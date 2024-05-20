Сергей Ронжин. Нелёгкий путь к творчеству

Художник Сергей Ронжин относится к старшему поколению кировских живописцев. Он родился в 1952 году в посёлке Свеча, окончил в 1975-м художественно-графический факультет Костромского педагогического института имени Н.А. Некрасова и с тех пор остаётся верен выбранному призванию, сочетая его с преподаванием в Вятском художественном училище имени А.А. Рылова.

Некоторые ровесники и соратники Ронжина по цеху за десятилетия своей творческой деятельности добились признания и удостоились почетных званий. Впрочем, в регалиях ли дело?

Никто из коллег-художников не ставит под сомнение профессионализм Сергея Ронжина как живописца. Не случайно он является членом Вятского регионального отделения Союза художников России. Многие из тех, кто видел работы Ронжина, отмечают, что некоторые его картины отличает новизна в трактовке темы, а также техническое мастерство и незаурядный талант их автора. Сам же Сергей Петрович считает, что важнейшее для творческого человека - возможность самовыражения и трудолюбие.

В творческой мастерской художника все стены завешаны картинами. Они же теснятся на полу, занимая значительную часть пространства. Но Ронжин уверен, что главная картина его жизни еще не написана. Он на пути к ней. И путь этот не будет легким. Впрочем, как свидетельствует биография художника, легко ему ничего не давалось.

«Студенческий автопортрет».

Из провинции в художники

Родившись в небольшом поселке, в простой рабочей семье, Сергей до окончания школы даже не предполагал, кем он станет. Ему хотелось быть летчиком, как многим мальчишкам того времени, но в военное училище он по здоровью не прошел. Вот и посоветовал ему учитель ехать в Кострому в пединститут, и молодой человек прислушался к рекомендации.

- Мы до четырёх утра гуляли после выпускного, - рассказывает Сергей Петрович. - Потом я немного поспал, а проснувшись, подошёл к маме и сказал, что еду поступать в Кострому. Она ни словом не обмолвилась, просто достала из комода 15 рублей, дала их мне и перекрестила. А я сел в поезд и уехал. Приехал назад через месяц уже студентом.

Художник до сих пор не понимает, как ему удалось сдать все экзамены, пройти творческое испытание и поступить.

- Я пришёл без всякой подготовки, - вспоминает он. - Не знал, как карандаш в руках держать. Сидел, смотрел на других, как они это делают. Кое-как на троечку нарисовал. И по живописи так же. В общем, трудно пришлось.

По словам Ронжина, перед поступлением в институт, да и сразу после зачисления он не подозревал, что живопись станет его призванием. Перелом в осознании произошел в первые полгода учебы. Примером стали преподаватели, которые работали на факультете. Их одержимость искусством заразила студента, заставила его иначе взглянуть на выбранную специальность. А освоению профессии помогало трудолюбие: когда на просмотры другие учащиеся представляли по две или четыре работы, Ронжин приносил по десятку с лишним.

Студенческие годы сформировали и перечень тех мастеров живописи, на которых до сих пор равняется Ронжин: Рембрандт, Поль Сезанн и румынский живописец Корнелиу Баба.

С большой теплотой вспоминает Сергей Петрович своих преподавателей, и в частности - художника-фронтовика, народного художника РСФСР Алексея Белых, в классе которого он учился. С ещё большим пиететом художник говорит о другом своём учителе - Фёдоре Кораблёве, который оказал на его формирование, как живописца, значительное влияние. Они заразили Ронжина «вирусом творчества», сформировали умения и творческие навыки художника, чьи картины мы сегодня можем видеть.

«Год кота».

Неугомонный учитель

Однако после института Сергей Ронжин далеко не сразу стал профессиональным художником.

Это сейчас хорошо: окончил художественное училище или специализированный вуз - и занимайся чем хочешь. Хочешь - посвяти себя творчеству, хочешь - иди преподавать, а хочешь - работай по специальности, никак не связанной с искусством. Иное было во времена СССР. Тогда существовало обязательное распределение выпускников вузов. И человек, получивший специальность, должен был три года отработать по ней там, куда направит комиссия. Не избежал распределения и Ронжин.

По направлению он был трудоустроен учителем изобразительного искусства (или, как в народе говорили, учителем рисования) в Спицынскую среднюю школу, что находится в посёлке Ленинская Искра Котельничского района.

Как рассказывает Сергей Петрович, он приехал к месту работы полным идей и энергии, а потому в скором времени уже организовал в поселке художественную студию. Колхоз «Ленинская Искра» был в то время одним из ведущих хозяйств области, а потому помог художнику с обустройством студии и приобретением для нее всего необходимого.

Затея молодого учителя вышла успешной. Студию посещали не только местные ребята, но и школьники из Котельнича. Вот только эти хлопоты, говорит Ронжин, отнимали почти всё время, оставляя минимум для собственного творчества.

Самым значимым событием этого периода своей жизни Сергей Петрович считает открытие по его инициативе художественной школы в Котельниче.

А потом пришли девяностые годы… Каждый выживал тогда как умел. Доктора наук торговали на рынках безделушками. На заводах не было денег на зарплаты - рабочим платили тем, что предприятие выпускает. Кто-то спивался, кто-то голодал, кто-то шел по кривой дорожке. А Сергею Ронжину, чтобы прокормить себя и свою семью, пришлось заняться оформительством. Многие вывески и баннеры той поры в Котельниче были сделаны им. Стены многих учреждений украшали созданные им росписи.

Лишь в 2006 году художник перебрался в Киров и начал преподавать в художественном училище. Тогда-то и появилась у него возможность отдавать больше времени собственному творчеству.

«Юбочка в горошек».

Взгляд с иронией

С 1975 года до момента переезда Сергея Ронжина в Киров прошло более тридцати лет. Но нельзя сказать, что все эти годы художник не рос как живописец. В этот период он написал немало картин, которые были выполнены на достойном уровне. Не случайно же одна из работ того периода на областном конкурсе в 2005 году заняла второе место.

И всё же перемена места жительства внесла в творчество художника свежую струю. Сегодня Сергей Петрович признаётся, что стал относиться к жизни, которую отображает на холстах, с известной долей иронии.

В одной из последних работ, которую он назвал «Юбочка в горошек», живописец изобразил стариков, сидящих на лавочке возле своего деревянного домишки, в окружении высоток. И в этом полотне грусть, которую навевают приметы уходящей жизни, смешивается с тем, что главные герои всё ещё чувствуют себя молодыми. И такой парадокс вызывает улыбку.

К серии «хулиганских» полотен относятся и работы, посвященные символам годов по восточному календарю. Дерущиеся за внимание кошки коты - один из сюжетов картины, которая входит в эту серию.

Ирония, работоспособность и постоянный поиск нового - те качества, которые отличают Сергея Ронжина как живописца. И пусть далеко не все его полотна можно назвать удачными (по мнению некоторых его коллег), но он работает над собой, не опуская руки.

Лично у меня вызывает уважение человек, который продолжает учиться и открывать что-то новое для себя. На мой взгляд, такой подход отличает настоящих мастеров своего дела, которые никогда не бывают довольны достигнутыми результатами, не «бронзовеют» от признания своих заслуг.

Сергей СМОЛИН.

Фото автора.