«Сельмаш»: от чистого поля до производства боеприпасов

Проектирование строительства завода № 324 в городе Кирове началось в 1939 году. Он был задуман как оборонное предприятие совсем не случайно, поскольку гитлеровская Германия, фашистская Италия и милитаристская Япония полным ходом готовились к новой войне. Началом Второй мировой считается 1 сентября 1939 года, когда Германия напала на Польшу.

Проектно-сметную документацию вначале готовили харьковские и ленинградские специалисты. По их намёткам 1940 год отводился на подготовку промплощадки и развёртывание строительства, 1941-й - на монтаж оборудования и пуск завода. Выпускать же планировалось бронебойные и полубронебойные снаряды, фугасные гранаты для пушек, бетонобойные снаряды и даже авиационные бомбы.

У истоков возведения нового завода стояли директор строительства И.А. Баварский и его заместитель М.Н. Гречушников. Обоих назначил на эту работу Наркомат боеприпасов СССР, что уже обозначило профиль еще не существовавшего даже на чертежах завода. Постепенно они доукомплектовывали штат дирекции строящегося предприятия местными кадрами. Один за другим в 1940 году к работе присоединялись главный инженер стройки П.П. Зарубин, начальник отдела снабжения А.Ф. Ердяков, начальник отдела кадров, старший шофер, секретарь-машинистка.

На основании документов Баварский и Гречушников направили в Наркомат боеприпасов записку с просьбой увеличить объем капитальных вложений: «Для обеспечения стройки оборудованием необходимо на 1940 год выделить дополнительное финансирование сверх объема в сумме 18 - 20 млн рублей, что даст возможность выдать заказы на изготовление и оплату за оборудование». Результат получили неожиданный: финансирование сократили.

Но, как бы то ни было, летом 1940 года при штате ИТР в 12 человек на стройке трудились уже 180 рабочих, которые занимались раскорчевкой леса, устройством временных подъездов, заготовкой первых строительных материалов. Кроме подготовки промплощадки, строились жилые дома для рабочих, столовая, конюшня, гараж, столярная и механическая мастерские.

Второе дыхание стройка обрела с началом Великой Отечественной войны. Именно она потребовала совсем других темпов работ, небывалого напряжения сил, жесткой исполнительской дисциплины во всех звеньях строительства производства. Уже 28 июля 1941 года на стройке был введен десятичасовой рабочий день, продлено пребывание воспитанников в детском саду до 10 часов вечера, а дети рабочих второй смены оставались там на всю ночь.

Это было начало большой истории мощного оборонного предприятия.

Трудовой фронт

Тем временем из Москвы и других прифронтовых городов на Вятскую землю эшелон за эшелоном шло демонтированное оборудование оборонных заводов вместе с рабочими и специалистами. Они размещались на базе действующих предприятий. Всем нужны были помещения, стройматериалы, электроэнергия, продукты. Местные власти всеми силами старались разместить и оборудование, и людей.

В 1942 году строительство завода № 324 пошло на два фронта. Кроме участков промышленного и жилищного строительства, монтажных и специальных работ в самом Кирове, дирекции предприятия пришлось взять на себя строительство завода № 608 в деревне Сапожнята. Здесь в спешном порядке строились производственный корпус для выпуска гранат, водонапорная башня, котельная.

Рабочий день длился по 12 и более часов. Приходилось работать и на пилораме, и в мастерской, и на стройплощадке. Многие первостроители жили в палатках, а с приближением зимы рыли землянки.

Условия труда были крайне тяжелыми, люди не выдерживали объемов работ. Тогда, в январе 1942 года, приказом Народного комиссариата боеприпасов на строительных рабочих и служащих, занятых на оборонных предприятиях, было распространено действие указа «Об ответственности за самовольный уход с предприятий». Такой уход приравнивался к дезертирству с фронта, и виновного отдавали под суд.

К осени 1942 года сосредоточились на строительстве своего завода, и то­гда стройка оборонного предприятия вошла в число передовых в Кировской области. Однако условия труда по-прежнему были суровые. Из воспоминаний рабочего: «Помню, зимой 1942-го начала поступать штамповка для снарядов. Первая цепочка станков отводилась инструментальному цеху № 6, в срочном порядке строились цеха № 1 и 16 для механической обработки. Осенью 1943 года мы переехали во вновь построенный корпус. Он был деревянный. В цехе № 6 были импортные токарные станки. А вот подъёмные механизмы отсутствовали. Подсобные рабочие с помощью ломов и монтажек доставляли в цех отработанные орудийные стволы, а затем по наклонным доскам закатывали их в патрон станка для изготовления матриц. Металл со склада привозили на быке. Он был очень упрямый».

Всё для Победы

15 января 1943 года завод возглавил новый директор - Иван Александрович Якушев. Строительство пошло с новой силой. Практически всю войну строители и эксплуатационщики действовали сообща.

23 июня 1943 года коллектив завода выдал первую продукцию. Что касается качества выпускаемых заводом снарядов, то оно было вполне удовлетворительным. В течение 1944 года претензий от получателей не поступало. Полигонные испытания образцов снарядов давали хорошие результаты. Положительно сказывалось внедрение на предприятии входного контроля.

Всего за 1944 год завод выпустил 89 тысяч 970 штук 122-миллиметровых и 140 тысяч штук 100-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов. По отношению к факту 1943 года производство оборонной продукции возросло в 3,5 раза.

Весной 1945 года проводилась переоборудование цехов для сокращения производственного цикла. Это уменьшило в итоге количество затрачиваемых рабочими часов на производстве.

Великая Отечественная война уже шла к концу, а от завода всё ещё требовали большого количества снарядов. На тот момент рабочий день продолжался по 12 - 16 часов.

Из воспоминаний: «Когда мы узнали, что наша армия быстро наступает и приближается к Берлину, настроение у всех поднялось. Вскоре шли на работу на вторую смену. Нам навстречу шли улыбающиеся рабочие и говорили, что Победа за нами. В цехе был праздник в честь Победы».

В 1946 году 550 рабочих, инженерно-технических работников и служащих завода были награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

Переход от режима военного времени к мирному для заводчан «Сельмаша» произошёл 4 июня 1945 года. В этот день был подписан приказ о переводе цехов завода на восьмичасовой рабочий день, а воскресенье объявлялось выходным днём, впервые спустя долгие годы работы без выходных.

В 1945 году на заводе работало 1388 человек, из довоенных кадров осталось лишь семеро. Выпускники школ и училищ составили основную часть рабочих, в дальнейшем сформировав производственный костяк завода. Трудились на «Сельмаше» и более 300 человек, освобожденных по амнистии для работы на заводе.

В послевоенный период основными проблемами завода была текучка кадров и низкий уровень образования инженерного состава. Но завод продолжал работать, люди понимали, что страна находится в руинах, поэтому преодолевали все бытовые сложности. Завод в те годы хоть и сокращал выпуск вооружения, но до 1959 года не прекращал его полностью. «Сельмаш» продолжал изготовление снарядов и одновременно переходил на освоение гражданской продукции.

Артур БРОДИН.

Фото из архива завода «Сельмаш».