хорошо. Если нет, то «на нет и суда нет». Подстраиваться под чьи-то вкусы Сметанин не хочет.

А еще, говорит художник, между полотном и зрителем не нужен посредник. Каждый, кто смотрит на картину, видит ее по-своему. И это видение может сильно отличаться от того, что вкладывает в работу ее творец. Отсюда и символизм картин Сметанина, стремление вложить в них несколько смыслов.

- Творчеством я никому не хочу ничего доказывать, - отмечает Игорь Анатольевич. - Я такой, каким хочу себя видеть - в картинах, в работах. Я создаю образы, которые мне самому приятны и интересны. Они для меня и обо мне. Это мир, в котором я хотел бы жить, эмоциональная атмосфера, которую я хотел бы чувствовать вокруг себя. Но навязывать это видение я никому не хочу.

"Ковчег".

К переменам готов

Для любого художника творчество - главное в жизни. Но у Сметанина оно обременено ещё и руководством местным отделением Союза художников России, деятельностью административной и, как признаётся он сам, отнимаю­щей много времени, которое художник мог бы употребить гораздо более продуктивно.

- Я уже почти восемь лет председатель нашего союза художников, - говорит Игорь Анатольевич. - Зачем оно мне? Я часто сам себе задаю этот вопрос. И ответ не нахожу. Но есть необходимость, и я продолжаю работать в этой должности. Так уж складываются обстоятельства. Впрочем, скоро у нас перевыборы, и я надеюсь, что после них вы услышите новую фамилию вместо моей.

По словам Сметанина, если перевыборы произойдут и у кировских живописцев появится новый руководитель, то для него наступит новый этап жизни и творчества. Правда, относится он к этим переменам как фаталист.

- Будет как будет. Каждый в этой жизни в определённое время занимает какое-то место. А когда это время заканчивается, приходят другие времена, происходят другие события. У меня есть много других интересов, которым сейчас не могу уделить время. Творчеству прежде всего. Да и бытовыми делами было бы неплохо позаниматься.

Сергей СМОЛИН.

Фото vk.com.