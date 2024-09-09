Сгореть на взлёте. Памяти Антона Анфилатова

6 сентября проректору по науке Вятского государственного агротехнологического университета (ВятГАТУ), кандидату технических наук, доценту кафедры тепловых двигателей, автомобилей и тракторов Антону Анфилатову исполнился бы 41 год. Но он не дожил до своего дня рождения. Летом этого года тяжелая болезнь унесла из жизни перспективного ученого и администратора науки. Трагедию до сих пор тяжело переживают родные и близкие Антона, а также его коллеги.

Гибель любого человека - тяжелая утрата. Но она становится во много раз ощутимее, когда умирает молодой человек, чье будущее рисовалось яркими красками, чья карьера быстро шла в гору, у которого уже сформировался надежный семейный тыл. Антон Анфилатов был из этого числа. Он, если можно так выразиться, сгорел на взлете.

В науку со школьной скамьи

Антон родился и вырос в семье технарей. Мама - бухгалтер, отец - выпускник мехфака Кировского сельхозинститута, до конца жизни работавший с автомобильной техникой.

Подростком Антон Анфилатов мало чем отличался от своих сверстников, разве что был молчаливее и целеустремленнее. Последнее качество проявлялось в его сугубо продуманном отношении к решению поставленных перед собой задач. Когда Антону исполнилось 14 лет и родители решили купить ему мопед, то он за час по газете «Из рук в руки» составил список продавцов того, чего бы хотел. А когда покупка состоялась, чего был несказанно рад, то ухаживал за своей техникой крайне скрупулезно.

- У него в гараже, где стоял мопед, всё было по полочкам разложено, - вспоминает профессор ВятГАТУ Виталий Лиханов, принимавший активное участие в воспитании Антона. - Ключи, запчасти и прочее имело своё строго определённое место. Он каждый день не только протирал свою технику, но и подтягивал гайки там, где это было нужно, подкачивал колёса, следил, чтобы масла и топлива было достаточно. В общем, возился с ним всё свое свободное время.

В результате привязанность Антона к технике переросла из фамильной черты в личное увлечение, определившее его дальнейшую судьбу.

Очень рано, еще в школе, это увлечение из чисто прикладного вышло на теоретический уровень -

с девятого класса Антон стал участником Вятского научного общества учащихся «Вектор», и его работа заняла первое место на региональном конкурсе школьных проектов. Эта победа позволила ему без экзаменов поступить в Вятскую сельскохозяйственную академию на инженерный факультет.

- Я познакомился с Антоном, когда он учился в десятом классе и пришёл заниматься по программе «Шаг в будущее», которая работала тогда в нашем университете, - вспоминает проректор ВятГАТУ Михаил Поярков. - Я в то время был аспирантом и занимался руководством школьных научных проектов. Уже тогда Антон отличался от других ребят. Он был исполнительным и ответственным подростком. Если за другими наблюдались разного рода шалости, то с ним никогда такого не случалось. Он всегда целеустремлённо выполнял любое задание, которое получал. Такое отношение сказалось в конечном итоге и на результате, когда работа Антона победила на конкурсе.

Впрочем, лёгкость, с какой молодой человек стал студентом вуза, не расслабила Антона, учился он прилежно, что привело его по окончании в 2005 году сельхозакадемии в аспирантуру при ней же. И уже здесь стало ясно, что ранее пройденный им путь от школьного научного общества до аспиранта был проделан не зря: в 2007 году Антон Анфилатов стал лауреатом премии Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодёжи, а пару лет спустя успешно защитил кандидатскую диссертацию.

Нужно сказать, что тема его диссертации, которая касалась снижения содержания оксидов азота в отработанных газах, на фоне роста популярности «зеленой повестки» стала сегодня еще более актуальной. А в то время она была, как модно сейчас выражаться, инновационной и перспективной.

Вот и Антон Анатольевич последующие за аспирантурой годы, несмотря на свою загруженность административной работой, не бросил научную деятельность и продолжил трудиться уже над докторской диссертацией, завершить которую ему помешали тяжелая болезнь и смерть. Сегодня можно только гадать, каких успехов на научном поприще мог бы достичь Анфилатов. А потому люди, которые его знали как ученого, совершенно искренне говорят об утрате, которую понесла вятская наука.

Дважды проректор

Еще более успешно, чем в науке, складывалась административная карьера Антона Анфилатова. Оставшись после окончания аспирантуры работать в родном вузе, он прошел путь от директора котельной до проректора по науке.

За последнюю пятилетку Анфилатов был проректором дважды - сначала по административно-технической работе (АТР), потом по науке. И в том и в другом случае эти назначения происходили по инициативе ректора ВятГАТУ Елены Симбирских.

По словам Елены Сергеевны, она с момента знакомства с Антоном Анатольевичем отметила в нём качества, которые отличают хорошего управленца от посредственности. Он был исполнительным, дисциплинированным, дотошным и вместе с тем инициативным сотрудником.

- Антон Анатольевич никогда не отказывался от поручений и, если нужно было исполнить их в срок, он мог пожертвовать даже личным временем, - вспоминает Елена Симбирских. - Нужно было работать допоздна - работал допоздна.

Немалую роль при этом сыграли и личные качества Антона. Как заметила ректор, он умел ладить с людьми, находить с ними общий язык, отличался интеллигентностью и скромностью. Он всегда был ровен в общении с кем бы то ни было. Он никогда не повышал голос и добивался исполнения своих поручений подчиненными путем убеждения, а не крика и ударов кулаком по столу.

Впрочем, рассказывает Елена Сергеевна, она не сразу доверила Анфилатову высокий пост проректора по АТР, решила сначала посмотреть, как он будет самостоятельно работать в нижестоящей должности - руководителя административно-технического управления. И Антон Анатольевич не обманул ее ожиданий.

Но ректор отмечает не только организационный талант своего подчиненного. Знакомясь с кафедрой тепловых двигателей, автомобилей и тракторов, она обнаружила в Анфилатове и задатки серьезного ученого, являющегося продолжателем научной школы профессора Виталия Лиханова и имевшего на тот момент солидные публикации в серьезных научных журналах. Это открыло другую сторону этого человека, а потому в руководстве вуза созрело решение о назначении Антона Анатольевича проректором по науке.

И в этой своей ипостаси он оправдал доверие ректора. При нём научная жизнь вуза активизировалась, появились новые партнёры и заказчики научных разработок, открылись новые направления исследовательской деятельности.

Елена Сергеевна честно признаётся, что, наблюдая за работой Анфилатова на различных административных постах, она серьёзно рассматривала его кандидатуру в качестве своего преемника на должности руководителя университета. Но его скоропостижная кончина сломала эти планы.

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В дополнение к написанному выше нельзя не сказать пару слов о личной жизни и о личных качествах Антона Анфилатова.

Все, кто знал его самого и его супругу, отмечают, насколько гармоничной была эта пара. Их характеры как бы дополняли один другой. Ровное, спокойное общение супругов между собой, внимательное отношение друг к другу и к двум своим детям отличали эту семью.

А о том, что Анфилатов в общении с другими людьми проявлял лучшие человеческие качества, говорит тот факт, что на прощание с ним при­шли все кочегары, которые работали с Антоном еще тогда, когда он был директором котельной. Такое уважение простых людей дорогого стоит.

Сергей СМОЛИН.

Фото из архива семьи А. Анфилатова.