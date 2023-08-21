С днём рождения, завод!

Сегодня, 21 августа исполнилось 124 года со дня основания Кировского машзавода 1 Мая

Тогда, в 1899 году, состоялось торжественное открытие Вятских Главных железнодорожных мастерских для обслуживания Пермь-Котласской железной дороги. Их функции в основном сводились к ремонту подвижного состава - главным образом товарных вагонов и маломощных паровозов.

В 1929 году Железнодорожные мастерские были преобразованы в Вятский машиностроительный завод, а 15 мая 1930 года предприятию было присвоено имя «1 Мая».

В годы Великой Отечественной войны завод бесперебойно поставлял фронту бомбы, артснаряды, реактивные установки «Катюша» и гильзы для них, самоходки, танки Т-60 и Т-70. Ежедневно с конвейера сходило от трех до шести танков. Всего было выпущено 4176 танков и самоходок. С июля 1941-го по декабрь 1944 года было сделано более 10 000 «Катюш». В 1976 году ветераны завода изготовили памятник «Катюше» и установили его на территории предприятия.

В числе заводчан, ушедших на фронт, трое были удостоены высшей награды – звания Героя Советского Союза. Это Степан Иванович Удов, Александр Никитович Шихов и Иван Павлович Титлин.

С окончанием войны завод полностью перешёл на выпуск подъёмно-транспортного оборудования. Рабочие изготавливали паровые железнодорожные краны, поворотные круги, паровозные домкраты, моторные платформы путеукладчика и многое другое.

«Сегодня Машзавод 1 Мая – это современное предприятие, основным направлением деятельности которого является разработка, проектирование и изготовление дизель-электрических и гидравлических кранов на железнодорожном ходу. Завод является единственным разработчиком и производителем дизель-электрических и гидравлических кранов на железнодорожном ходу грузоподъемностью от 16 до 150 т на территории РФ, стран СНГ и Балтии, а также одним из крупнейших российских производителей путевых машин для строительства, ремонта и текущего содержания магистральных железных дорог и подъездных путей промышленных предприятий. При помощи техники, изготавливаемой предприятием, построены и обслуживаются десятки тысяч километров стальных магистралей в России и далеко за ее пределами», – рассказал руководитель Группы «Сельмаш», генеральный директор завода АО «Кировский машзавод 1 Мая» Александр Чурин.

Мощная производственная база, включающая в себя литейное, кузнечно-прессовое, металлообрабатывающее, заготовительное, сварочное, сборочное, инструментальное, окрасочное и гальваническое производства, оснащенные современным высокотехнологичным оборудованием, а также квалифицированный конструкторский и производственный персонал позволяют выпускать качественную и надежную в эксплуатации технику, востребованную не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Новый 150-тонный кран «Первомаец», выпущенный в 2019 году, стал очередным подтверждением того, что коллективу предприятия под силу решение самых сложных задач. На заводе используются современные программы для разработки конструкционной документации в цифровом режиме с использованием 3D моделирования. Это позволяет еще на начальном этапе избежать технических ошибок.

Мощность завода позволяет изготавливать до 15 таких кранов в год. Это гарантия развития предприятия и гарантия достойной жизни работников. В 2022 году на Машзаводе было изготовлено 22 крана различной грузоподъемности и четыре единицы железнодорожных путевых машин для выправки железнодорожного пути.

К 2024 году планируется создание крана грузоподъемностью 200 тонн, и есть полная уверенность, что с этой задачей предприятие тоже успешно справится.

Кировский машзавод 1 Мая – это не только имя в машиностроении, но и вклад в социальную безопасность региона. Здесь трудится более 700 работников, поддерживаются инициативы молодежи, уделяется особое внимание ветеранам завода. Предприятие поддерживает специальную военную операцию, производит печи-буржуйки для обогрева. Их получают наши бойцы в Донецкой народной республике.

Ссылка на видео: https://vk.com/prodvizhenie_kirov?w=wall-180162943_3484