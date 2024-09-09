Сезон в ВХЛ для «Олимпии» открыт. Болельщикам представили новый состав игроков хоккейной команды

30 августа в «Олимп-Арене» в Кирово-­Чепецке состоялись презентация команды ВХЛ и товарищеский матч между «Олимпией» и «Соколом» (Новочебоксарск). Возвращению «Олимпии» во Всероссийскую хоккейную лигу способствовала огромная работа топ­менеджмента команды, тренерского состава, и конечно, результативность матчей в сезонах Национальной молодёжной хоккейной лиги (НМХЛ).

«Сказано ­ сделано! После 17­летнего перерыва наша хоккейная команда «Олимпия» снова выступает во Всероссийской хоккейной лиге! Решение о том, что мы обязаны вернуть в Кировскую область большой хоккей и перейти из «молодёжки» в ВХЛ, было принято мной ещё в мае, ­ отметил президент хоккейного клуба «Олимпия», руководитель Группы «Сельмаш» Александр Чурин. ­ В то время, пока ведутся разговоры о возрождении спорта и спортивных традиций в нашей области, мы взяли и сделали!»

По мнению Александра Анатольевича, для каждого молодого человека, для каждого спортсмена важно видеть перспективу своего развития, своего роста.

«Как человеку, искренне любящему родной край, мне важно, чтобы Кировская область стала таким регионом, где не просто растут профессионалы, а где они остаются жить, работать, оттачивать свои таланты и передавать опыт следующим поколениям. Наша главная задача ­ побеждать, ­ считает Чурин. ­ Все ребята, которые играют сего­дня за «Олимпию», ­ уверенные и сильные игроки. И они играют в первую очередь для своих болельщиков и ради своей родины. Мы ценим каждого, кто болеет за «Олимпию» душой и сердцем! Сейчас самое главное ­ двигаться вперёд. У нас молодая команда и молодой тренерский состав. Каждому «олимпийцу» дан шанс не просто проявить себя, а прорваться на новый уровень. Думаю, хороший знак, что возвращение команды во Всероссийскую хоккейную лигу произошло в юбилейный год: в декабре «Олимпии» исполняется 70 лет».

В составе игроков «вышки» ­ полюбившиеся спортсмены НМХЛ и новые хоккеисты, которые готовы достойно представлять Кировскую область, Киров и Кирово-­Чепецк в ВХЛ.

Презентация команды ­ это для болельщиков первая возможность увидеть новый состав игроков, а в перерыве ­ взять автографы или сфотографироваться с хоккеистами. И желающих сделать это оказалось много: стадион по традиции был заполнен до отказа.

В рамках презентации ведущий познакомил болельщиков с каждым игроком, вице­президент ХК «Олимпия» Игорь Селезнёв провёл символическую церемонию ­ торжественно поздравил хоккеистов со вступлением в клуб и вручил им майки с индивидуальными номерами.

Игорь Селезнёв напомнил, что ранее были поданы соответствующие документы, они рассмотрены специальной комиссией ВХЛ, которая и утвердила участие «Олимпии» в сезоне Всероссийской хоккейной лиги­2024/2025.

«Когда Группа «Сельмаш» что­то обещает, это всегда исполняется. Я уверен, что команда проявит себя, а болельщики поддержат её в предстоящих матчах нового сезона», ­ сказал Селезнёв.

Также в рамках презентации было подписано соглашение между двумя хоккейными клубами. «Олимпия» и новочебоксарский «Сокол» стали партнёрами. Договор о спортивном сотрудничестве предусматривает, в частности, двусторонние контракты для обмена игроками. К тому же цели сотрудничества ­ усиление составов и профессиональное развитие хоккеистов.

В перерыве между представлением команды и матчем с «Соколом» болельщиков ждала развлекательная программа: выступление кавер­группы, детская анимация, фотозона. В дни проведения игр на постоянной основе в «Олимп­-Арене» работают фуд­корт, пункты продажи сувенирной продукции «Олимпии».

Товарищеский матч между «Олимпией» и «Соколом» завершился победой «Олимпии», счет ­ 3:1.

5 сентября начался сезон во Всероссийской хоккейной лиге, в которой «Олимпия» спустя 17 лет представляет Кирово-­Чепецк, да и всю Кировскую область. В стартовом матче команда встретилась с ХК «Динамо Санкт-­Петербург».

В целом «Олимпии» предстоит непростой сентябрь. Календарь игр для команды сложился не самым удачным образом: первые матчи пройдут с сильнейшими соперниками из Москвы и Санкт­Петербурга. Команды сыгранные, кроме того, обладающие большим бюджетом. Кстати, из 32 команд ВХЛ малые города представляют лишь немногие.

Ребят ждут напряжённые ледовые баталии. С сентября по март предстоит сыграть 64 матча, много выездных встреч, поэтому даже на тренировки останется не сильно много времени.

Поддержать команду «Олимпия» на домашних матчах можно будет 11 сентября (с ХК «СКА­-Нева»).

Стоимость билетов зависит от места на трибуне и составляет 150, 250, 300 и 350 рублей. Купить билеты можно во всех зрелищных кассах города Кирова, в кассе ледового дворца «Олимп-­Арена», а также онлайн на сайте kirov.kassy.ru.

Фото ХК «Олимпия».