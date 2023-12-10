«Сельмаш» помог юным художникам и биатлонистам



Социальная служба Оричевского района обратилась к руководству Группы «Сельмаш» с просьбой оказать благотворительную помощь к Международному дню инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря. Директор комплексного центра социального обслуживания населения Светлана Соболева сообщила, что в помощи нуждаются семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

«На территории Оричевского района проживает сто семей, в которых воспитывается 105 детей-инвалидов. большинство из них имеют сложные медицинские диагнозы. Практически все семьи испытывают трудности в воспитании и полноценном развитии особенных детей. Коллектив центра оказывает им посильную помощь, однако мы были бы искренне благодарны вам за посильную помощь семь­ям», - обратилась Светлана Геннадьевна к руководителям предприятия.

В Группе «Сельмаш» откликнулись на просьбу соцработников и направили в Оричевский район подарки для детей: для каждого ребенка были закуплены альбомы для рисования, набор маркеров и фломастеров. Упакованные наборы доставили в Оричевский комплексный центр социального обслуживания населения накануне Международного дня инвалидов.

Это не единственный случай, когда Группа «Сельмаш» помогает детям. Ранее к генеральному директору АО «Сельмаш» Александру Чурину обратился учитель физкультуры средней школы п. Восточный Омутнинского района Юрий Кощеев. Он попросил завод помочь изготовить 20 стендов для стрельбы, которые используют в биатлоне. К просьбе Юрий Борисович приложил чертеж и подробное описание технологии изготовления специальных мишеней.

Учитель рассказал, что этот зимний вид спорта популярен среди его воспитанников. Три таких стенда они вместе с ребятами изготовили на уроках технологии. Но заводской вариант, по мнению педагога, безусловно, лучше. И хотя для непосвященного человека стенд выглядит незамысловато, сделать его правильно оказалось не так просто.

В процессе изготовления мишеней приняли участие сразу несколько подразделений завода «Сельмаш». Чертежи разработали в Техцентре. Работники ООО «Спецоборудование» варили, гнули и красили стойки. На «Молочных машинах» помогали вырезать панели и загибать флажки. А инструментальщики изготовили на токарных станках мелкие детали для соединения конструкций и собрали стенды. В общем, это была совместная работа.

После изготовления пробного образца провели испытания. На завод приехал Юрий Кощеев, привёз пневматический пистолет и пули. Контрольные стрельбы показали ряд недоработок, которые быстро исправили.

«Дети должны не только заниматься физкультурой, но и участвовать во внеклассных спортивных мероприятиях. Биатлон, по моему мнению, является одним из самых зрелищных и непредсказуемых видов спорта. А с помощью завода «Сельмаш» он стал ещё доступнее для наших ребят и их болельщиков. Пожелаю спортсменам новых спортивных побед!» - сказал Юрий Борисович.

Сейчас стенды готовы и ждут своих чемпионов. На всю работу ушло два месяца. Отметим, Юрий Борисович Кощеев является заслуженным учителем Российской Федерации, лауреатом региональной премии «Элита образования», учреждённой руководством Группы «Сельмаш».

Л. СЕМЁНОВА