Сергей Чурин: «Проверили организацию питания в школах»

Как сообщил депутат Законодательного собрания Кировской области Сергей Чурин, в рамках контрольных функций состоялась проверка в школах Белохолуницкого района: познакомились с тем, как организовано горячее питание для ребят в столовых общеобразовательных учреждений.

Помощник депутата совместно с членами родительского комитета, представителями совета школы посетил школу им. В.И. Десяткова в Белой Холунице и общеобразовательную школу-интернат в деревне Гуренки.

Комиссия в ходе посещения особых проблем с обеспечением школьников младших классов горячим питанием не выявила. У учащихся школы им. В.И. Десяткова - привозное готовое питание, которое доставляют в течение всего учебного дня, а в школе-интернате самостоятельно готовят горячие завтраки и обеды, столы накрываются за пять минут до приема пищи. Блюда вкусные, ребята едят с удовольствием. Перед входом в столовую размещены раковины для мытья рук с холодной и горячей водой, антисептики. Как заметили прове­ряющие, в столовых чисто, отличное освещение, комфортная температура, удобная мебель, посуды достаточно для полноценного приема пищи.

Родительские комитеты и совет школы регулярно рассматривают вопросы разработки меню, улучшения организации и качества приготавливаемой пищи, поэтому поделились с депутатом имеющимися проблемами и предложениями: суммы в размере 62 рублей 50 копеек явно недостаточно для сегодняшнего дня. Калорийность блюд соблюдается, а сбалансированность - с трудом. Необходимо рассмотреть вопрос об увеличении финансовой составляющей бесплатного питания.

Кроме того, в школе им. В.И. Десяткова, самой большой по напол­няемости в городе, недостаточно места для приема пищи. Учебное заведение имеет два здания, в обоих есть пищеблоки, но в основном корпусе помещение столовой небольшое, в течение перемены не все успевают пообедать, используют время факультативных занятий. Для того чтобы решить эту проблему, необходимо увеличить площадь пищеблока за счет строительства пристроя к основному зданию.

- Программа обеспечения бесплатным горячим питанием младших школьников была введена по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина и реализуется в Кировской области не первый год. Эта тема очень важна, ведь правильное питание - это залог здоровья подрастающего поколения. Поэтому всё, что отметили родители в качестве проблемных вопросов, будем прорабатывать, - подчеркнул Сергей Чурин.

Кроме того, на торжественном мероприятии, посвященном чествованию лучших работников сферы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Белохолуницкого района от имени депутата Сергея Чурина передовикам отрасли были вручены почетные грамоты и благодарственные письма Законодательного собрания Кировской области.

Не остались без внимания и жители поселка Дубровка Белохолуницкого района. Им переданы пять уличных светильников для благоустройства территории. Глава сельского поселения поблагодарил Сергея Чурина за оказываемую помощь, пригласил в гости.

- Я горжусь людьми, проживающими на территории избирательного округа, их успехами, их позитивным настроем и бесконечно благодарен им за их неустанный ежедневный труд, - отметил Сергей Чурин.

Л. СЕМЁНОВА.