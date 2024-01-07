Счастливого Рождества!

Сегодня - рождественский сочельник. Это особое время, наполненное тишиной и умиротворением. Остановитесь, побудьте наедине с собой, укутайтесь в тёплый плед и налейте горячий чай. Чудо вот-вот случится… Главное - верить.

А вот Рождество постарайтесь встретить в кругу родных и близких, за накрытым столом, с размеренными беседами. И пусть такое единение родных душ станет доброй семейной традицией.

Желаем вам, дорогие читатели, чтобы этот светлый праздник принёс в ваш дом счастье и мир, здоровье и благополучие, достаток и гармонию. Новых свершений и успехов в начинаниях! С Рождеством!

Коллектив редакции газеты «Вятский край».