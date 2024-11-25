Счастливы вместе. Ко Дню матери в России

В квартире Селезеневых много света и цвета - яркого, зелёного, свежего. У мамы, Натальи, и папы, Алексея, четверо детей: ученики седьмого, третьего и первого классов Роман, Дмитрий и Владимир и дочка - Маша - четырёхлетнего возраста. Возможно, именно от детей и исходит это ощущение свежести, молодых росточков.

С этой удивительной семьёй я познакомилась по рекомендации Елены Евгеньевны - директора школы, в которой учатся дети. Мы решали, у кого из многодетных семей школы взять интервью. «Сходите к Селезеневым, они очень творческие и открытые!» - посоветовала директор.

- Как познакомились ваши родители? - первый вопрос был адресован всем ребятам.

Каждый из сыновей захотел рассказать сам, а младшая, Маша, заявила, что лучше всех знает эту историю. В итоге, перебивая друг друга, ребята сообщили такие факты: папа встретил маму на своей работе. Он захотел увидеться ещё раз, и они встретились, а потом больше не расставались…

Родители дополнили их ответ. Оказалось, что шестнадцатилетней Наташе очень нравилось, как Алексей играет в КВН. Но тогда большой и взрослый Алексей не обращал особого внимания на школьницу. А через три года Наталья, действительно, случайно встретила его на работе. И тут Алексей увидел красивую девушку, сразу узнал в ней ту школьницу, пригласил зайти к себе в кабинет. Как признаётся Алексей, мысль, что именно Наташа станет его женой, пришла ему мгновенно. Но девушка взяла год на «проверку чувств», а потом уже приняла предложение о замужестве.

- А когда пришло решение, что у вас будет много детей?

Алексей: ещё в начале ухаживаний я сказал: «Хочу пять детей, похожих на тебя!» На что Наташа рассмеялась: «С ума сошёл? Максимум двое!»

- Получается, что вы уже вплотную приближаетесь к «плановой цифре»? А если серьёзно?

Алексей: Мы после появления каждого нового члена нашей семьи спрашивали у себя: а хотим ли мы ещё ребёнка? И каждый раз понимали, что да. Несмотря на то что первые роды стали для супруги большим испытанием, первое, что я услышал от жены по телефону: «В следующий раз, когда пойду рожать…» Я испытываю восхищение и величайшее уважение к своей жене: Наташа, несмотря на все трудности, решила, что семья и дальше будет расти.

- Послужили ли ваши родители примером в этом? У них тоже большие семьи?

Наталья: У моей бабушки было пятеро детей, в родительской семье мужа - трое. И это несмотря на трудные девяностые… Нашим родителям было намного тяжелее, но все выросли, и все счастливы, что росли в больших семьях. Так что пример такой был, и страха заводить много детей у меня не было.

- Как вы придумываете имена новым членам семьи? Кто в этом участвует?

Алексей: Каждое имя придумывали заранее. Мы точно знали, что ребёнок уже пришёл к нам, и были уверены, что малыш станет сильнее, когда получит имя. Поэтому уже во время беременности выбирали имя будущему ребёнку.

Наталья: Была чёткая цель: в каждом имени мальчишек должна быть буква Р.

Так как отчество и фамилия у нас мягкие, захотелось добавить твёрдый звук. Пока новый малыш у нас ещё в животике, мы по очереди перебираем подходящие имена. Доходим до нужного и чувствуем: это оно! Мне приходит успокоение с ощущением, что и будущий ребёнок с этим именем согласился. Так, для Романа мы искали имя на букву Р, и только произнесли: «Роман», стало ясно: имя первенцу понравилось. Так же было и с Дмитрием, и с Владимиром.

А когда появилась дочка, я вначале сомневалась. Алексей предложил: «Мария», но мне нравилось и другое имя. Однажды мы едем в машине, а я всё терзаюсь выбором. Вдруг мне в голову пришла мысль: «какой бы знак найти?» Глаза опускаю - и вижу надпись: «радио «Мария». Смотрю за окно, а там проезжаем указатель: «деревня Машкачи». Тут я и успокоилась, что дочь назовём Машей.

- В чём заключается основная трудность в жизни вашей большой семьи?

Наталья: Дети - это какой-то удивительный микс из наших с Алексеем характеров. Притом что каждый - совершенно особая личность, они все похожи на нас - такие же упрямые, упорные, настойчивые. Бывает трудно приходить к какому-то решению, приходится учить и учиться договариваться между собой. Где-то надо проявлять гибкость, а где-то и, наоборот, на своём настаивать.

- А что вам помогает ещё в спорных ситуациях? Вы, как любители КВН, используете юмор для разрешения конфликтов?

Наталья: Ну конечно, и не только в конфликтах. Юмор у нас на каждом шагу.

- Какие у вас есть ещё решения для счастливого брака? Что помогает вам пережить трудности?

Алексей: А мы ничего и «не переживаем», потому что не живём «ради детей». Просто остаёмся влюблённой парой, как Он и Она. По сей день регулярно устраиваем себе свидания. Кто-то на рыбалку идёт - а мы вот ходим петь. Сейчас это увлечение переросло в отдельную нашу жизненную стезю. Даём собственные концерты.

Наталья: Раньше мы выбирались еженедельно в караоке-клубы. Сейчас ходим на уроки в студию вокала. Семнадцать лет назад у нас сложился семейный дуэт, который получил название «Вместе». Когда нас приглашают выступить на разных мероприятиях, в том числе и в школе, где учатся дети, мы с радостью соглашаемся. Даже в Индии, в турпоездке, мы как-то решились выступить на сцене - и заслужили горячие аплодисменты!

- Вы оба очень артистичные, с хорошими голосами! А что из ваших способностей передалось детям?

Алексей: Всё передалось! Мои родители - художники, а дед Петя пел оперным голосом. Старший сын, Роман, отлично рисует, а также занимается в музыкальной школе, учится игре на аккордеоне.

Наталья: Средний наш сын, Дима, отлично танцует. Сейчас он занимается в театре «Новое поколение». Педагоги отмечают у Димы артистизм. В этом году он впервые вышел на сцену Кировского драмтеатра, где наравне со взрослыми актёрами участвовал в спектакле «Витькины небеса». Наши младшие - Вова и Маша - тоже актёры. Они нередко участвуют в рекламных съёмках вместе со мной как фотомодели.

- С такими талантами вы домашние концерты можете устраивать!

Наталья: А мы и устраиваем! Каждый вечер у нас традиционно проходит маленький концерт: дети не ложатся спать без папиной игры на гитаре и без совместных песен мамы и папы. Папа исполняет им свои любимые песни под гитару, так что дети отлично знают репертуар групп «Чайф», «Любэ», «Серьга», Трофима и других исполнителей. А если папа долго задержался по работе или очень устал, то я пою для них а капелла русские народные песни.

К нам приходят гости - тоже с детьми, часто и многодетные семьи. Вечера не обходится без игры на гитаре и песен. Так что домашние концерты - одна из наших семейных традиций.

- Какие ещё традиции присущи именно вашей семье?

Алексей: Новый год мы всегда встречаем с моими родителями. Перед праздником ребята вместе с дедушкой Сашей идут в Макарьевский лес за ёлкой. Украшаем её все вместе игрушками, среди которых много самодельных. Во время праздника взрослые загадывают какую-нибудь игрушку, а дети наперегонки ищут её.

Весь сезон ребята активно помогают нашим бабушкам и дедушкам в работе на огородах: любят поливать, собирать урожай. Мальчики с удовольствием участвуют в такой серьёзной работе, как корчевание, работа на газонокосилке, управление мотоблоком.

Ещё одна наша традиция - совместный отдых во время отпуска. Мы уезжаем вместе с нашими родителями, снимаем большой дом или номера поблизости и ходим везде вместе - на пляж ли, в бассейн ли, на прогулки. А вечером, когда мы с Наташей устраиваем себе романтическое свидание, наши дети остаются под надёжным присмотром.

- Какие у вас любимые места отдыха?

Алексей: Нам нравится вообще везде, где мы бываем. Все эти места становятся для нас любимыми. Дома мы по выходным выезжаем вместе на природу: в лес, на поля, к речке. Для детей это самый любимый отдых!

- Какие профессии выбрали себе мама и папа?

Алексей: Я - строитель, руковожу фирмой по ремонту и дизайну интерьера. Ремонт в нашей квартире мы сделали сами: разработали проект, изменили пространство так, чтобы было свободно и удобно. Тут у нас общая гостиная, где мы всей семьёй можем собраться, и два санузла. Дети тоже помогали в ремонте.

Наталья: Я веду свой блог, занимаюсь рекламой. Также работаю фотомоделью, являюсь лицом некоторых торговых марок. Вообще, очень люблю фотографию, это моё хобби. Часто я участвую в съёмках вместе с детьми. И на отдыхе часто мы фотографируемся все вместе.

Алексей: У нас очень фотогеничная семья. Приняли тот факт, что мама любит фото, и поэтому все дружно ездим на фотосессии. Таким огромным количеством семейных фотографий мало кто обладает! Но основная и самая важная работа моей супруги - это быть мамой. Работа, надо признать, очень трудная и ответственная!

- Целиком согласна с вами! Благодарю за эту душевную беседу. Редакция «Вятского края» желает всей вашей большой творческой семье сохранить навсегда и преумножить всё то доброе, чем вы наполнены сегодня: любовь, творчество, интерес к жизни. Желаем детям расти, учиться, развиваться, а родителям - становясь старше, мудрее, сохранять любовь и тепло ваших сердец!

Беседовала Ольга ИВШИНА.

Фото из архива семьи Селезеневых.