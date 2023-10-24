Семь раз отмерь… Качество заводской продукции напрямую зависит от точности измерительного инструмента

Даже несведущие в тонкостях промышленного производства люди примерно могут объяснить суть работы слесарей, токарей, фрезеровщиков. В общих чертах им понятен функционал операторов станков с ЧПУ. Практически нет у них сомнений в сути деятельности работников ОТК. А вот чем заняты на заводе метрологи, ясно далеко не каждому.

Между тем сотрудники отдела главного метролога вовлечены в производственный процесс от начального заготовительного этапа до финальной приёмки продукции отделом технического контроля. Всё потому, что они обеспечивают точность измерений на каждом участке производства.

О важности незаметного на первый взгляд труда метрологов мы беседовали с главным метрологом завода «Сельмаш» Алексеем Скобелкиным.

- Алексей Николаевич, какова главная задача вашего отдела на заводе?

- Главная задача отдела - это метрологическое обеспечение единства и требуемой точности измерений, выполняемых на предприятии и направленных на повышение эффективности производства и качества выпускаемой продукции. Отдел также проводит химический анализ, физико-механические и другие исследования для обеспечения соответствия качества используемых в производственных процессах материалов, комплектующих полуфабрикатов. Кроме того, в сфере нашей ответственности - проверка средств контроля, в перечень которых входят шаблоны, пробки, скобы, резьбовые калибры и специнструмент. Вся деятельность подразделения, как и производственных цехов, «заточена» на выпуск качественной продукции. Соответственно, и обеспечение точности всех средств измерений, контроля и испытаний, возложено на наш отдел. Мы обязаны гарантировать соответствие работы этих средств измерений действующим нормативным документам, в частности ГОСТам, ОСТам и отраслевым стандартам. Ещё одной из задач отдела является проведение метрологической экспертизы технической документации, согласно которой инженер по метрологии осуществляет проверку правильности подбора средств измерений, контроля и испытательного оборудования для изготовления деталей и изделий. При этом наш сотрудник может дать рекомендации по более эффективным определениям размеров в различных операциях.

- Сколько человек обеспечивают точность измерений на заводе?

- В отделе главного метролога завода «Сельмаш» более 30 сотрудников. При этом из-за увеличения числа заказов и роста объёма выпуска продукции и, как следствие, увеличения на предприятии количества работников, которые пользуются средствами измерения и контроля, работы в отделе прибавилось. И тем не менее мы выполняем возложенную на отдел задачу обеспечения производства точными и надёжными средствами измерения.

- На завод пришло много новых рабочих. Хватает ли им квалификации для работы с применением измерительного инструмента?

- Да, кто-то и раньше работал на заводах, но, например, ни разу не пользовался угломером или нутромером. Соответственно, у нас, как специалистов, которые умеют правильно работать практически со всеми средствами измерения, появляется необходимость прийти на помощь в освоении правильности выполнения измерений данными средствами. У нашего отдела появилась новая функция - обучающая. Если проблема возникает у одного-двух рабочих на участке, то проводим обучение на рабочем месте. Если же необходимо дать новые знания группе рабочих, то проводятся отдельные занятия по теме. В результате базовые знания получают все, кому их не хватает для качественной работы.

- Какими средствами измерения сейчас укомплектовано производство?

- Номенклатура средств измерений на предприятии очень большая. Но в основном применяются штангенциркули, микрометры и индикаторы. Много средств измерений ещё производства СССР, но, к сожалению, этот запас заканчивается, и на их место приходит продукция иностранных производителей. При этом в России производство средств измерений практически закрылось. В том числе и кировский завод «Красный инструментальщик» - одно из лучших предприятий страны в этой сфере. Это было последнее российское предприятие, производившее микрометры, угломеры, толщиномеры и глубиномеры. Несмотря на высочайший уровень производства, оно не выдержало напора коммерциализации.

- Применяются ли на производстве цифровые приборы?

- Да, в частности - электронные штангенциркули и микрометры. Но, исходя из практического применения, можно сказать, что любое средство измерений с нониусной шкалой (нониус - вспомогательная шкала, устанавливаемая на различных измерительных приборах и инструментах, служащая для более точного определения количества долей делений основной шкалы. Применяется в штангенциркулях и микрометрах. - Ред.) даёт более стабильную точность измерений, чем электронное. Механика пока в этом значительно опережает электронику. Но цифровые приборы проще в освоении молодыми рабочими: на дисплее сразу видны все результаты измерений.

- В советское время производство и его контроль велись в соответствии с государственными стандартами - ГОСТами. Какими документами регламентируется работа сейчас?

- В постсоветские времена на смену ГОСТам пришли технические условия, и любое предприятие может прописать свои условия изготовления различных видов продукции, что бывает неприемлемо для производства некоторых видов деталей. В частности, марки стали по ГОСТам и по ТУ различаются по включённым в них компонентам, при этом в ГОСТах они более жёсткие. На заводе «Сельмаш» в заказе на поставку материала или полуфабриката сразу чётко прописаны ГОСТы, по которым необходимо поставлять их на предприятие. В результате мы производим продукцию в строгом соответствии со стандартами. Сейчас в целом идёт возврат к ГОСТам - они пересматриваются с учётом современных реалий и получают в коде дополнительную литеру «Р» - российский. Научная база советских времён оказалась надёжнее всех временных «технических условий», приводимых в соответствие с иностранными стандартами. К слову, все их стандарты DIN и ISO на поверку оказались гораздо менее точными и строгими в сравнении с ГОСТами.

- И именно на ваш отдел возложена ответственность за соблюдение этих стандартов.

- Метрологи обязаны обеспечить точность измерений на каждом этапе производства. И мы в соответствии со стандартами выполняем поставленные задачи.

- Кто может работать метрологом?

- Ещё в 2022 году в профстандарте было записано, что метрологом имеет право работать человек, получивший высшее образование в сфере метрологии и стандартизации. Но теперь, когда обучение по этой специальности осуществляется в небольшом количестве высших учебных заведений и в основном в крупных городах России, а потребность предприятий в специалистах нашего профиля весьма велика, профстандарт смягчили. И сейчас, имея диплом инженера, можно пройти профильную переподготовку. Но я уверен, что каждому инженеру, будь он метролог или технолог, в первую очередь надо получить опыт работы в цехе с реальным металлом, станками и измерительными инструментами. Почувствовать суть настоящей работы в подразделении.

Беседовал А. БРОДИН.