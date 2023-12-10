«Сельмаш» помог юным художникам и биатлонистам
ОБЩЕСТВО
Социальная служба Оричевского района обратилась к руководству Группы «Сельмаш» с просьбой оказать благотворительную помощь к Международному дню инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря. Директор комплексного центра социального обслуживания населения Светлана Соболева сообщила, что в помощи нуждаются семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
«На территории Оричевского района проживает сто семей, в которых воспитывается 105 детей-инвалидов. большинство из них имеют сложные медицинские диагнозы. Практически все семьи испытывают трудности в воспитании и полноценном развитии особенных детей. Коллектив центра оказывает им посильную помощь, однако мы были бы искренне благодарны вам за посильную помощь семьям», - обратилась Светлана Геннадьевна к руководителям предприятия.
В Группе «Сельмаш» откликнулись на просьбу соцработников и направили в Оричевский район подарки для детей: для каждого ребенка были закуплены альбомы для рисования, набор маркеров и фломастеров. Упакованные наборы доставили в Оричевский комплексный центр социального обслуживания населения накануне Международного дня инвалидов.
Это не единственный случай, когда Группа «Сельмаш» помогает детям. Ранее к генеральному директору АО «Сельмаш» Александру Чурину обратился учитель физкультуры средней школы п. Восточный Омутнинского района Юрий Кощеев. Он попросил завод помочь изготовить 20 стендов для стрельбы, которые используют в биатлоне. К просьбе Юрий Борисович приложил чертеж и подробное описание технологии изготовления специальных мишеней.
Учитель рассказал, что этот зимний вид спорта популярен среди его воспитанников. Три таких стенда они вместе с ребятами изготовили на уроках технологии. Но заводской вариант, по мнению педагога, безусловно, лучше. И хотя для непосвященного человека стенд выглядит незамысловато, сделать его правильно оказалось не так просто.
В процессе изготовления мишеней приняли участие сразу несколько подразделений завода «Сельмаш». Чертежи разработали в Техцентре. Работники ООО «Спецоборудование» варили, гнули и красили стойки. На «Молочных машинах» помогали вырезать панели и загибать флажки. А инструментальщики изготовили на токарных станках мелкие детали для соединения конструкций и собрали стенды. В общем, это была совместная работа.
После изготовления пробного образца провели испытания. На завод приехал Юрий Кощеев, привёз пневматический пистолет и пули. Контрольные стрельбы показали ряд недоработок, которые быстро исправили.
«Дети должны не только заниматься физкультурой, но и участвовать во внеклассных спортивных мероприятиях. Биатлон, по моему мнению, является одним из самых зрелищных и непредсказуемых видов спорта. А с помощью завода «Сельмаш» он стал ещё доступнее для наших ребят и их болельщиков. Пожелаю спортсменам новых спортивных побед!» - сказал Юрий Борисович.
Сейчас стенды готовы и ждут своих чемпионов. На всю работу ушло два месяца. Отметим, Юрий Борисович Кощеев является заслуженным учителем Российской Федерации, лауреатом региональной премии «Элита образования», учреждённой руководством Группы «Сельмаш».
Л. СЕМЁНОВА
Оставить свой комментарий
Читайте также
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.